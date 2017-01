Aus Liebe verzichtet er auf vier Millionen

Es gibt Trainer, die werden entlassen und streiten um Abfindungen. Man denke an Rolf Fringer beim FC Zürich oder auch an Lucien Favre bei Hertha BSC Berlin. Und es gibt die anderen: Abelardo Fernandez ist so einer.

Fernandez war bis Dienstag Trainer des spanischen Clubs Sporting Gijon, sein Vertrag wäre bis 2020 gelaufen, doch er hat in den vergangenen acht Spielen siebenmal verloren und aus 18 Spielen lediglich 12 Punkte geholt.

«Als Sporting-Fan hätte ich das dem Verein, den ich liebe, nicht antun können.»Abelardo Fernandez

Also haben sich Club und Trainer im gegenseitigen Einvernehmen getrennt. Spanischen Medienberichten zufolge wäre Fernandez ein Betrag von rund vier Millionen Euro als Abfindung zugestanden. Wäre, denn Fernandez will die Millionen nicht.

Die Ironie an der Sache

«Als Sporting-Fan hätte ich das dem Verein, den ich liebe, nicht antun können. Es gibt wichtigere Dinge im Leben als Geld, vor allem die Treue zu meinem Verein. Ich weine nicht, weil ich nicht mehr Sporting-Trainer bin, ich weine aus Liebe», sagt er mit Tränen in den Augen auf der Pressekonferenz.

Gijon ist finanziell schwer angeschlagen, vergangene Saison durfte der Club wegen seiner Probleme keinen Spieler verpflichten, trotzdem hat Abelardo die Klasse gehalten – das galt als Sensation. Aufgrund dieser finanziellen Probleme hat Abelardo nun die Abfindung ausgeschlagen. «Er hat sie abgelehnt, weil es die einzige Möglichkeit war, einen neuen Trainer zu finden», erklärte Präsident Javi Fernandez. In anderen Worten: Abelardo finanziert mit seinem Verzicht seinen Nachfolger.

Der 46-Jährige war seit 2012 Trainer der ersten Mannschaft des asturischen Vereins. Er hat seine Profi- (1989) wie auch Trainerkarriere (2007 in der Jugend) in Gijon angefangen. (czu)