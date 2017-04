FC Thun: Erfolgloser Osterausflug ins Tessin

In der Anfangsphase dieser Begegnung an einem strahlend schönen Ostermontag im Tessin ähnelte das Spieltempo jenem der Blechlawine vor dem Gotthard-Südportal: Es ging wenig bis nichts. Erst nach einer Viertelstunde kam Lugano zur ersten Chance. Ezgjan Alioski traf mit seinem Schuss nach einem Flügellauf nur ins Aussennetz. Dass ausgerechnet Alioski für die erste offensive Aktion des Spiels verantwortlich zeichnete, war kein Zufall.

Der blonde Freiburger, mit Wurzeln in Mazedonien und einer Vergangenheit bei den YB-Junioren, steht in der Torschützenliste der Super League hinter dem verletzten Hoarau auf Platz zwei. Eine Minute nach dem Warnschuss Alioskis hatten auch die Berner Oberländer eine erste Möglichkeit. Tosetti wurde knapp an der Strafraumgrenze gefoult, den Freistoss aus dieser guten Position setzte Fassnacht allerdings über das Tor.

Kurz vor der Pause fand noch einmal Fasnacht einen Weg durch Luganos vielbeinige Abwehr – die nominelle Dreierkette der Tessiner wurde bei Ballbesitz des Gegners sofort zur eng gestaffelten Fünferreihe. Der Thuner Flügel konnte aber im letzten Moment am Abschluss gehindert werden.

Ein Unglück kommt selten allein

Bereits in der Pause warnte Tosetti: «Das war eine schlechte erste Halbzeit. Wir müssen aufwachen, so geht es nicht.» Tatsächlich gab es schon schlechtere Halbzeiten des FC Thun, selten sind die Berner aber unglücklicher in eine Halbzeit gestartet als am Montagnachmittag in die zweite.

Nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff lenkte Facchinetti eine flache Hereingabe vor dem heranstürmenden Sadiku ins eigene Tor ab. Der Treffer hätte allerdings nicht zählen dürfen – Alioski startete seinen Flügellauf in einer deutlichen Offsideposition.

Zehn Minuten später verwarnte Schiedsrichter Hänni den Thuner Glarner wegen einer angeblichen Schwalbe. Die Berührung von Mariani war nicht ein zwingender Penalty, der Sturz aber sicher keine Schwalbe. Der Tessiner Frühling brachte Thun kein Glück. Den nächsten Fehler machte dann nicht mehr der Unparteiische, sondern Thuns Goalie Faivre.

Er lenkte einen frechen Flachschuss Alkioskis in der nahe Torecke ins eigene Netz ab. Alioski war nach seinem 14. Saisontor einmal mehr «Man of the Match», und das Spiel war für die Thuner gelaufen. Daran änderte weder der harte Platzverweis gegen den eingewechselten Schirinzi noch das 1:2 durch Sorgic in der Nachspielzeit etwas.

«Dieses Spiel konnten wir nicht gewinnen», sinnierte Thuns Trainer Lustrinelli, «aber wir hätten es auch nicht verlieren dürfen. Lugano hat unsere wenigen Fehler gnadenlos ausgenutzt. Die unglücklichen Entscheide des Schiedsrichters passen irgendwie zu unserer Situation.»

Wegen des Erfolgs der Grasshoppers in Bern sind die Berner Oberländer nun auf den zweitletzten Platz in der Tabelle abgerutscht. Die Stimmung beim Abendessen im Tessin – die Thuner hatten die Rückreise wegen dem Stau vor dem Gotthard etwas später angesetzt – dürfte nur mässig gewesen sein. (Der Bund)