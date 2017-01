Der grosse Maradona macht den Kleinen Hoffnung

Und da war er: Zitternd vor Kälte, aber gut gelaunt betrat Diego Armando Maradona den Kunstrasen vor dem House of Fifa, zum Spasskick zwischen Fussball-Legenden und Funktionären. Auch Gianni Infantino war anwesend, natürlich, und auch Uefa-Präsident Aleksander Ceferin.

Wie viel Spass Maradona hatte, zeigte er mit ständigen Scherzen. Mal auf Kosten des Schweizer Schiedsrichters Massimo Busacca, bei dem er regelmässig reklamierte, mal auf Kosten von Gegenspieler und Real-Legende Michel Salgado. Als der Spanier einen Treffer erzielte, rief Maradona: «Aber klar, so haben sie auch bei Real gespielt. Mal aufs Tor schiessen und auf einen Bock des gegnerischen Goalies hoffen.» Und als Salgado aus bester Position das Tor verfehlte, höhnte der Argentinier: «Na also, da ist der Michel, den ich kenne.»

Die Stimmung war trotz Minustemperaturen ausgelassen – auch bei den Schweizer Spielern wie Kubilay Türkyilmaz oder Stéphane Chapuisat. «Als Kind war Maradona ein Vorbild, jetzt gegen ihn zu spielen und in der Kabine noch etwas mit ihm zu sprechen, ist natürlich sehr speziell» so Chapuisat und fügt an: «Man sieht auch heute noch, was er für ein Füsschen hat. Das ist einfach unglaublich.»

Etwas zurückhaltender äusserte sich der ehemalige Champions-League-Sieger mit Dortmund zu Infantinos grossem Plan, die WM auf 48 Mannschaften aufzustocken: «Da bin ich zu weit weg davon, aber wenn es umgesetzt wird, haben sich das viele Leute gut überlegt.»

Ein klarer Befürworter einer 48er-WM war Maradona: «Stellen Sie sich vor, sie kommen aus Mali. Sie spielen zwar die Qualifikation, aber wissen dennoch, teilnehmen dürfen Sie nie. Das gibt den Kleinen Hoffnung.» Selbiger Meinung war auch Carles Puyol, Verteidigerlegende bei Barcelona: «Ich bin klar für eine Aufstockung der WM, das ist eine sehr gute Idee. Die WM ist ein Fest des Fussballs – und der gehört allen, nicht nur den Grossen.» Und wer wird Weltfussballer, Herr Puyol? «Alle drei haben es verdient, aber für mich ist Messi der Beste.» (DerBund.ch/Newsnet)