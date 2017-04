Der hohe Preis für ein 1:1

Als sich Urs Fischer an die Aufarbeitung des Nachmittags machte, begann er nicht mit der eigenen Mannschaft, sondern mit dem Gegner. Die Young Boys hatten es fertiggebracht, den FC Basel an den Rand einer Niederlage zu drängen, und sie hatten damit derart Eindruck gemacht, dass der Trainer des Serienmeisters sagte: «Sie verdienen für diese Leistung ein Kompliment. Wir hatten mehr als Glück, dass wir wenigstens zu einem Punkt kamen.»

Das hörte sich zwar gut und schmeichelhaft an für die Berner, nur: Das Ergebnis passte nicht ganz zu solch schönen Worten. Ein 1:1 gab es, womit es sich im Normalfall gut leben lässt für YB. Aber an diesem prächtigen Frühlingstag im Basler St.-Jakob-Park hätten sich die Young Boys mit mehr belohnen können oder gar müssen.

Begonnen hatten sie den Nachmittag mit reichlich Schwung, sie übernahmen rasch die Kontrolle einer Partie, in der die Rot-Blauen fahrig und schludrig wirkten, die Gelb-Schwarzen indes überzeugend, stilsicher und furchtlos auftraten. Assalé verpasste nach wenigen Sekunden die Führung, die nach 18 Minuten aber Tatsache wurde, als sich Ravet im Sechzehner die Ecke aussuchen durfte. Sein 1:0 war eine verdiente Entschädigung für den betriebenen Aufwand. Bis zur Pause folgten weitere gute Chancen, allein Sulejmani erhielt deren zwei. Trainer Adi Hütter sagte hinterher: «Wir hätten den Sack vorzeitig zumachen müssen.»

So sehr dem Österreicher die Vorstellung speziell in der ersten Hälfte gefiel: Am Ende musste er sich auch mit Dingen beschäftigen, auf die er liebend gern verzichtet hätte. Der Ausgleich der Basler nach 54 Minuten durch Elyounoussi nach einem Corner Zuffis etwa war das eine. Und das andere, das waren die Ausfälle seiner zwei Stürmer.

Wer soll gegen GC stürmen?

Noch vor Ende der ersten Halbzeit zog sich Guillaume Hoarau beim Versuch, gegen Suchy den Ball zu erobern, eine Hüftluxation zu. Die Hüfte musste noch am Sonntag unter Narkose wieder eingerenkt werden. Mit gravierenden Konsequenzen: Der Stürmer fällt ziemlich sicher bis zum Ende der Saison aus. Und dann lieferte Roger Assalé Gesprächsstoff mit seinem Verhalten nach 74 Minuten. Der 23-jährige Ivorer, bis dahin überaus eifrig, lag nach einem Duell mit Riveros am Boden und griff seinem Gegenspieler mit der Hand ins Gesicht.

Schiedsrichter Bieri wertete die Aktion als Tätlichkeit, zeigte die Rote Karte, und man hätte meinen können, dass Assalé reuig vom Feld gegangen wäre. Stattdessen aber reagierte der Sünder aufgebracht, liess sich nicht besänftigen und schubste Basler Spieler – ein Verhalten, für das er mit zusätzlichen Sperren belegt werden dürfte.

Nun hat Hütter ein ernsthaftes Problem: Wie soll er die Offensive im nächsten Heimspiel gegen GC besetzen? Nicht nur Hoarau und Assalé fallen aus, auch Michael Frey steht nicht zur Verfügung. Er muss nach einer weiteren Verwarnung gegen den FCB eine Sperre absitzen. «Wir bezahlen einen sehr hohen Preis für das 1:1», sagte Hütter.

Trotzdem erhielt er Signale von seiner Mannschaft, die ihm Mut machen dürften. YB ist der bislang einzige Club, der es schaffte, den FCB zu bezwingen – und geht es nach Hütter, darf es in der neuen Saison unter keinen Umständen mehr zu einem 17-Punkte-Rückstand kommen wie jetzt.

Basel wird sich den achten Titel in Serie nicht mehr nehmen lassen. Spannender ist da schon die Frage: Mit welchem Trainer gehen die Basler in die Zukunft? Wird der Vertrag mit Urs Fischer verlängert? Muss der Zürcher gehen? Im Sommer übernimmt eine neue Führung mit Präsident Burgener und Sportchef Streller die Verantwortung, die beiden wollen ihre Pläne demnächst offenlegen. Ein Gerücht hält sich in Basel hartnäckig: Der Start mit einem neuen Coach soll beschlossene Sache sein. (Der Bund)