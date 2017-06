Ferienende für die Young Boys

Nur 18 Tage nachdem die Saison 2016/17 für YB mit dem Spiel gegen Lausanne geendet hat, sind die Ferien für die Young Boys bereits wieder vorbei. Heute um 15 Uhr nimmt die Mannschaft den Trainingsbetrieb im Stade de Suisse wieder auf. So viel anders als zum Saisonschluss wird sie sich nicht präsentieren.

Nicht mehr dabei sind bekanntlich Yvon Mvogo, Denis Zakaria, Alain Rochat und Michael Frey. Mit Christian Fassnacht nimmt nur ein gänzlich neuer Spieler die Vorbereitung mit YB auf. Für Goalie David von Ballmoos ist zwar die Rolle des designierten Stammhüters, nicht aber die Umgebung neu, und Marco Bürki ist in Bern bestens bekannt.

Erfreulich ist, dass Kevin Mbabu und

Roger Assalé weiterhin und längerfristig bleiben, wie auch Kasim Adams Nuhu, dessen Leihkontrakt frühzeitig in einen fixen Vertrag umgewandelt worden ist. Am Freitag steht Adi Hütters Equipe am Burkhalter-Cup auf dem Spitalacker ein erstes Mal im Einsatz. Die offizielle Präsentation des Teams und des neuen Trikots folgt am Samstag im Shoppyland. In einer Woche reisen die Young Boys ins Trainingslager.

Bis am 6. Juli bleiben sie in Fügen im Zillertal und absolvieren dort zwei Testspiele gegen Wacker Innsbruck sowie Terek Grosny. Nach zwei Partien am Uhrencup in Biel, gegen Xherdan Shaqiris Stoke City und Benfica Lissabon, dem Ex-Verein von Loris Benito und Miralem Sulejmani, gilt es ab dem 22. Juli wieder ernst.

Brisante Affiche zum Auftakt

Die Swiss Football League hat am Dienstag den Spielplan für die neue Saison veröffentlicht. Darin kommen erstmals die festgelegten Anspielzeiten der TV-Vereinbarung für 2017 bis 2021 zum Tragen. Am Samstag werden neu zwei Spiele um 19 Uhr angepfiffen, alle drei Sonntagspartien beginnen um 16 Uhr.

YB lanciert die Meisterschaft mit einem Knaller: Am 22. Juli, 19 Uhr, ist Basel im Stade de Suisse zu Gast. Die Affiche ist zum Saisonstart wesentlich brisanter, als sie es zuletzt beim 2:1-Sieg von YB drei Runden vor Schluss war. Auch nächste Saison treffen die Kontrahenten am drittletzten Spieltag aufeinander, beenden werden die Berner die Spielzeit am 19. Mai 2018 bei GC. (Der Bund)