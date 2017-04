Ein Fussballer gegen Erdogan

Weil Deniz Naki neben der türkischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, hätte er gar nicht vor Gericht erscheinen müssen. Aber Naki, der beim kurdischen Club Amedspor in Diyarbakir unter Vertrag steht, wollte keine Extrawurst. Dabei dürfte ihm klar gewesen sein, dass ihn das Gericht wegen angeblicher «Terrorpropaganda» im neu aufgerollten Prozess verurteilen würde. Es wurde schliesslich eine Bewährungsstrafe von einem Jahr, sechs Monaten und 22 Tagen. «Wenn ich das Wort ‹Frieden› in den Mund nehme, dann habe ich eine Trainingspause hinter Gittern», kommentierte Naki den Richterspruch. Er werde trotzdem weiter den Mund aufmachen, wenn er Menschen in Not sehe.

Der Stein des Anstosses für den Prozess gegen den im deutschen Düren geborenen Fussballer war eine Bemerkung, die er im Januar 2016 gemacht hatte. Den Pokalerfolg gegen den Erstligisten Bursaspor widme er jenen, «die bei den Grausamkeiten, die seit über 50 Tagen auf unserem Boden stattfinden, getötet oder verletzt wurden», so Naki damals. Der türkische Staat wertete dies als Unterstützung für die kurdische Arbeiterpartie PKK, die ihm als terroristische Organisation gilt.

Dass Naki zunächst frei- und nun in einer dreissigminütigen Verhandlung doch noch schuldig gesprochen wurde, sei ein Zeichen dafür, dass das Rechtssystem in der Türkei nicht mehr funktioniere, findet der deutsche Europaabgeordnete Fabio de Masi. Der Politiker der Linkspartei war als Prozessbeobachter in die Kurdenhochburg Diyarbakir gereist. «Ständig sind Kampfjets in der Luft, an jedem Laternenpfahl hängt Wahlwerbung für Präsident Erdogan», beschreibt er in der «taz» die dortige Situation. Das Gericht habe kurz vor dem Referendum über das von Erdogan gewünschte Präsidialsystem unter massivem politischen Druck gestanden, vermutet De Masi.

Özcan Mutlu, der sportpolitische Sprecher der Grünen im deutschen Bundestag, erklärte gegenüber der Deutschen Presseagentur (DPA), Nakis Beispiel zeige, dass jeder Regierungskritiker in der Türkei mit dem Schlimmsten zu rechnen habe. Der neuerliche Prozess gegen den Fussballer sei «eine Farce und eine Schande für die türkische Justiz».

Zum Drittligisten Amedspor war Deniz Naki 2015 trotz anderer, bedeutend lukrativerer Angebote gewechselt. «Erfolge im Fussball können der Bevölkerung von Amed und der Region, der es zurzeit nicht gut geht, ein Gefühl des Erfolgs und Glücks geben», erklärte er damals in einem «taz»-Interview. Amed, das ist der kurdische Name der von den Türken Diyarbakir genannten Stadt in Südostanatolien.

(ak)