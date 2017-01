Bayerns umstrittene Reise

Was hatte Uli Hoeness gepoltert. Als im Dezember 2010 die Fussball-Weltmeisterschaft 2022 nach Katar vergeben wurde, schimpfte der Bayern-Präsident: «Die Fifa lässt derzeit kein Fettnäpfchen aus. Ein Skandal jagt den anderen. So wird das gute Image des Fussballs kaputt gemacht.» Offensichtlich habe eine Bewerbung nur noch Erfolg, wenn zusätzliche Zahlungen unter dem Tisch gemacht würden.

Dabei ist es nicht so, dass die Bayern nicht auch Kontakte zum wegen Verletzung von Menschenrechten umstrittenen Land pflegen würden – und zwar ziemlich gute. Seit einem Jahr ist der Flughafen von Doha, der zu hundert Prozent in staatlicher Hand ist, ein Sponsor der Bayern. Dazu führt der deutsche Rekordmeister zum siebten Mal in Folge seine Wintervorbereitung in Katars Hauptstadt durch.

Alle Spieler dabei ausser Boateng, Coman (trainiert individuell im Hotel), Martínez (erkältet) und Ulreich (leichte muskuläre Beschwerden). pic.twitter.com/jv3qxvwaJf — FC Bayern München (@FCBayern) January 4, 2017

Erst im Dezember hatte Amnesty International gerügt, dass die jüngste Arbeitsrechtsreform die Situation mancher Gastarbeiter in Katar noch verschlimmert habe. Das steht in Kontrast zu dem, was Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge der «Bild» sagte: «Mein Eindruck ist, dass sich etwas bewegt in diesem Land. Der FC Bayern unterstützt die Bemühungen der Fifa, die hinsichtlich der Arbeiterrechte Forderungen an Katar richtet.» Der Verein stehe im guten Austausch mit Nichtregierungsorganisationen und Vertretern der Politik. Bereits Ehrenpräsident Franz Beckenbauer sagte einst: «Ich habe in Katar noch keinen einzigen Sklaven gesehen.»

Dass die Bayern trotz Kritik immer wieder an den Persischen Golf reisen, hat zwei primäre Gründe, wie Rummenigge erklärt. Erstens: «Hier findet man die beste Trainingsanlage im Weltfussball.» Und zweitens: «Wir bereiten uns seit Jahren in der Aspire Academy auf die Rückrunde vor. Und wichtig, wir haben seit dieser Zeit sehr viele Titel gewonnen. Fussball hat auch was mit Aberglauben zu tun.» Und Erfolg heiligt auch die Orte. (DerBund.ch/Newsnet)