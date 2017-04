«Ich weiss nicht, bei welchem Spiel Sie dabei waren»

Rekord bei Langzeitarbeitslosen

SonntagsZeitung vom 2. 4. 2017

Langzeitarbeitslose werden von den Politikern und Arbeitgebern offensichtlich nicht sonderlich wahr und ernst genommen! Aus der Rekord-Langzeitarbeitslosen-Zahl der über 50-Jährigen lässt sich nach meiner Anschauungsweise Folgendes auseinanderlegen: Erstens, dass die Politiker und Arbeitgeber diesen himmeltraurigen Ist-Zustand völlig ignorieren und demnach offenbar keinen Handlungsbedarf erkennen. Zweitens ist es naheliegend und verständlich, dass daher leidtragende ältere Arbeitslose dem erwünschten Rentenalter der Frauen und der AHV plus nicht zustimmen werden. Armin Arnold, Köniz BE

Untherapierbar: Jetzt gibts auch noch Geld

SonntagsZeitung vom 2. 4. 2017

Ich frage mich langsam, aber sicher, wo das noch hinführen soll mit unseren laschen Gesetzen. Das ist doch für jeden «Täter» ein Freibrief, in unser Land zu kommen und hinterher noch beschenkt zu werden.Daniel Zollinger, Uster ZH

Richtig wäre wohl, diesen Straf­täter zeitlebens wegzusperren, zumal seine Rückfallgefahr als mittelgradig bis hoch eingestuft wird. Wann schlägt er wieder zu und was dann? Da stehen einem die Haare schon zu Berge. Sind Ursache für solche Urteile unfähige Richter oder katastrophale Gesetze und auch gewisse Strafverteidiger mit eigenartigem Rechtsempfinden? Ich befürchte, ist wohl alles ein desaströses Zusammenspiel. Unsere Rechtsprechung gerät mehr und mehr in eine bedenkliche Schieflage. Kurt Bächi, Adliswil ZH

Was sind das nur für Richter, die einem solchen Strolch Schützenhilfe leisten, der Mann gehört zeitlebens in eine Anstalt, ob therapierbar oder nicht, nein, er erhält, das ist die Krönung des Gipfels, 100 000 Franken als Wiedergutmachung! Er sieht sich selbst als Opfer und darf es zeitlebens auch bleiben, unterstützt von unseren Rechtsverständigen in Lausanne! Beatrice Landert, Zollikerberg ZH

Punkto Strafjustiz ist die Schweiz auf der Stufe einer Bananenrepublik; der geschilderte Fall zeugt einmal mehr eindrücklich davon. Nicht nur für Steuerhinterzieher und Mörder, auch für Sexualstraftäter ist die Schweiz immer mehr ein Paradies und Schlaraffenland. Dem Strafrecht wurden die letzten Klauen und Zähne gezogen, ganz entgegen dem Volkswillen, der in mehreren Abstimmungen Verschärfungen forderte. Diese gravierenden Mängel und Lücken im Strafvollzug gilt es schleunigst zu beheben. Rolf Hug, Aadorf TG

Beim Lesen hat es mir fast den Boden unter den Füssen weggezogen, als ich die verschiedenen Argumentationen und Richterentscheide erfahren habe. Es darf doch nicht wahr sein, dass man einen solchen Straftäter am Ende noch belohnt. Ist da unsere Justiz überfordert, oder haben einige Richter keinen Mut, diesen Gesetzesartikel anzuwenden? Marcel Aschmann, Pfäffikon ZH

Wo bleibt da der gesunde Menschenverstand der Richter? Solch ein Übeltäter gehört doch verwahrt, damit er nicht weiter Kinder aufs Verwerflichste schänden kann. Dies hatte der Staatsanwalt vergeblich gefordert. Dieser Gerichtsfall ist beschämend und ein Armutszeugnis für die Rechtsprechung in der Schweiz. Brigitta Moser-Harder, Hüntwangen ZH

In was für einer Zeit leben wir, wo Täter, die sich wiederholt an Kindern vergangen haben, sich in unzähligen Therapiestunden erklären und verweigern dürfen, und zu guter Letzt noch grosszügig entschädigt werden, während die Opfer nicht mal die nötigen Therapien erhalten, um ihr Trauma aufzuarbeiten. Was für ein Armutszeugnis für einen Rechtsstaat! Verena Hofstetter, Abtwil AG

Ich konnte kaum glauben, was ich da las. Wo leben wir eigentlich? Wir sollten unseren Strafvollzug umbenennen in Sexualtäterschutz- und -förderprogramm! Brigitte Steiner, Buochs NW

Unfassbar! Hat Justitia die Augenbinde aufgesetzt um sich nicht zu schämen, Kinderschänder und sexuellen Belästiger auch Menschenrecht zuzusprechen? Wo bleiben die Menschenrechte des Opfers, dessen Würde gnadenlos zertrampeln würde? Ivelina Antonova, Aesch BL

Sexualdelikte nehmen zu

SonntagsZeitung vom 2.4.2016 Die Willkommenskultur der Bundeskanzlerin Merkel sowie ein verbissenes Verharren auf den Ist-Zustand unserer Bundesrätin Sommaruga ist das Resultat, dass wir tausende Wirtschaftsflüchtlinge aus Nordafrika sowie auch aus Eritrea haben, die gar keinen Asylstatus beanspruchen können, jedoch nicht zurückgeschickt werden. All diese Flüchtlinge, meist junge Männer aus ganz anderen Kulturkreisen (Diktatur, Patriarchat, Frauen-Diskriminierung, Macho-Gehabe, keine oder mangelhafte Ausbildung usw.) werden ihre Vorstellung von Kultur nach ganz Europa tragen und somit unsere Gesellschaft zum Negativen aufmischen. Was diese zwei Damen der Bevölkerung zumuten (nebst den ungeheuren Kosten, die ja der Bürger bezahlen muss) ist noch unvorstellbar. In 20 Jahren werden diese zwei Politikerinnen dann ein Resümee ihrer verheerender Asylpolitik ziehen müssen! Urs Bammert, Luzern

Abschied von «Doctor God»

SonntagsZeitung vom 2. 4. 2017

Der Schweizer Arzt Beat «Beatocello» Richner ist schwer erkrankt. Sein Spital in Phnom Penh hat Angst vor der Zukunft. Es wäre ganz einfach, Geld für Spitäler und Infrastruktur zu finden, die Regierung müsste eine Touristensteuer erheben, eine Kurtaxe, die zweckgebunden ist. Roland Heinzer, Kreuzlingen TG

«Auch ich wurde denunziert»

SonntagsZeitung vom 2. 4. 2017

Ein Ja zur Verfassungsreform wäre wohl der letzte und gleichzeitig wichtigste Schritt, aus dem Autokraten einen Diktator Erdogan zu machen. Willkür, Verhaftungen, Bespitzelungen, Denunzierungen. Es sind mutige Türken(innen), welche es wagen, öffentlich gegen die Verfassungsreform aufzutreten. Europa würde es gut anstehen, sich mit diesen Menschen zu solidarisieren. Pascal Merz, Sursee LU

Der Hockeykrieg

SonntagsZeitung vom 2. 4. 2017

Da Hockey in der Schweiz amateurhaft betrieben wird, mit sehr wenig Sponsorenbeträgen rechnen kann und dennoch attraktive Mitgliederbeiträge bietet, sind wir tatsächlich sehr froh, dass viele Eltern sich als Fahrer und Begleitpersonen engagieren, Aufgebote aufgrund der ­Angaben der Coaches schreiben (Teammanagerfunktion), Turnierkioske betreiben und vieles mehr. In den allermeisten Fällen gestaltet sich die Zusammenarbeit hierzulande sehr familiär und harmonisch. Diana Birchler, Zürich

Ich weiss nicht, bei welchem Spiel Sie dabei waren, aber das ist nun wirklich gar nicht die Regel beim Landhockey, notabene einem Sport, wo eine Profikarriere nicht wirklich möglich ist und somit dem Ehrgeiz der Eltern generell Grenzen gesetzt sind. Zudem haftet dem Landhockey traditionell der Ruf an, zu den fairsten Sportarten überhaupt zu gehören, warum ja auch sehr viele Damen diesen Sport ausüben. Vielleicht sollte Frau Bleicher mal bei einem Fussball-, Tennis- oder Eishockeyspiel vorbeischauen und ihre Kinder dort abliefern. Randsportarten, die einen enorm wichtigen Beitrag zur Entwicklung unserer Kinder und zu einem gesunden Sportumfeld liefern, sollten Sie nicht einfach für einen albernen Artikel missbrauchen. Toni Haberthür, Zürich

Ich wünschte mir, Frau Bleicher wäre ihrer Regel, keine Einblicke in ihre «vermeintlich einzigartige Elternbiosphäre» zu geben, treu geblieben! Nathalie Aufranc Wimmer, Zürich

Das Leiden der Lehrer

SonntagsZeitung vom 2. 4. 2017

Wieso beziehen die Lehrervereine und der LCH uns Lehrer, die wir die Basis der Schularbeit bilden, nicht in gravierende Entscheidungen mit ein? Wir Lehrer sind aufgefordert, Beschlüsse auszuführen, welche Leute in der «Bildungsverwaltung» treffen; Leute, die leider die Schulkinder nicht vor sich ­sehen, nicht tagtäglich sehen, wie es für viele Kinder schwer ist, in der Schule mitzuhalten, weil sie die «mit den Lehrplan-21-kompatiblen» Lehrmitteln nicht verstehen und mit anderen praxisfernen Neuerungen wie dem «selbstgesteuerten Lernen» überfordert sind. Anne Winter, Zürich

Frau Pastega schreibt in ihrem Artikel von dem «umstrittenen EDK-Sprachenkonzept», gemäss dem in der Primarschule zwei Fremdsprachen unterrichtet werden. Sie erwähnt dabei auch den Kanton Zürich. Allerdings verschweigt sie, dass gerade die Zürcherinnen und Zürcher an der Urne schon zweimal Ja gesagt haben zu zwei Fremdsprachen in der Primarschule. 2006 wurde die Volksinitiative «Nur eine Fremdsprache an der Primarschule» klar abgelehnt und 2008 stimmte das Stimmvolk dem Beitritt zum Harmos-Konkordat zu. Ich finde, das zeigt doch klar, dass die jetzige Praxis gut und breit anerkannt ist! Würden wir eine der beiden Fremdsprachen streichen, wäre das ein grosser Nachteil für unsere Schülerinnen und Schüler. Sie müssten es in der Oberstufe nachholen und dafür hätten sie dort weniger Naturwissenschaften, wo man doch immer vom MINT-Mangel und Fachkräftemangel spricht. Philipp Kutter, CVP Kantonsrat Zürich, Fraktionspräsident, Wädenswil ZH