Angst vor den Verrohten

Terrorismus in Dortmund? Kaum zu glauben. Jedenfalls nicht für das Fussballvolk mit den schwarz-gelben Schals und den sonnengelben Trikots. Warum sollte man hier, wo man glücklich ist, am Rande der ganz grossen Trampelpfade der Geschichte zu sein, einen Anschlag verüben? Und was soll das mit Fussball zu tun haben?

Dortmunds Fussballleidenschaft wird viel beschworen, überall in der Welt der Fussballfans, aber an diesem Tag kann jeder spüren, welche Energie und Freude Borussia Dortmund (BVB) in ­dieser Stadt verbreitet. Viele zeigen Handyfotos von sich und ihren neuen Freunden, Monaco-Fans, die sie am Abend nach der Spielabsage spontan in ihren Privatwohnungen untergebracht haben.

Alles Fans, seit immer schon

Doch bei all der Begeisterung muss man auch wissen, wie fraktioniert die Anhängerschaft von Borussia Dortmund ist. Wer nur im Fernsehen das unglaubliche gelbe Meer der 25'000 auf der Südtribüne sieht, der hält das leicht für eine einheitliche Front von Gleichgesinnten. Die Sprechchöre sind legendär; die gelbe Wand und ihre Wechselgesänge mit den anderen drei Tribünen des Stadions aber zeigen schon, dass die BVB-Fans zwar viele gemeinsame Nenner haben, aber auch in Gruppen und Stämme zerfallen, wenn das Spiel zu Ende zelebriert ist. Von den gut 600'000 Dortmundern, so sagt man in der Stadt, sind etwa 700'000 BVB-Anhänger. Und nicht nur einfach so, sondern mit Fahnenmast im Vorgarten oder BVB-Flagge im Toilettenfenster und mit Stadion-Dauerkarte seit immer schon.

Aber viele der Gruppen und Grüppchen sprechen kaum noch miteinander. Vor ein paar Wochen gingen in dem Fussball-Biotop von Dortmund die roten Lichter an. Da attackierte ein 500 Mann starker Mob von enthemmten BVB-Fans die verschreckten Anhänger des RasenBallsports Leipzig, kurz RB Leipzig.

Unter Dortmunds Fans gibt es die «Normalos» auf den Sitzplätzen, die vom meist jungen Stehplatzpublikum ein bisschen verachtet werden, wenn sie nicht gerade miteinander Bier trinken. Es gibt die Logen-Leute, denen man in Dortmund mit noch mehr Skepsis begegnet als in anderen Stadien, die aber Geld mitbringen und die sich vor und nach dem Spiel in den VIP-Lounges ein bisschen wichtig finden können.

Aber auch unter den Fans der Südtribüne gibt es verschiedene Stämme und Gruppen: die rund 500 Ultras etwa, die sich als Elite der Fans ansehen und die in der Mitte der Südtribüne die Takt­geber sein wollen.

So viel Kraft!

Seit den Krawallen gegen RB Leipzig sind ganz andere Splittergruppen ins Rampenlicht geraten. Eine Woche danach hielt die hessische Polizei auf der Autobahn mehrere Busse auf. An Bord vor allem Schläger der Gruppe 0231 Riot, die sich selbst als «Ultras» bezeichnen, denen aber die übrigen Ultra-Grüppchen das Recht absprechen, sich so zu nennen. Die Riots gelten als stark rechtsradikal unterwandert. In einem Kampfsportstudio in Dortmunds Nordstadt trainieren sie sich zu Kraftpaketen. ­Wohin sie mit der Kraft sollen, erscheint unklar.

Andere Fangruppen berichten von Einschüchterungen und Gewalt. Auf der Reise nach Darmstadt, wo 0231 Riot sich offenbar die nächste Randale vorgenommen hatte, stoppte die Polizei die Truppe und stellte Sturmhauben, Waffen und Pyrotechnik sicher.

«Aus der Traum»

Bei der Aufnahme der Personalien stellte sich heraus, dass die Dortmunder Riots Verstärkung aus polizeibekannten rechtsradikalen Gruppen aus ganz Nordrhein-Westfalen organisiert hatten. Der BVB hatte an der Festnahme der kampfbereiten Reisegruppe mitgewirkt und im Nachgang für Stadionverbote gesorgt. Der Frust war gross.

Wenige Tage später fand die Polizei an den Mauern der Dortmunder Galopprennbahn ein Graffito mit einer Drohung gegen den BVB-Chef: «Aki Watzke, aus der Traum, bald liegst du im Kofferraum!» Watzke, der als der Verantwortliche für Stadionverbote gegen Rechte und Schläger gilt und zuletzt seine Gangart deutlich verschärft hat, wollte die Drohung nicht allzu ernst nehmen. Die Polizei sah das anders und bot ihm Personenschutz an. Nicht nur deshalb gelten die Rechten – eine winzige Minderheit des Stadionvolks – auch bei dem Anschlag als mögliche Verdächtige. Auch wenn man ihnen das Know-how für den Anschlag auf den Mannschaftsbus nicht wirklich zutraut.

(Tages-Anzeiger)