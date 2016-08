Bitteres Last-Minute-Gegentor für Jakupovic

Eldin Jakupovic bot mit Hull City auch Manchester United lange die Stirn. Der nach zwei Runden ebenfalls noch makellos gewesene Aufsteiger hielt gegen den grossen Favoriten bis zur 92. Minute das 0:0 - unter anderem durch eine Serie grossartiger Paraden des Glarner Keepers. Der eingewechselte Marcus Rashford schaffte es, Jakupovic nach cleverer Vorarbeit von Wayne Rooney aus kurzer Distanz doch noch zu überwinden.

Nach der 0:2-Auswärtsniederlage gegen Burnley vor Wochenfrist musste sich der FC Liverpool bei Tottenham Hotspur mit einem 1:1 begnügen. Die Mannschaft des deutschen Trainers Jürgen Klopp führte nach einem Penaltytreffer von James Millner (43.) bis knapp 20 Minuten vor dem Ende, dann erzielte Danny Rose den Ausgleichstreffer für die Spurs, die damit ungeschlagen bleiben.

Das 1:1 fiel eher entgegen dem Spielverlauf. Davor hatte Liverpool einen Kopfball an die Latte durch Joel Matip zu verzeichnen. Coutinho hatte für Liverpool schon vor dem 1:0 zwei gute Chancen vergeben. Glück hatten die Reds dafür in der 65. Minute, als Tottenhams Lamela mit einem Freistoss die Lattenunterkante traf.

Für Klopp ist das Remis gegen die ambitionierten Spurs immerhin ein halber Befreiungsschlag. Die englische Presse hatte ihn nach dem Burnley-Spiel harsch kritisiert. «Wie lange wird Liverpool Klopp noch die Treue halten?», fragte etwa der «Guardian».

Nach West Ham und Watford schaffte es auch der Aufsteiger aus Burnley nicht, Chelsea Punkte abzunehmen. Durch Tore des stark aufspielenden Belgiers Eden Hazard, Willian sowie des eingewechselten Victor Moses bleiben die Blues neben Manchester United, Manchester Cit und Hull das einzige Team ohne Makel.

Titelverteidiger Leicester kam im dritten Anlauf zum ersten Saisonsieg. Gegen Swansea City resultierte ein 2:1. Bemerkenswert war, dass Riyad Mahrez einen Penalty verschoss (56.) und eine Minute später Stammgoalie Kaspar Schmeichel wegen eines Schlags ausgewechselt werden musste. An seiner Stelle kam der Deutsche Ron-Robert Zieler unverhofft früh zu seinem Debüt in der Premier League.

Arsenal mit Granit Xhakanahm mit dem 3:1 bei Watford etwas Druck von Trainer Arsène Wenger. Der Franzose wird für seine zum wiederholten Mal defensive Transferpolitik heftig kritisiert. Eine formidable Leistung vor der Pause trug den Gunners eine 3:0-Führung ein, die sie nach dem Seitenwechsel trotz des Gegentreffers mühelos verwalteten.

Im Anschluss an die Partie bestätigte Wenger zwei Transfers aus der Primera Division: Aus Valencia kommt der deutsche Innenverteidiger Shkodran Mustafi für rund 40 Millionen Euro, für den spanischen Mittelstürmer Lucas Perez überweist Arsenal rund 20 Millionen Euro an Deportivo La Coruña.

Tottenham - Liverpool 1:1 (0:1)

35'000 Zuschauer. - Tore: 43. Milner (Foulpenalty) 0:1. 72. Rose 1:1.

Chelsea - Burnley 3:0 (2:0)

41'607 Zuschauer. - Tore: 9. Hazard 1:0. 41. Willian 2:0. 89. Moses 3:0.

Everton - Stoke City 1:0 (0:0)

39'581 Zuschauer. - Tor: 51. Given (Eigentor) 1:0. - Everton ohne Tarashaj (nicht im Aufgebot), Stoke City ohne Shaqiri (verletzt). 51. Baines (Everton) schiesst Foulpenalty an den Pfosten, danach fliegt der Ball vom Rücken von Given ins Tor.

Leicester City - Swansea City 2:1 (1:0)

31'727 Zuschauer. - Tore: 32. Vardy 1:0. 52. Morgan 2:0. 80. Fer 2:1. - Leicester City ohne Inler (nicht im Aufgebot). 56. Fabianski (Swansea City) wehrt Foulpenalty von Mahrez ab.

Watford - Arsenal 1:3 (0:3)

20'545 Zuschauer. - Tore: 9. Cazorla (Foulpenalty) 0:1. 40. Sanchez 0:2. 45. Özil 0:3. 57. Pereyra 1:3. - Watford mit Behrami (verwarnt), Arsenal mit Xhaka.

Hull City - Manchester United 0:1 (0:0)

24'560 Zuschauer. - Tor: 92. Rashford 0:1. - Bemerkung: Hull City mit Jakupovic. (sda/ak)