Das sagt Dortmund zum 165-Mio.-Angebot für Aubameyang

Es war eine spektakuläre Nachricht, die Sportjournalist Tancredi Palmeri von der «Gazzetta dello Sport» verbreitete: Shanghai SIPG will Pierre-Emerick Aubameyang nach China lotsen. Für umgerechnet 165 Millionen Franken Ablösesumme und 45 Millionen Franken Jahressalär.

Neue Bestmarke würde verdoppelt

Angesichts der Summen, die selbstverständlich sämtliche Transfer- und Lohnrekorde sprengen würden, fast nicht zu glauben. Dann ist es aber so, dass der letztjährige Tabellendritte von China im aktuellen Transferfenster für die Brasilianer Oscar (66 Millionen Franken) und Hulk (61 Millionen) bereits wahnwitzige Beträge springen liess. Auch für Odil Achmedow, einen usbekischen Nationalspieler, bezahlte Shanghai immerhin acht Millionen Franken. Zum Vergleich: Barça bezahlte im Sommer 2008 für Innenverteidiger Piqué 5,5 Millionen.

Das Geld sitzt also ziemlich locker, dazu scheint im Reich der Mitte aktuell ein monetärer Machtvergleich ausgebrochen zu sein. Ganz nach dem Motto: Wer bezahlt am meisten? Der Argentinier Carlos Tevez ist mit 22 Millionen Franken neu bestbezahlter Fussballer der Welt – dank SIPGs Stadtrivalen Shenhua. Was liegt da also näher, als diese Bestmarke mal kurz zu verdoppeln?

Zwar dementiert Dortmunds Pressesprecher Sascha Fligge das Gerücht («Borussia Dortmund weiss davon nichts»), die «Bild» will jedoch erfahren haben, dass durchaus ein konkretes Angebot für Aubameyang abgegeben worden sei. Allerdings würde die Ablösesumme «nur» 90 Millionen Franken betragen. Man will ja auch nicht unnötig klotzen.

Ist das Geld stärker als das Versprechen?

Die Meldung bleibt auch mit fast halbierter Ablöse für Dortmund brisant, denn der begehrte Stümerstar würde immer noch mehr als das Dreifache verdienen als bei einem anderen Topclub in Europa. Eine harte Probe für sein Versprechen, das er gemäss eigenen Aussagen seinem Grossvater am Sterbebett gegeben hat: «Eines Tages werde ich für Real Madrid spielen.»

Trotz der Unsicherheit um Aubameyang spielen die Dortmunder mit dem Gedanken, den abwanderungswilligen Ersatz Adrian Ramos zu verkaufen. Auch der Kolumbianer hat gemäss der Welt ein Angebot aus China – statt bisher 3,5 würde er sieben Millionen Franken verdienen. Und die Verpflichtung eines Stürmers ist nicht angedacht, sagte Vereinsboss Hans-Joachim Watzke unlängst. In der Zeit, in der Aubameyang beim African Cup weilt (bis maximal 5. Februar) würde dann wohl Marco Reus als Sturmspitze spielen, für ihn auf dem Flügel André Schürrle zum Einsatz kommen.

Eine gute Alternative, aber angesichts der Verletzungsanfälligkeit von Reus ein grosses Risiko. Schliesslich braucht der BVB nach der enttäuschenden Vorrunde einen guten Start ins neue Jahr. (fas)