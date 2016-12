Dieses Video belegt, wie gut Messi schon als Jugendlicher war

Es sei ein Weihnachtsgeschenk für die Fans. So preist der FC Barcelona dieses Messi-Video an. Es zeigt Momente von Lionel Messi in seiner Fussballjugend bei Barça. Schon damals hat der kleine Junge seine Gegner reihenweise stehengelassen und war nur schwer zu stoppen gewesen.

Eine Hommage an den Argentinier, der in diesem Jahr 59 Tore für seinen Club schoss. (jwi)