«Es braucht eine gewisse Härte im Kopf»

Der FC Thun hat sich in der Schweiz auf die Rückrunde vorbereitet. Wie verlieft das «Trainingslager» in der Heimat?

Wir haben uns im normalen Trainingsbetrieb auf die Rückrunde vorbereitet. Die drei Tage in Deutschland mit dem Testspiel in Mainz und einem Aufenthalt im Europapark waren unser Teambuilding-Programm, das normalerweise ein Trainingslager mit sich bringt. Mehr war aber angesichts unserer Stimmung innerhalb der Mannschaft auch nicht nötig.

Gab es wegen der kalten Temperaturen Probleme im Trainingsbetrieb?

Manchmal hatten wir am Morgen gefrorene Verhältnisse, dank dem Kunstrasen konnten wir aber immer unter guten Bedingungen trainieren. Die Stimmung war sehr gut, keiner hat gemotzt oder gejammert. Da muss ich der Mannschaft und dem Staff ein Kränzchen winden. Klar wäre es schön gewesen, zum Trainieren in den Süden zu fahren. Aber in unserer aktuellen finanziellen Situation wäre ein Trainingslager nicht vertretbar gewesen.

Wollte der Club in den finanziell schwierigen Zeiten mit dem Verzicht ein Signal senden?

Auch. Man muss sehr genau überlegen, wie man diese Dinge kommuniziert. Wir sind Spielern, Sponsoren, Fans und unserem Umfeld eine gewisse Rechenschaft schuldig, auch weil in der heutigen Zeit vieles sehr transparent ist. Wenn man Bettel-Aktionen durchführt, kann man halt für einmal nicht ins Trainingslager fahren. Nur an der Professionalität darf unter keinen Umständen gespart werden. Es war schon ein Zeichen, das zeigen soll: «Die nehmen die Situation ernst.»

Wie schätzen Sie die Situation mit Trainer Jeff Saibene ein, dessen Vertrag nach der Saison nicht verlängert wird?

Theoretisch kann jetzt hinter jeder Auswechslung ein Fragezeichen stehen. Aber wir wollen uns von Pessimisten und Nörglern nicht beeinflussen lassen und uns gegen allfällige Entwicklungen in diese Richtung wehren. Aber ich denke, wir sind diesbezüglich eine relativ problemlose und loyale Mannschaft.

Saibenes Nachfolger ist der jetzige Assistent Marc Schneider. Gibt es da keine heiklen Momente?

Gerade weil der Nachfolger schon da ist, schätzen wir die Situation als nicht so gefährlich ein. Wir hoffen und glauben daran, dass es innerhalb des Teams so weitergeht wie in der Vorrunde. Alle haben ein Interesse daran, in der Super League zu bleiben, jeder schneidet sich ins eigene Fleisch, wenn er nicht mit der Mannschaft mitzieht.

War es zwingend, den Trainerwechsel auf Ende Saison schon in der Winterpause zu kommunizieren?

Nein, zwingend war es nicht. Nach dem gemeinsamen Entscheid stand die Frage der Kommunikation natürlich im Zentrum. Wir kamen zum Schluss, dass es wohl am besten ist, offen und ehrlich zu kommunizieren. Es waren ohnehin zu viele Personen involviert, irgendeinmal wäre die Sache an die Öffentlichkeit gekommen, und das wäre dann sehr negativ gewesen. Zudem wären wir gezwungen gewesen, während der ganzen Rückrunde unehrlich zu kommunizieren. Und das ist schwierig.

Wie sehen Sie die Rückrunde mit Blick auf den sportlichen Aspekt?

Ich denke, dass wir im Moment in der Tabelle zu schlecht dastehen. Ich bin zuversichtlich, dass wir eine gute Rückrunde spielen werden. Die Vorbereitung war gut, die Resultate der Testspiele stimmten, das Grundgefühl ist positiv. Aber im Sport gibt es nun einmal keine Garantien. Verletzungen, Pech, Fehlentscheide: Es gibt viele Faktoren, die wir nicht beeinflussen können.

Wie schätzen Sie die Verfassung des FC Thun vor dem Start ein?

Im Sommer hatten wir viele Abgänge, und es brauchte eine gewisse Zeit, bis die Automatismen wieder da waren. Jetzt sind wir eingespielt, das System sitzt, und die Linien greifen ineinander. Jeder weiss auf dem Platz, was er machen muss. Im Winter haben wir mit Carlinhos nur einen Ergänzungsspieler abgegeben. Unser Team verfügt über eine gute Mischung aus Routiniers und jungen Wilden. In der Mannschaft herrscht eine grosse Ruhe, trotz den auch in der Öffentlichkeit bekannten Problemen des Clubs.

Welchen Einfluss hat die finanzielle Situation des Clubs auf die Leistungen der Mannschaft?

In Thun ist man es ein wenig gewohnt, dass wir nicht dasselbe bieten können wie andere Vereine. Diese speziellen Voraussetzungen werden von den Neuen aber rasch akzeptiert. Eine Opfermentalität gibt es bei uns nicht, wer mit unseren Bedingungen nicht leben kann oder will, kommt auch nicht zu uns. Wir haben gemerkt, dass wir in dieser Hinsicht im Club schon etwas erreicht haben, und die Spieler ziehen mit. Es ist heutzutage halt einfach nicht mehr alles selbstverständlich, das ist auch ausserhalb des Fussballs im Berufsleben nicht anders. (Der Bund)