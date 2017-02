«Das Flugticket nach Wien ist sowieso billiger»

Grosses Interesse an der Debatte von DerBund.ch/Newsnet über einen neuen Modus für den Schweizer Fussball. Und eine klare Mehrheit sieht Handlungsbedarf für die Strukturen der Swiss Football League – gerade einmal 4,5 Prozent der Leser haben nichts auszusetzen. Hier können Sie weiterhin an der Umfrage teilnehmen.

Grösste Baustelle ist die sportliche Dominanz des FC Basel – deutlich jedoch auch das Votum, dass der Beste nun einmal gewinnen soll. Dem FCB die Ligazuschüsse zu streichen, kommt jedenfalls nur für die Allerwenigsten infrage (5,3 Prozent). «YB, Zürich oder GC werden nicht besser, würde man Basel zurückbinden oder bestrafen», schreibt Dino Furter stellvertretend. Viele stören sich auch an der Langeweile, weil beim aktuellen Modus jede Paarung viermal ausgetragen wird.

Gewünscht sind 12 Teams

Künstliche Massnahmen wie ein Playoff oder die Halbierung der Punkte zur Saisonhälfte (wie früher praktiziert) befürwortet allerdings nur eine Minderheit. Mit 16,3 Prozent der Stimmen hat ein Playoff noch die grössten Chancen. Für die Einführung von Weihnachtsspieltagen (Boxing-Day-Fussball) sprechen sich nur 29,2 Prozent aus, exakt ein Drittel fordert hingegen die Wiedereinführung der 2012 abgeschafften Barrage. Die meisten wünschen sich eine Super League mit 12 Teams.

Und selbst schrägste Ideen werden rege diskutiert. Aber lesen Sie selbst.

«Auf- und Abstiege fördern»

«Wenn Auf- und Abstieg viel spannender sind als das Meisterrennen, dann schaffen wir doch ein System, in dem dauernd auf- und abgestiegen wird: 3 Ligen mit 8 Teams, und Ende Monat steigt der Beste auf und der Schlechteste ab.»

Roman Krähenbühl

«Man macht die Challenge League kaputt»

«Schwierig, für ein Land von der Grösse der Schweiz einen geeigneten Modus zu finden. Auf 16 Teams aufstocken könnte man schon, aber damit macht man die Challenge League kaputt. Die Liga ist ja nicht unspannend, wie man im Kampf um die Europa-League-Plätze sieht. Dass der FC Basel an der Spitze enteilt, hat andere Gründe als den Modus.»

Pat Knuk

«Warum nicht Österreich?»

«Das Niveau steigt durch Evolution. Indem einer vorausgeht, folgen ihm andere durch Lernen. Das Niveau steigt nicht, wenn man den Besten zurückbindet. Warum also keine 20er-Liga zusammen mit Österreich? Das Flugticket nach Wien ist sowieso billiger als eine Bahnfahrt von Genf nach St. Gallen.»

Thomas Meier

«Nennen wir ihn Tell-Cup»

«Grandios wäre eine Habsburgerliga. Da hätten wir wie auch Tschechien, Ungarn, Kroatien und das Elsass Platz. Mit Rapid Wien, Ferencvaros Budapest, Sparta Prag, Dinamo Zagreb, Strassburg und dem FC Basel gäbe das eine Ansammlung traditionsreicher Vereine. Zur Besänftigung der Patrioten könnte man sie auch Tell-Cup nennen.»

Jean Müller

«Vorschriften verunmöglichen Aufstiege»

«Der Schweizer Fussball krankt zuoberst. Die immer neuen, unsinnigen Vorschriften für die Vereine verunmöglichen es vielen Clubs, an Aufstieg überhaupt zu denken. Das Resultat: Le Mont spielt irgendwo in der Pampa. Oder Genf: Auf 30’000 Sitzplätzen fläzen sich 2000 Zuschauer, der Rest des Stadions modert vor sich hin. Schaffhausen oder Wil: Zuschauerschnitt 1200, doch es müssen 8000er-Stadien sein.»

René Jung

«Es gibt nur 4 Spitzenteams»

«Was die Qualität betrifft, hat die Schweiz tatsächlich nur 8 Super-League-Teams, da gebe ich [Sion-Präsident] Christian Constantin recht. Ja, schlimmer noch: Eigentlich sind es bloss 4 – Basel, YB, Sion und der in der Challenge League spielende FC Zürich.»

Ralf Kannenberg

«Basel müsste Verbesserung interessieren»

«So macht es keinen Sinn. Auch Basel müsste an einer Verbesserung reges Interesse haben, denn mit mittelmässigen Gegnern können auch sie sportlich nur auf bescheidenem Niveau spielen. Für Europa ist das eindeutig zu wenig.»

Richard Fellner

«Andernorts ist das Niveau schlechter»

«Es ist eine typische Schweizer Krankheit, immer das Schlechte zu suchen. Es gibt in Europa viele professionelle Ligen, deren Niveau schlechter ist als in der Super League. Jegliche Modusänderung mit Punktehalbierungen, Playoffs und ähnlichen Massnahmen verstärken den Trend Richtung künstlicher Spannung und Event-Fussball, was traditionelle Zuschauer abschreckt.»

Paul Müller

«16 Mannschaften – euer Ernst?»

«Jeder meint, den Fussball verschlimmbessern zu müssen. Auch die Fifa glänzt mit irrsinnigen Ideen. 16 Mannschaften in der Super League können nicht euer Ernst sein. Glaubt ihr wirklich, dass das Niveau mit Schaffhausen oder Chiasso angehoben wird?»

Fabio Rossi

«Ein Playoff macht es beliebig»

«So reizvoll die Idee eines Playoffs ist, um dem Treiben in der Super League wieder Würze zu verleihen: Man sieht es am Eishockey, wie beliebig dadurch die Regular Season wird. Da der FC Basel regelmässig die wichtigen Spiele gewinnt (vor allem die gegen YB), würde er zudem auch mit einem Playoff ständig Meister.»

Pascal Aeberli

«Im Sommer durchspielen!»

Nicht länger im Dezember spielen, sondern wie die Skandinavier von Anfang März bis Ende November – das wäre auch bei uns der richtige Ansatz. Warum im Dezember und Februar im Stadion freieren, dafür von Mitte Mai bis Mitte Juli Daumen drehen?

Erich Oberholzer

«Es steht und fällt mit der Qualität»

«Das sind spannende Ansätze, die Modus-Diskussion tut not. Letztlich steht und fällt alles mit der Qualität der Clubs.»

Sven Schoch

«Was kümmert uns das internationale Geschäft?»

«Was ist so attraktiv daran, 8000 oder 10'000 Sitzplätze vorzuschreiben, die bei kleinen Vereinen nur zur Hälfte gefüllt werden können? Das kostet alles Geld. Wieso muss es so gross und riesig sein in einem kleinen Land wie der Schweiz? Was hat uns das europäische Geschäft zu interessieren, wenn die eigene Liga durch Langeweile und Sturheit der Swiss Football League verkümmert?»

Raphael Lehmann

«30 Franken für einen schlechten Platz»

«Die Super League sollte die Stadionpreise unter die Lupe nehmen. Ich bin nicht bereit, für oft sehr bescheidene Spiele mindestens 30 Franken für einen schlechten Platz auszugeben. Bratwurst und Bier nicht eingerechnet.»

Daniel Meier