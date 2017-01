So ein Tor schiesst auch ein Weltklassefussballer nicht alle Tage: Olivier Giroud lenkte im Spiel gegen Crystal Palace den in seinen Rücken gespielten Ball mit der Hacke aus etwa elf Metern über den Kopf hinweg an die Lattenunterkante. Es war das 1:0 in der 17. Minute, um exakt 17.17 Uhr. Im Internet überschlugen sich schon kurz darauf die Reaktionen. Giroud ist für die Fans nun der Skorpion – denn im Skorpion-Stil traf er ja.

Auch Trainer Arsène Wenger lobte seinen Stürmer: «Viele Fans, und auch ich selber, merken nicht immer, wie wichtige Tore Giroud schiessen kann.» Der Treffer gegen Crystal Palace war für Wenger ein Beleg dafür, wie Stürmer «jeden Teil seines Körpers beherrschen können» und: «Es war ein aussergewöhnliches Tor, weil es die Krönung eines hervorragenden kollektiven Spielzuges handelte.» Deshalb war das 1:0 für den Franzosen «Kunst».

'Mkhitaryan's goal was the trailer, Giroud's was the whole movie' - Twitter reacts to scorpion kick stunner #COYG pic.twitter.com/YHzsh17moc — Olivier Giroud ???? (@lagaless) 1. Januar 2017

(ak)