Bundesligaträume im Dynamo-Land

Im Mai 1995 war Dynamo Dresden mausetot. Den achtfachen DDR-Meister drückten 18 Millionen Mark Schulden, der Deutsche Fussball-Bund verfügte den Zwangsabstieg in die Regionalliga Nordost, wo die Gegner nicht mehr Bayern München und Borussia Dortmund hiessen, sondern Lok Altmark Stendal oder Reinickerndorfer Füchse. «Man geht aus dem Stadion, als wäre jemand gestorben», sagte der Opernsänger und Dynamo-Fan Gunther Emmerlich, einer der grossen Showstars des Ostens, damals.

Nun – 22 Jahre nach dem Kollaps – ist Dynamo schuldenfrei und im Rennen um einen Platz im Oberhaus als Fünfter überraschend gut positioniert. Sieben Runden vor Schluss beträgt der Rückstand auf einen direkten Aufstiegsrang gerade einmal sechs Punkte. Gelingt die Rückkehr in Liga 1, ist es eine Sensation, wird nichts daraus, war es noch immer einen Saison, die alle Erwartungen übertraf und rauschende Fussballfeste wie das 5:0 gegen den VfB Stuttgart oder den Pokalcoup gegen RB Leipzig brachte.

Der Trainer erlaubt das Träumen

«Ich glaube, andere Mannschaften haben mehr Druck. Und das geniessen wir», sagt Trainer Uwe Neuhaus, der nach sieben Jahren bei Union Berlin in Dresden eine neue Heimat gefunden hat. «Wir fahren am Montag nach Braunschweig, um eine gute Leistung abzuliefern und wenn möglich zu gewinnen. Was dann alles möglich ist, weiss jeder.»

Mit der Verpflichtung des früheren Mannschaftscaptains Ralf Minge als Sportdirektor legte Dynamo Dresden im Februar 2014 die Basis für die heutigen Erfolge. Auch wenn es zunächst einmal rückwärts ging. 2015 stieg der Verein ab und verpasste in der folgenden Saison den direkten Wiederaufstieg nach gutem Start deutlich, es entstanden aber nachhaltige Strukturen, die es seit der Wende nicht mehr gegeben hatte. Im Sommer 2015 traf Minge seine beste Personalentscheidung: Er verpflichtete den besonnenen Fussballlehrer Neuhaus. Und dessen guter Ruf lockte unter anderem die Düsseldorfer Clublegende Andreas Lambertz nach Dresden. Lumpi, so nennen den defensiven Mittelfeldspieler alle, gab der jungen Mannschaft Stabilität. Dynamo stieg schliesslich als überlegener Meister der 3. Liga auf.

Die Abgänge von Captain Michael Hefele zu Huddersfield Town und Torschützenkönig Justin Eilers zu Werder Bremen verdaute das Team fast mühelos. In der Person des vom 1. FC Nürnberg ausgeliehenen Stefan Kutschke besitzt Dynamo inzwischen einen neuen Vollstrecker: Der gebürtige Dresdner, der über den Sommer hinaus in seiner Heimatstadt bleiben möchte, traf in der laufenden Meisterschaft schon 15-mal, am vorletzten Spieltag erzielte er in Stuttgart in den ersten 26 Minuten einen Hattrick.

U-21-Nationalspieler Marwin Stefaniak wird Dresden zwar im Sommer für 2 Millionen Euro in Richtung Wolfsburg verlassen, es bleibt aber auch so viel spielerische Substanz. Akaki Gogia, der vom englischen Zweitligisten FC Brentford definitiv übernommen werden soll, gilt als bester Spieler der Liga, der erst 20-jährige Mittelfeldmann Niklas Hauptmann sowie die zwei Jahre älteren Aias Aosman und Erich Berko als grosse Offensivtalente.

Die Stimmung im Stadion begeistert

Die Fans – lange Zeit gleichermassen Fluch wie Segen des Vereins – machen bei Heimspielen fast nur noch positiv auf sich aufmerksam. Von der Stimmung im Dresdner DDV-Stadion schwärmt ganz Fussball-Deutschland. Trotz des ekligen Zwischenfalls mit dem abgetrennten Bullenkopf, der beim Leipzig-Spiel im Innenraum lag. Zu den Auswärtsspielen in Stuttgart, Nürnberg und München begleitete Dynamo eine Anhängerschaft in fünfstelliger Zahl. Während der sportlichen Depression Ende der Neunziger- und zu Beginn der Nullerjahre verloren bei Heimspielen weniger als 5000 Zuschauer im alten Harbig-Stadion, auch wegen der inzwischen gebrochenen Dominanz gewaltbereiter Rechtsradikaler in der Kurve.

Da das rund 32'000 Zuschauer fassende Stadion eigentlich schon jetzt zu klein ist, erwägt der Verein eine Erweiterung. Finanzielle Drahtseilakte will Dynamo aber keinesfalls wagen, zu frisch sind die Erinnerung an die stete Insolvenzgefahr der Vergangenheit. Weil die TV-Einnahmen nicht nach der Popularität der Vereine verteilt werden, sondern nach den sportlichen Erfolgen der jüngeren Vergangenheit, nimmt Dresden auf diesem Weg weniger Geld ein als Clubs wie Sandhausen oder Heidenheim. Zudem liegt die Stadionmiete noch immer weit über dem Durchschnitt.

Bis Dynamo auch finanziell mit den Aufstiegsfavoriten Stuttgart und Hannover mithalten kann, wird es also noch länger dauern. Bisweilen versetzt ja aber der Glaube bekanntlich Berge.

