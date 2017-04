Auf der Suche nach dem Reiz

Es sind Festtage im Berner Sport – aber nur auf einer Seite der Papiermühlestrasse. Dort greift der SC Bern im Playoff-Final der NLA nach dem zweiten Meistertitel in Folge, dem fünften im noch jungen Jahrhundert.

Auf der anderen Seite, bei den notorisch erfolglosen Berner Fussballern, ist die Saison zwei Monate vor Schluss längst gelaufen – einmal mehr. Die Chance im Cup haben die Young Boys mit einem weiteren blamablen Kapitel in diesem Wettbewerb Anfang März verspielt, jene in der Super League bereits viel früher: nach dem ersten Saisonviertel und 14 Punkten Rückstand auf den FC Basel.

Und so trägt das sonntägliche Aufeinandertreffen von FCB und YB im Basler St.-Jakob-Park zwar das Etikett «Spitzenspiel», weil der Erste der Liga auf den Zweiten trifft. Doch ein Blick auf die Tabelle zeigt, dass es punktemässig gleich Welten sind, welche die beiden besten Mannschaften des Landes trennen. Mit aktuell 17 Zählern Vorsprung steigen die Basler in den Vergleich mit den Bernern. Deren Überlegenheit lässt sich auch mit einem anderen Beispiel dokumentieren: Der FC Basel hätte sich eine ausgedehnte Winterpause gönnen und erst am 18./19. März wieder in den Spielbetrieb eingreifen können – er wäre dennoch als Leader in die 25. Runde gestiegen. Der Faktor Spannung spielt beim Duell FCB gegen YB am Sonntag also keine Rolle mehr. Und so stellt sich die Frage: Gibt es aus Berner Optik überhaupt noch Anreize? Es gibt sie, diese Ziele, auch wenn sie ziemlich bedeutungsarm sind:

Da wäre einmal die schwache Bilanz von YB in Basel unter Adi Hütter. Seit der Österreicher die Berner trainiert, haben sie im Sankt Jakob noch keinen Punkt geholt, ja nicht einmal einen Treffer erzielt. 0:1, 0:2 und 0:3 lauten die Resultate. Noch ist Hütter auf der Suche nach dem richtigen Rezept für die Auftritte im St.-Jakob-Park. Beim ersten Gastspiel in Basel in dieser Saison hatte er wegen einer ellenlangen Verletzungsliste notgedrungen gar eine Dreierkette nominieren müssen. Am Sonntag gibt es diese mildernden Umstände nicht mehr: Der YB-Trainer kann bis auf den gesperrten Sanogo personell aus dem Vollen schöpfen und hat vor allem in der Offensive mehrere Varianten zur Auswahl.

YB hat 2017 ausser beim 3:1 im Startspiel gegen Sion nie brilliert, sich dafür krasse Aussetzer wie beim 1:4 in Luzern und im Cup gegen Winterthur geleistet. In der Folge hat man sich gegen Thun, Lausanne, Lugano und Vaduz mehr durchgekämpft als durchgespielt. Die Berner sind ihrem Anhang eine starke Leistung in Basel sozusagen schuldig.

Die Young Boys sind in dieser Saison bisher das einzige Team, das den Titelverteidiger bezwingen konnte. Am 3. Dezember triumphierten die Berner im Stade de Suisse 3:1, obwohl sie nach dem Platzverweis von Nuhu die zweite Halbzeit in Unterzahl bestreiten mussten. Seither hat der FCB acht Siege und ein Unentschieden aneinandergereiht. YB bietet sich nun die Chance, dem Leader auch im neuen Jahr die erste Niederlage beizufügen.

Schliesslich dürfte YB den Stolz haben, die Meisterfeier des Dauerrivalen hinauszuzögern. Verlieren die Berner am Sonntag, weist der FCB 20 Punkte Vorsprung auf und könnte noch im Monat April aus eigener Kraft Meister werden. Das wären dann schon fast Zustände wie in Schottland, wo Celtic Glasgow bereits vor Wochenfrist den sechsten Titel in Serie gewonnen hat.

(Der Bund)