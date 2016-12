Alles nur Heuchler?

Leipzig

Der moderne Fussball hat mich stumpf gemacht. Für die 40 Millionen Jahressalär, die Carlos Tevez in Shanghai verdienen wird, habe ich nur noch ein müdes Kopfschütteln übrig. Das dauert maximal zwei Sekunden – in dieser Zeit verdient Tevez 2,54 Euro. Vielleicht fällt es mir deshalb immer schwerer, in das längst Mode gewordene Leipzig-Bashing einzustimmen. Ja, der Verein wurde am Reissbrett entworfen und dient auch der Vermarktung einer Brause, die mein Vater in meiner Kindheit in der für ihn typisch hysterischen Art als Droge und pures Gift verteufelt hatte. Und ja, er wurde erst vor sieben Jahren gegründet und hat in etwa so viel Tradition wie ein Fondue chinoise an Weihnachten in Saudiarabien.

Aber das Projekt RB Leipzig hat Hand und Fuss. Mit Ralf Rangnick schwingt ein Fussball-Intellektueller als Sportdirektor das Zepter, die Nachwuchsabteilung wurde innerhalb kürzester Zeit zu einer der besten des Landes aufgebaut, und mit einem Durchschnittsalter von 24 stellen die Leipziger das jüngste Kader der Bundesliga. Wie viel Wert auf Talententwicklung gelegt wird, zeigt auch Rangnicks Transfersystem: Bis auf wenige Ausnahmen werden nur Spieler im Alter zwischen 17 und 23 Jahren verpflichtet. Dazu ist das Team dank atemberaubendem Pressing und überfallartigem Konterfussball auf bestem Weg, Bayerns langweilige Vorherrschaft in der Bundesliga zu beenden – obwohl das Team des Rekordmeisters einen um eine halbe Milliarde höheren Marktwert aufweist.

Wieso sollen Ölgelder besser sein als Investitionen eines Getränkeherstellers?

Dennoch keift die breite Öffentlichkeit gegen die beiden roten Bullen auf dem Shirt, schimpft über verlorene Werte und Traditionen – um sich danach in die Münchner Allianz-Arena zu setzen oder vor dem TV den Champions-League-Viertelfinal zwischen PSG und ManCity zu beklatschen. Und genau darin liegt die grosse Heuchelei: Wieso sollen Ölgelder vom Golf besser sein als Investitionen eines österreichischen Getränkeherstellers, die ganz nebenbei Hunderte neue Arbeitsplätze geschaffen haben? Sind Schalke-Fans, deren Club vom umstrittenen russischen Energiekonzern Gazprom gesponsert wird, tatsächlich in der Position, RB als das Böse zu personifizieren? Was ist vom Aufschrei über den Verkauf der traditionellen Stadionnamen geblieben? Und wieso haben Vereine, die zwar vor hundert Jahren gegründet wurden, aber von Zustupfen ihrer ohnehin schon maroden Staatskassen profitieren (Spanien), mehr Existenzberechtigung als ein neu gegründeter, eigenständiger Club?

Ausserdem beweisen uns raffgierige Verbände und Grossclubs immer wieder: Tradition hat im Fussball keinen Wert mehr – auch ohne RB Leipzig.