Dortmund quält sich zum Sieg

Borussia Dortmund tat sich gegen zehn Bremer überraschend schwer. André Schürrle schloss zwar gleich den ersten gefährlichen BVB-Angriff erfolgreich ab (5.), aus der Überzahl nach dem Platzverweis gegen Werders Keeper Jaroslav Drobny (39.) konnte der Favorit zunächst aber kein Kapital schlagen. Im Gegenteil: Finn Bartels glich für Bremen aus (59.). Dass Dortmund am Ende doch noch jubeln konnte, war das Verdienst von Lukasz Piszczek. Der aufgerückte Verteidiger verlängerte einen abgefälschten Ball 20 Minuten vor dem Ende zum 1:2.

Ähnlich holprig war der Weg zum Sieg für den VfL Wolfsburg. Erst in der 83. Minute fand Mario Gomez doch noch eine Lücke in der Verteidigung des HSV. Die Hamburger mussten nach Gelb-Rot gegen Albin Ekdal (33.) fast eine Stunde lang zu zehnt auskommen.

Hoffenheim bleibt ungeschlagen

Die TSG Hoffenheim wahrte auch im 17. Saisonspiel ihre Ungeschlagenheit und setzte sich beim FC Augsburg mit 2:0 durch. Sandro Wagner traf in der 47. Minute zur Führung, Andrej Kramaric erhöhte in der 64. Minute. Für Wagner war es bereits der zehnte Treffer in der laufenden Meisterschaft, in den letzten drei Partien war er stets erfolgreich.

Bei Schalke 04 feierte der neue Stürmer Guido Burgstaller einen Einstand nach Mass. Der Österreicher, der vor der Winterpause in der 2. Bundesliga für Nürnberg 14 Tore erzielt hatte, sicherte Königsblau gegen Ingolstadt in der 2. Minute der Nachspielzeit mit seinem 1:0 doch noch drei Punkte.

Darmstadt 98 und Borussia Mönchengladbach trennten sich 0:0. Darmstadt wurde erstmals von Thorsten Frings betreut, Gladbach vom im Herbst in Wolfsburg geschassten Dieter Hecking. Frings konnte immerhin die Serie von zuletzt acht Niederlagen in Serie brechen und dem Tabellenletzten ein kleines Bisschen Hoffnung zurückgeben. Kuriosum am Rande: In den fünf Nachmittagsspielen fiel vor der Pause nur ein einziger Treffer, das gab es in dieser Saison zuvor noch nie.

Bremen - Borussia Dortmund 1:2 (0:1)

42'100 Zuschauer. - Tore: 5. Schürrle 0:1. 59. Bartels 1:1. 71. Piszczek 1:2. - Bemerkungen: 39. Rote Karte gegen Torhüter Drobny (Bremen/Foul). Bremen ohne Ulisses Garcia (Ersatz), Dortmund ohne Bürki (verletzt).

Augsburg - Hoffenheim 0:2 (0:0)

24'515 Zuschauer. - Tore: 47. Wagner 0:1. 64. Kramaric 0:2. - Bemerkungen: Augsburg mit Hitz. Hoffenheim mit Zuber, ab 74. mit Schär (verwarnt), ohne Schwegler (Ersatz).

Schalke - Ingolstadt 1:0 (0:0)

58'004 Zuschauer. - Tor: 92. Burgstaller 1:0. Bemerkungen: Schalke ohne Embolo (verletzt). Ingolstadt mit Hadergjonaj.

Darmstadt - Mönchengladbach 0:0

17'400 Zuschauer. - Bemerkungen: Mönchengladbach mit Sommer, ohne Sow (Ersatz), Elvedi (verletzt) und Drmic (rekonvaleszent).

Wolfsburg - Hamburger SV 1:0 (0:0)

26'500 Zuschauer. - Tor: 83. Gomez 1:0. - Bemerkungen: 33. Gelb-Rote Karte gegen Ekdal (Hamburger SV/Foul). Wolfsburg mit Benaglio (verwarnt) und Rodriguez. HSV mit Djourou, ohne Janjicic (Ersatz). (ak)