Ein Trainer, der an Mourinho zweifeln lässt

Wer über die milde Gabe verfügt, Taktiktafeln zu lesen und in ihnen Erfüllung zu finden, der erlebt derzeit in London stete Glücksgefühle. Da spielt seit ein paar Monaten eine Mannschaft ein Potpourri an Systemen.

Antonio Conte hat zu Beginn der Saison seiner Mannschaft Chelsea ein 4-2-4 auferlegt. Es ist eine Eigenheit von Korsetten, dass sie zwar ansehnlich aussehen, doch auch einengen. Contes Mannen fühlten sich unwohl, ihnen fehlte es auf dem Platz stets an Luft, man verlor gegen Liverpool und Arsenal. Dann wechselte dieser smarte Mann mit den immer müden, aber eisblauen Augen auf ein 3-5-2. Die Sache mit der Luft wurde etwas bekömmlicher, doch der Italiener merkte, auch das ist nicht optimal. Das 3-4-3 ist für Chelsea die richtige Ordnung, realisierte er, die Stärken seiner Spieler kommen damit am besten zum Tragen.

Als Spieler ein Held

Es ist das System, mit dem er als Italien-Trainer und klarer Aussenseiter gegen Deutschland im EM-Viertelfinal erst im Penaltyschiessen scheiterte. Und es ist nun das System, das Chelsea auf einer Erfolgswelle reiten lässt. Seit elf Spielen reiht die Mannschaft Sieg an Sieg. Hazard, Costa und Pedro bilden den Dreizack vorne, gerne ziehen sie sich zu einem Knäuel zusammen. Es entstehen auf den Seiten Räume, die die Mitspieler einem Rudel Wölfe gleich überfallartig attackieren und in Besitz nehmen. Aus dem 3-4-3 wird ein 3-2-5 oder gar ein 3-1-6.

Conte ist in Lecce geboren, ganz im Süden, auf dem Absatz des Stiefels. Als Spieler bei Juventus war er ein Held, als Trainer strebt er nun die Symbiose zwischen Angriff und Verteidigung an. Beide sind gleich wichtig, beide sollen mit dem anderen interagieren. Es sind Worte, die Feuilletonisten den Begriff Fussballphilosoph entlocken und Conte doch nicht ganz gerecht werden.

Der 47-Jährige hat seiner Mannschaft zwar eine Ordnung gegeben, doch er hat ihr auch bessere Laune, Kameradschaft und Siegeswillen geschenkt. Allesamt Elemente, die während der Zeit von José Mourinho verloren gingen. Der vergraulte Haufen Fussballer hat wieder Freude am Ballspielen.

Hazard hat seine innere Diva abgelegt, Costa wurde ruhiger

Da ist Courtois, der Siege festhält. Da ist Luiz, der in der Verteidigung Verantwortung trägt. Da ist Hazard, der seine innere Diva ablegt. Und selbst Hitzkopf Costa kanalisiert heute seine Emotionen und macht aus schlechten Chancen wichtige Tore. Beiläufig hat Conte der Welt zudem gezeigt, dass er in Fussballern Eigenschaften sieht, die andere nicht sehen. Der Spieler Moses war unter Mourinho Makulatur, heute offenbart er auf der rechten Seite Dinge, die am Urteilsvermögen des Portugiesen zweifeln lassen.

Chelsea arbeitet Fussball, er fliesst nicht direkt vom Herz auf den Platz, er macht den Umweg durch den Kopf. Das unterscheidet Contes Mannschaft vielleicht von jener von Manchester City oder Liverpool. Die beiden ärgsten Verfolger haben bislang 20 Gegentore erhalten, Chelsea 11 – Ligabestwert. Seine Spieler sind sich nicht zu schade, aus dem Spiel eine kulturelle Wüste zu gestalten, doch haben sie den Ball und sehen freien Raum, dann geht es rasend schnell.

Conte hat zudem den Vorteil, dass er wegen der schlechten Leistung seiner Vorgänger Mourinho und Hiddink nicht europäisch spielen muss und genügend Zeit hat, seine Spieler auf die Gegnerschaft einzustellen. Derweil rauchen in England in diesen Tagen die Trainerhirne. Jeder will Contes System als Erster knacken. Doch verstehen heisst noch lange nicht anwenden, das wissen Gymnasiasten, aber auch die bisherigen 14 Verlierermannschaften. Als Nächstes versucht es morgen Bournemouth. (DerBund.ch/Newsnet)