Wie erdbebensicher ist die Schweiz?

Die Schweiz ist ein Erdbebenland. Aus der Statistik des Schweizerischen Erd­bebendienstes geht hervor: Alle 8 bis ­ 15 Jahre ist im Durchschnitt mit einem Beben der Stärke 5,0 zu rechnen. Ereignisse wie am Dienstag in Mittelitalien können in der Schweiz im Mittel alle 50 bis 150 Jahre auftreten. Doch das ist eben Statistik. «Beben dieser Magnituden sind im Prinzip jederzeit möglich», heisst es beim Erdbebendienst. Das bisher letzte traf 1946 Siders – mit einer Stärke von 5,8 und starken Nachbeben.

Auch die Schweiz müsste mit grossen Schäden rechnen, wenn die Erde mit einer Stärke von über 6 wie in Italien beben würde. «Gebäude könnten einstürzen», sagt Donat Fäh vom Schweizerischen Erdbebendienst (SED). Und das Risiko dafür ist gestiegen: Früher wurden Ortschaften meistens auf gutem, festem Grund gebaut. Doch das hat sich durch das Siedlungswachstum geändert. «Heute stehen viele Zentren auf tendenziell schlechten Böden», sagt Erdbebenforscher Fäh. Zum Beispiel auf ehemaligen Sumpfgebieten oder Überflutungsebenen. Im 19. und 20. Jahrhundert wurden Flüsse begradigt. Die urbane Entwicklung erstreckte sich später bis zu weichen Flusssedimenten. «Die Siedlungen sind heute stärker gefährdet als früher», so Fäh.

Risiko Bodenverflüssigung

Der Grund: Weiche Schichten können durch die seismischen Wellen bei Erd­beben zu schwingen beginnen wie eine Stimmgabel. Je feiner die Sedimentschichten, desto mehr werden die seismischen Wellen angeregt. Ein wichtiger Faktor ist dabei der Wassergehalt in den Bodenporen. Bei Erderschütterungen gerät das Wasser unter Druck und drückt die Bodenkörner, sei es Sand, Ton oder Mergel, auseinander. Der Boden kann dadurch instabil werden. Die Experten sprechen im extremen Fall von Bodenverflüssigung. Ein Phänomen, das zum Beispiel im Wallis beobachtet wurde.

Das Wallis gehört zu den gefährdeten Regionen der Schweiz: Die Stadt Sion mit der Rhone. Bild: Keystone

Mit Feldmessungen versucht die SED nun, die lokale Physik besser zu verstehen. So gibt es in der Talebene bei Visp seit einem Jahr fünf Bohrungen mit Sensoren, welche die Bodenbeschleunigung und den Porenwasserdruck bei Beben messen. Weitere vier Messstandorte sind geplant: in den Flusssedimenten im Rhonetal, in Seeablagerungen am Vierwaldstättersee, in Yverdon und im St. Galler Rheintal, wo es sandige Ablagerungen und Torfschichten gibt.

Das Wallis und die Regionen entlang des Alpenbogens sind in der Schweiz neben Basel am stärksten erdbebengefährdet. Das Risiko ist grundsätzlich in der Schweiz erkannt. Baunormen des Schweizerischen Ingenieur- und Architektenvereins SIA gibt es seit 1989. Sie berücksichtigen die regional unterschiedlichen Gefährdungspotenziale. Die Anwendung der Normen vor allem bei Neubauten ist allerdings von Kanton zu Kanton verschieden. Im Kanton Wallis wird heute jedes Baugesuch auf die Normen überprüft. Der Kanton Basel investiert zurzeit in den Erdbebenschutz der Schulhäuser. «Er hat eine Vorbildfunktion», sagt Donat Fäh.

