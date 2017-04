Das fatale Problem der Bayern

Bei noch immer acht Punkten Vorsprung auf den Tabellenzweiten RB Leipzig dürfte die Bayern das gestrige 0:0 in Leverkusen eigentlich nicht allzu sehr schmerzen. Doch der Fokus der Münchner richtet sich in diesen Tagen nicht auf das wohl schon zu ihren Gunsten entschiedene Meisterrennen, sondern auf das zweite Duell mit Real Madrid in der Champions League. Und dort darf sich die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti nicht noch einmal solche Abschlussschwächen leisten wie gegen die Leverkusener.

«Die Chancenverwertung war fatal», sagte Thomas Müller zum Pay-TV-Sender Sky. «Wenn du kein Tor schiesst, kannst du nicht gewinnen. Wir hatten drei, vier, fünf klare Chancen. Ich selbst habe eine richtig gute Möglichkeit, zum Abschluss zu kommen, entscheide mich aber falsch. Wir sind sauer auf uns selbst.» Die Statistik belegt, dass für den FC Bayern viel mehr hätte herausspringen müssen: 21 Torschüsse, 72 Prozent Ballbesitz, 66 Prozent Zweikampfquote.

In Madrid brauchen die Münchner nach dem 1:2 im Hinspiel mindestens zwei Tore, sonst wird wieder nichts aus dem Traum vom sechsten Titelgewinn in der Königsklasse, dem ersten seit 2013. Die beste Medizin gegen die fatale Schwäche vor dem Tor hiesse Robert Lewandowski. Der mit 26 Treffern beste Bundesligastürmer dieser Saison macht nach seiner Schulterverletzung gute Fortschritte, bis am Dienstag dürfte er zumindest für einen Teileinsatz fit sein. «Ich bin optimistisch, dass er spielen kann», sagt Bayern-Trainer Carlo Ancelotti.

Auch sonst wird die Bayern-Equipe gegen Real auf einigen Positionen anders aussehen als in Leverkusen: Mats Hummels (Distorsion im Sprunggelenk) und Jerome Boateng (Adduktorenprobleme) dürften ebenso ins Team zurückkehren wie Franck Ribéry, der am Samstag geschont wurde. Philipp Lahm und Xabi Alonso werden aller Voraussicht nach wieder von Anfang an spielen und nicht erst eingewechselt werden.