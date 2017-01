«Der beste Spieler der kommenden zwölf Jahre»

Es ist erstaunlich ruhig um Dele Alli. In England hat das Hochjubeln und postwendende Zerreissen (oder umgekehrt) von Fussballstars ebenso viel Tradition wie die Sportart selbst, insbesondere die gnadenlose Boulevardpresse wartet gierig auf neue Helden oder Versager.

Doch nach der Frage, wann Tottenhams Offensivspieler endlich Weltfussballer wird, sucht man in Englands Medienlandschaft ungewöhnlich lange. Dabei spielt der 15-fache Nationalspieler gerade wieder eine überragende Saison, hat alleine in den letzten drei Ligaspielen fünf Treffer erzielt. Mit seinen insgesamt acht Toren hat er in 18 Premier-League-Matches nur zweimal weniger getroffen als in der kompletten Vorsaison zusammen. Gut, damals liess er sich total neun Assists verbuchen, derzeit steht er bei zwei. Vielleicht ist man sich die starken Leistungen Deles in England mittlerweile schlicht und einfach gewohnt – oder es wird auf ein nächstes Traumtor gewartet, wie Anfang Januar 2016 gegen Crystal Palace.

Man bedenke: Der Sohn einer Engländerin und eines Nigerianers ist gerade mal 20 Jahre jung und absolviert erst seine zweite Spielzeit in Englands höchster Spielklasse. Im Winter 2015 überwies Tottenham Hotspur 6 Millionen Euro an Milton Keynes Dons und parkierte das Wunderkind bis Saisonende beim Drittligisten – dem der damals 18-jährige Dele mit 16 Toren und 9 Vorlagen zum Aufstieg verhalf.

Nur wenige Monate nach seinem Premier-League-Debüt wurde er bereits für die EM-Qualifikationsspiele gegen Estland und Litauen aufgeboten, wo er prompt zum Einsatz kam. Das erste Ausrufezeichen im Nationaltrikot setzte Dele beim 2:0-Sieg gegen Frankreich, wo er traumhaft zum 1:0 traf. Und beim 3:2-Sieg gegen Deutschland im März 2016 war er für viele Experten der beste Spieler auf dem Platz.

Schöner Einstand: Dele Alli schiesst sein erstes Länderspieltor. Video: Youtube.

Es sei beeindruckend, wie konstant der offensive Mittelfeldspieler bereits spielt, sagte der ehemalige Spurs-Spieler Danny Murphy dem «Evening Standard»: «Sein Gespür für offene Räume und seine Torgefahr erinnern mich stark an Chelsea-Legende Frank Lampard.» Ausserdem sei er sehr reif und bodenständig, was ihn zu einem «besonderen Spieler» macht.

Gut möglich, dass diese Charaktereigenschaften mit der schwierigen Kindheit des Jungstars zu tun haben. Seine Vater verliess die Familie früh, weshalb der Fussballer seit Anfang der Saison 2016/17 nur noch «Dele» genannt werden will: «Ich fühle keine Verbundenheit zu Alli, dem Namen meines Vaters.» Mutter Denise war alkoholkrank, weshalb sie ihn im Alter von 13 Jahren weggeben musste, wie sie im Januar 2016 der «Sun» erzählte: «Es brach mir das Herz, aber es war die richtige Entscheidung. Nur so konnte ich ihn von Jugendgangs fernhalten, damit er seinen Traum, Fussballprofi zu werden, verwirklichen kann.»

Statt ins Jugendheim kam Dele bei seinem Schulfreund Harry Hickford unter. Die beiden blieben dicke Freunde, der Tottenham-Star lässt Hickford nun sogar in seiner zwei Millionen Pfund teuren Villa wohnen – als Dankeschön dafür, dass er ihn damals so freundlich aufgenommen hatte.

Real Madrid will make a summer move for Tottenham's England midfielder Dele Alli. (Source: Daily Mirror) pic.twitter.com/8ldFpSMzk1 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 3, 2017

Vielleicht überlässt Dele seinem Jugendfreund das Haus bald dauerhaft. Denn mittlerweile soll Real Madrid ernsthaftes Interesse am 1,88 grossen Rechtsfuss angemeldet haben, britische Medien erzählen sogar von einem möglichen Tauschgeschäft, in das Reals abwanderungswilliger Edeltechniker Isco inkludiert werden soll. Allerdings werden die Königlichen noch einen ordentlichen Batzen drauflegen müssen, bei den aktuellen Preisen geht auch Englands Trainerlegende Harry Redknapp nicht davon aus, dass Dele für weniger als 60 Millionen Euro zu haben sein wird. Obwohl, eigentlich fast schon ein Schnäppchen, wenn man Chinas aktuellen Kaufrausch berücksichtigt. Schliesslich handelt es sich dabei nicht um einen 25-jährigen Ersatzspieler von Chelsea, sondern Deles Torgefahr, Spielverständnis und atemberaubende Technik machen ihn gemäss seinem Trainer Mauricio Pochettino zu «einem der besten Spieler Englands in den kommenden zehn bis zwölf Jahren».

Und sollte er heute Abend im Spitzenspiel gegen das 13 Spiele in Folge siegreiche Chelsea gross auftrumpfen, hätte auch der britische Boulevard endlich wieder genug Futter für eine Heldenstory. (DerBund.ch/Newsnet)