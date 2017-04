Freude machen als Ostermotto

Für einmal ist nicht der (Kunst-)Rasen die Bühne der Young Boys. An diesem Mittwochnachmittag vor Ostern geht es darum, kranke Kinder glücklich zu machen. Sportchef Christoph Spycher, Trainer Adi Hütter und ein Teil des Teams, angeführt von Captain Steve von Bergen, sind zu Gast in der Kinderklinik des Inselspitals. Der Anlass, den der BSC YB in Kooperation mit der Spendenorganisation Batzebär durchführt, ist längst zur Tradition geworden.

«Cool, was wir alles erhalten haben», strahlt einer der kleinen Patienten, als er vollbepackt zur wartenden Mutter zurückkehrt. Stolz präsentiert er die gesammelten Autogrammkarten, den Sack mit Fan-Utensilien und Gratistickets für das Kids-Day-Spiel am 14. Mai gegen den FC Luzern. Der Andrang ist gross, ein Kind wird sogar im Krankenbett zum Autogrammtisch gefahren,ein anderes stellt sich in die Reihe und schiebt einen Ständer vor sich her, an dem sein Infusionsbeutel hängt. Es trägt ein Dortmund-Shirt, scheint aber auch an YB viel Freude zu haben. Ganz nach dem Motto: «Hauptsache Gelb-Schwarz.»

«Es ist wichtig, dass sich Fussballclubs für soziale Zwecke einsetzen. Und gerade vor Ostern ist es schön, dass wir diesen Kindern so eine Freude machen können», sagt der YB-Trainer, nachdem sich die Reihe der kleinen Autogrammjäger nach einer Stunde gelichtet hat. Für Hütter, der selber Kinder hat, sind dies Augenblicke zum Nachdenken. «Und Momente, um dankbar zu sein und zu schätzen, dass es den eigenen Kindern gut geht.»

Der Patient im Team

Nicht gut geht es seit dem letzten Wochenende einem der wichtigsten Spieler seiner Mannschaft. Die gravierende Verletzung von Guillaume Hoarau beim 1:1 in Basel war ein harter Schlag für die Equipe. «Ich hatte vorher im Fussball noch nie von einer Hüftluxation gehört», sagt Hütter, deshalb sei es anfänglich für alle schwierig gewesen, die Folgen abzuschätzen. Zum Glück sei sein Stürmer sofort sehr gut betreut worden. Jetzt, da der genaue Befund vorliegt, ist er einigermassen erleichtert: «Die Verletzung hätte schlimmer sein können. Nun besteht die Chance, dass uns Hoarau zu Beginn der neuen Saison wieder zur Verfügung steht.» An Spekulationen, ob diese erste Prognose nicht zu optimistisch sei, will er sich nicht beteiligen, «wir müssen nun zuerst die ersten Wochen des Heilungsprozesses abwarten, dann wissen wir mehr.»

Der Ausfall des Franzosen bedeutet, dass YB im letzten Saisonviertel ohne den besten Skorer der Liga (18 Treffer) auskommen muss. «Das ist sicher ein grosser Verlust», hält Hütter fest, «doch wir haben neben ihm noch drei Stürmer im Kader, die nun wieder mehr zum Zug kommen werden.» Das gilt aber noch nicht für das Heimspiel am Ostermontag (13.45 Uhr). Gegen GC werden auch die gesperrten Roger Assalé und Michael Frey fehlen. «Wir werden Alexander Gerndt über Ostern wohl in ein Glashaus stellen müssen, damit uns wenigstens ein Stürmer zur Verfügung steht», scherzt der Österreicher.

Das Sorgenkind im Team

Bestimmter wird seine Tonart, wenn er auf den Ausraster von Assalé angesprochen wird: «Ich kann sein Verhalten nicht dulden, auch wenn sein Schlag nicht so hart war, wie es im ersten Moment aussah.» Hütter findet deshalb, dass die Strafe von zwei Spielsperren mit Augenmass gefällt worden sei. Zudem habe sich der Spieler selber geschadet. «Nun bleiben ihm zwei Chancen weniger, sich bei uns zu präsentieren.» Ende Mai muss sich YB entscheiden, ob man die Option für die Verpflichtung des Stürmers ziehen wird oder nicht. «Mal hat er ganz gut gespielt, mal weniger», lautet Hütters bisherige Einschätzung. Assalé wird ab Ende April mit positiveren Taten auffallen müssen als zuletzt in Basel, wenn er bei YB eine Zukunft haben will.

YB hat die Osterwoche mit einer schönen Geste im Inselspital begonnen. Und will sie am Montag mit einem guten Spiel gegen GC abschliessen - auch wenn vorne die Optionen fehlen. «Wir werden Lösungen finden», verspricht Hütter, bevor er sich wieder unter die Kinderschar mischt. (Der Bund)