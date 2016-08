Ein Traumlos sieht anders aus

Die Gruppe, in welche die Young Boys gestern Mittag in Nyon gelost wurden, könnte aus der Champions League sein. Ausser YB sind alle drei Mannschaften in ihren Heimligen letzte Saison Meister geworden, haben aber alle die Königsklasse verpasst.

Umfrage Überstehen die Young Boys die Gruppenphase? Ja, diese Gruppe ist machbar.

Nein, der Mannschaft fehlt das Format für den europäischen Erfolg.

Wenn niemand ausfällt, dann ist das durchaus möglich.

Abstimmen Ja, diese Gruppe ist machbar. 65.3% Nein, der Mannschaft fehlt das Format für den europäischen Erfolg. 16.8% Wenn niemand ausfällt, dann ist das durchaus möglich. 17.9% 173 Stimmen Ja, diese Gruppe ist machbar. 65.3% Nein, der Mannschaft fehlt das Format für den europäischen Erfolg. 16.8% Wenn niemand ausfällt, dann ist das durchaus möglich. 17.9% 173 Stimmen



Olympiakos Piräus, Apoel Nikosia, Astana heissen die drei Teams, die mit den Bernern in der Gruppe B der Europa League um einen der beiden Spitzenplätze kämpfen werden, die einen Platz im Frühjahr in den Sechzehntelfinals ­garantieren. Adi Hütter nannte die Gruppe in einem ersten Statement «spannend, auch wenn kein Kracher wie Manchester United darunter ist». Für den YB-Trainer ist Olympiakos «der ­Favorit unter diesen vier Mannschaften. Die Fussballer aus der Hafenstadt Piräus sind 43-facher griechischer Meister und haben seit 2011 ununterbrochen den ­Titel gewonnen. Das schmucke Karaiskakis-Stadion für über 30'000 Zuschauer gilt bei der Uefa als 4-Sterne-Stadion und liegt direkt am Hafen. Trainiert wird die Mannschaft neu vom Portugiesen Paulo Bento. Bekannteste Namen im Team sind der 36-jährige Routinier Esteban Cambiasso, der ehemalige Xamax-Stürmer Brown Ideye sowie der erst diese Woche von Chelsea übernommene frühere Bundesligaspieler Marko Marin.

Lange Reise nach Astana

Hinter Olympiakos, sagt Hütter, «werden die restlichen drei Teams den zweiten Platz unter sich ausmachen», wobei er kein Team favorisiert. Noch weiter südlich als Piräus liegt Nikosia, wo Apoel einer von mehreren Stadtclubs. Die ­Zyprioten können auf heissblütige Fans zählen und gelten mit ihrem südländischen Temperament als äusserst unbequemer Gegner. Der Serienmeister hat schon 25 Titel auf dem Konto. Trainer ist der Däne Thomas Christiansen, der seine Karriere einst bei Hannover 96 beendete. Im Kader, dessen Marktwert unter 15 Millionen Euro liegt, figurieren keine grossen Namen.

Eine noch längere Reise wird es zum Spiel bei FK Astana geben, das über 5000 Kilometer von Bern entfernt liegt. Fussballerisch ist der Club aber alles andere als ein Exot. Letzte Saison war das Team gar in der Champions League ­vertreten und verlor in der Gruppe mit Atlético Madrid, Benfica und Galatasaray nur zweimal und schaffte viermal eine Punkteteilung. Und im Playoff haben die ­Kasachen, die in einem wahren Fussballpalast auf Kunstrasen spielen, in dieser Woche mit Bate Borissov einen starken Widersacher auf der Strecke gelassen. (DerBund.ch/Newsnet)