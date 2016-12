Vier Wüsten gemeistert, ein Leben gerettet

Plötzlich geht es nicht mehr um Sport. Nur noch ums Überleben. Es passiert während der zweiten Etappe der «Four- Deserts-Rennserie». Der «Gobi March» führt im Juni in einer Woche 250 Kilometer durch die Wüste an der Grenze zwischen der Mongolei und China. Die Königsetappe ist mit 70 Kilometern doppelt so lang wie alle anderen Abschnitte. Die Sonne brennt, 55 Grad werden gemessen. Jeder Athlet hat seine Grenzen verschoben. Körperlich und mental.

Filippo Rossi ist auf dem Weg zu einem Spitzenplatz, als er vor sich zwei Konkurrenten sieht. Der eine trägt zwei Rucksäcke, der andere torkelt. Er ist orientierungs- und kraftlos, völlig dehydriert. Der Tessiner zögert nicht, schickt den einen Läufer als Vorhut voraus und kümmert sich um den schwer angeschlagenen Tommy Chen aus Taiwan, redet ihm gut zu, stützt ihn und legt an seiner Seite den weiten Weg ins Ziel zurück. Alleingelassen wäre für Chen in der immensen Sandwüste Zentralasiens vielleicht jede Hilfe zu spät gekommen.

Rossis selbstloses Verhalten sorgt für Aufsehen. Für ihn etwas zu viel: «Das hätte jeder andere auch gemacht.» Dass er dadurch eine bessere Klassierung verspielte, ist für ihn kein Thema. Er ist mit sich im Reinen, die Entschädigung war reich: Respekt aller Konkurrenten und grenzenlose Dankbarkeit Chens. Die Taiwanesen luden ihn im Juli extra als Überraschungsgast zu dessen Pressekonferenz ein. Als Rossi auf die Bühne trat, konnte sich Chen kaum beherrschen: Seine Freudenschreie sorgten bei den Anwesenden für kurzzeitigen Tinnitus. Viele nationale Medien griffen die bewegende Story auf.

Laufen als Lebensphilosophie

«Es gab viele unvergessliche Momente, aber diese Situation mit Tommy war die stärkste Emotion», sagt Rossi. Er ist wieder im Tessin, vor kurzem hat er die letzte Etappe in der Antarktis beendet. Als Dritter sogar auf dem Podest, obwohl er nicht mehr konnte. Am Ziel, nach einem letzten Abstieg im tiefen Neuschnee, die Knie und Knöchel einbandagiert, weinte er hemmungslos vor Schmerzen und Freude: «Es war die Krönung der ganzen Leistung und der Beweis, dass man alles erreichen kann, wenn der Kopf den Körper kontrolliert.»

Drei Wochen sind seither vergangen, und noch einmal zwei dauert es mindestens bis zum nächsten Lauftraining: «Die Sehnen tun immer noch sehr weh.» Verständlich, die «Four Deserts Race Series» ist eine Tortur. Mit jeweils knapp sechs Marathons – auf sieben Tage verteilt. Viermal im gleichen Jahr, in vier Wüsten auf vier Kontinenten und bei unterschiedlichsten klimatischen Bedingungen. Wer so etwas machen will, erhält sogleich ein Etikett verpasst: Spinner.

«Natürlich hat mir das am Anfang niemand zugetraut, ich war selber nicht ganz sicher», sagt Rossi. Verrückt ist der Athlet aus Comano aber nicht. Angesteckt vom Langdistanz-Virus wurde er während der Rekrutenschule. Heute ist das Laufen fernab des Asphalts für den Politjournalisten mehr Lebensphilosophie als Hobby: «Es hat mich verändert, es hat mir neue Emotionen gegeben und mir den wahren Wert des Sports und der Liebe zur Natur gezeigt.»

2014 bestritt er den «Marathon des Sables», den Etappen-Ultramarathon in der marokkanischen Sahara, dann startete die Vorbereitung auf den «Grand Slam der Wüsten». Kernstück war neben dem Training die Mittelbeschaffung, die es ihm erlauben sollte, 2016 wie ein Profi zu leben. Dank Crowdfunding und Sponsoren gelang es, ein Budget von 40 000 Franken zu stemmen, dadurch konnte das Abenteuer mit einem dreimonatigen Trainingslager in Jordanien beginnen.

So war er optimal vorbereitet auf das «Sahara Race» in der Namib-Wüste, wo die Temperaturen rund 40 Grad erreichen und nachts unter den Gefrierpunkt fallen können. Nach dem «Gobi March» folgte ein weiterer Trainingsblock in Colorado und der dritte Wettkampfteil in Chile. In der trockenen Hitze der Atacama-Wüste durchlebte er im Oktober seine schwierigste Phase. Am dritten Tag war er auf einem monotonen Rundkurs gar nahe am Aufgeben: «Ich hatte schwere Bauchkrämpfe und Durchfall und war dehydriert, etwa zwei Stunden lang war es ganz schlimm.»

Infografik: Four Deserts 2016 Grafik vergrössern

Gerade da zahlte sich aus, dass er auch mit einer Mentaltrainerin zusammengearbeitet hatte: «Jeder hat Phasen, in denen es schlecht geht. Genau dann sieht man erst, wer im Kopf stark ist.» In seinem Fall war die Motivation klar: Nur, wer die ersten drei Etappen beendet, darf auch in der Antarktis starten.

61 Athleten hatten so im November die Chance auf die Vollendung ihres persönlichen Grand Slams. Die Grossmehrheit aus Asien, mit dem in den USA wohnhaften Markus Ziegler auch ein zweiter Schweizer. Für sie alle galt noch einmal die gleiche Routine: aufstehen zwischen 4.30 Uhr und 5 Uhr, Vorbereitungen treffen, dann 10 Stunden auf der Strecke. Am Abend Regeneration – bei Rossi Stretching, Selbstmassage und Übungen mit der Massagerolle. Nach 18 Uhr Nachtessen, bald darauf Bettruhe. Und viel Zeit, um über Hungeräste, Blasen und Kältegefühle nachzudenken, aber auch über atemberaubende Sonnenuntergänge. «Die Wüste zeigt einem, wie klein und unbedeutend man ist», sagt Rossi.

Drei Blatt WC-Papier pro Tag

Wichtigster Begleiter war der Rucksack, in dem alles Platz finden musste, was man für eine Woche braucht. So wenig wie möglich natürlich. Bei Rossi waren das rund 7 Kilogramm: ein Shirt, ein paar Socken zum Wechseln, ein Jäckchen, eine Thermodecke, Schlafsack, Messer, Trillerpfeife, Medikamente und WC-Papier. «Ich habe pro Tag etwa drei Blatt genommen.»

Auch die ganze Verpflegung steckte im Rucksack, am Anfang 4 Kilo; sehr wenig und nicht gerade «Gault Millau»- verdächtig. Im Wettkampf nahm Rossi – neben 1,5 Liter Wasser pro 10 Kilometer – Energieriegel und Parmesan zu sich. Am Abend 200 Gramm Polenta mit Olivenöl und Parmesan, am Mittag 80 Gramm Püree, auch mit Olivenöl und Salz. Am Morgen Parmesan oder Sbrinz und Coppa. Ausser beim «Atacama Crossing», da ass er Müesli mit Milch. Und bezahlte bitter: «Die Kondensmilch führte zur Übersäuerung des Magens.»

Grundsätzlich könnte sich Rossi ein ähnliches Rennen noch einmal vorstellen, jedoch «in anderen Wüsten». Zuerst geht es aber 2017 im September in den Iran, 2018 will er selber ein Projekt mit Wettkämpfen auf sieben Kontinenten lancieren. «Die Etappen werden dann aber kürzer sein», sagt der 26-Jährige. Übersetzt heisst dies: rund 160 Kilometer pro Teilstück.

(Tages-Anzeiger)