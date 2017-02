Costanzo verdirbt Barnetta die Rückkehr

Auch im elften Anlauf wurde es nichts aus einem St. Galler Super-League-Sieg gegen Vaduz. Dabei hatte der vom glänzenden Tranquillo Barnetta angetriebene FCSG die erste Halbzeit regelrecht dominiert. Ins Tor traf aber nur Albian Ajeti, der in der 40. Minute von Barnettas Vorarbeit profitierte. Der frühere Bundesliga-Profi, der erstmals seit Mai 2004 wieder in der Schweizer Liga spielte und an fast allen Offensivaktionen Anteil hatte, war in der Startviertelstunde zweimal am Pfosten gescheitert.

Nach der Pause steigerte sich Vaduz deutlich und kam durch Moreno Costanzo sieben Minuten vor dem Ende zum Ausgleich. Auch dank der gütigen Mithilfe von Karim Haggui, der sich vor dem Treffer einen schweren Schnitzer geleistet hatte.

«Wir hatten Glück, dass wir zur Pause nur 0:1 hinten lagen, in der zweiten Halbzeit haben wir dann eine starke Reaktion gezeigt», sagte Costanzo, der in dieser Saison schon dreimal gegen St. Gallen traf. «Wir hätten in der ersten Hälfte alles klar machen können, liessen Vaduz durch Eigenfehler aber noch einmal zurückkommen. Deshalb gehen wir nun nur mit einem Punkt nach Hause», erklärte Barnetta.

Vaduz - St. Gallen 1:1 (0:1)

5849 Zuschauer. - SR Amhof. - Tore: 40. Ajeti (Barnetta) 0:1. 82. Costanzo (Grippo) 1:1.

Vaduz: Siegrist; Hasler, Bühler, Grippo, Borgmann; Kukuruzovic, Muntwiler, Ciccone (62. Zarate); Costanzo; Burgmeier (46. Schürpf), Avdijaj (87. Mathys). St. Gallen: Lopar; Hefti, Haggui, Schulz (86. Wiss); Toko, Gelmi (73. Salihovic); Aratore, Wittwer; Barnetta; Buess, Ajeti (75. Tafer).

Bemerkungen: Vaduz ohne Brunner (gesperrt), Felfel, Janjatovic, Pfründer, Strohmaier (alle verletzt), Cecchini und Stanko (beide nicht im Aufgebot). St. Gallen ohne Angha (verletzt), Mutsch, Gouaida und Babic (alle nicht im Aufgebot). 73. Einstand von Sejad Salihovic. 11. und 12. Pfostenschüsse von Barnetta. Verwarnungen: Muntwiler und Toko (beide Unsportlichkeit), 33. Schulz, 42. Aratore, 70. Avdijaj (alle Foul), 70. Haggui (Reklamieren). 89. Wiss (Foul). (ak)