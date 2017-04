Es herrscht Aufregung an diesem 8. Dezember 2013. Marco Wölfli liegt am Boden, den Goalie der Young Boys hat es im Derby gegen Thun arg erwischt. Die Achillessehne ist gerissen, was nichts anderes bedeutet als: Die unumstrittene Nummer 1 fällt mehrere Monate aus. Und auf die Schnelle braucht es gegen Thun einen Ersatz. Der damalige YB-Trainer Uli Forte dreht sich um zur Bank und entdeckt einen, der sich von der aufgekommenen Hektik nicht anstecken lässt: Yvon Mvogo. In aller Ruhe kümmert sich der 19-Jährige um seine Ausrüstung, was Forte irritiert. Er fragt Goalietrainer Paolo Collaviti: «Ist der parat?» Die Replik: «Mach dir keine Sorgen, er ist parat.»

Es ist eine Episode zum Einstand von Yvon Mvogo in der Super League. Und es ist der Beginn der Geschichte eines Torhüters, der seinen Posten verteidigt hat – und der nun im Sommer weiterzieht. Bei RB Leipzig, dem Zweiten der Bundesliga, hat er einen Vierjahresvertrag unterschrieben, und vielleicht stehen dann drei Schweizer Torhüter im Kader der Bullen: Neben Mvogo kommt der Schweizer U-19-Nationalspieler Philipp Köhn aus Stuttgart, und Fabio Coltorti könnte verlängern. Seinen Transfer versteht Mvogo als «logischen Karriereschritt», für YB ist er ein lukratives Geschäft: Die Ablöse wird auf fünf Millionen Franken geschätzt.

Seit 2010 bei den Young Boys

Mvogo, der am 6. Juni 23 wird, hat seine Wurzeln in Kamerun. In Yaoundé wurde er geboren, aber schon mit sechs Jahren fand er eine neue Heimat. Mit seiner Mutter, die mit einem Schweizer verheiratet war, kam er in die Freiburger Gemeinde Marly, kickte dort bei den Junioren des lokalen FC, und sein Talent als Goalie blieb nicht verborgen. Er wechselte zum FC Fribourg, besuchte das Ausbildungszentrum des Verbandes in Payerne und fiel Stéphane Chapuisat auf: «Die Dynamik und die Fähigkeit, mit dem Ball am Fuss etwas anzufangen, das war nicht zu übersehen.» Der YB-Scout lotste ihn 2010 nach Bern. Mvogo, Fan von Real Madrid und Bewunderer des spanischen Goalies David De Gea von Manchester United, startete dort in der U-18 und hatte es eilig. So schnell wie möglich wollte er Profi werden.

Locker – und doch beharrlich

Mvogo brach die Handelsschule ab, wich auf die Überholspur aus, wurde Stammkraft bei YB, und im November 2014 erhielt der vielfache Nachwuchs-Nationalspieler sein erstes Aufgebot von Vladimir Petkovic. In der Nationalmannschaft ist er zwar hinter Yann Sommer, Roman Bürki und Marwin Hitz immer noch die Nummer 4, aber in den vergangenen zwei Jahren hat er den Abstand zu seinen Konkurrenten verkürzt. «Seine Athletik ist hervorragend, die Technik auch. Und er kann mit Druck umgehen», sagt Patrick Foletti, der Goalietrainer des Nationalteams. Und: «Er hat die richtige Balance zwischen Lockerheit und beharrlicher Arbeit gefunden.»

Ist er also parat für die Bundesliga? «Ja», sagt Foletti, «ja», antwortet Chapuisat, «ja», betont YB-Sportchef Christoph Spycher, für den Mvogo als ideales Beispiel für eine kluge Karriereplanung taugt: «Es gab immer wieder Anfragen, gerade nach Auftritten im Europacup. Aber Yvon drängte nicht bei der erstbesten Gelegenheit auf einen Wechsel ins Ausland. Wenn er im Sommer nach Deutschland geht, hat er dreieinhalb Jahre in der Super League hinter sich und eine Saison, in der er nochmals einen grossen Fortschritt gemacht hat. Ich mache mir keine Sorgen um ihn.» (pmb)