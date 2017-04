War das «Schlitzer-Inserat» der SVP diskriminierend?

Im Spätsommer 2011 schaltete die SVP ein Inserat mit dem Text «Kosovaren schlitzen Schweizer auf!». Das Sujet sorgte für Empörung und eine Strafanzeige. Nach einigen juristischen Wirren (siehe Box) klärt das Bundesgericht am Donnerstag nun in einer öffentlichen Verhandlung die entscheidende Frage: Wird das Inserat vom Tatbestand der Rassendiskriminierung erfasst?

Für das Berner Obergericht war klar: Das Inserat als Ganzes setze die kosovarische Ethnie als Ganzes mit Gewaltverbrechern gleich, worin eine gegen die Menschenwürde verstossende Herabsetzung und damit eine rassendiskriminierende Äusserung liege. Baltisser und Bär sind mit dieser Deutung nicht einverstanden. Sie verweisen darauf, dass im Inserat eine Gewalttat geschildert wird, die sich im August 2011 in Interlaken ereignet hatte. Ein kosovarischer Staatsangehöriger hatte damals in Begleitung eines Landsmanns bei einem Streit in einem Restaurant auf einen Schweizer eingestochen. Es werde also klar, dass nicht die Gesamtheit der Kosovaren gemeint sei. Ausserdem würde die Aussage «Schweizer machen Uhren» auch nicht so verstanden, dass alle Schweizer Uhren machten.

Kein offensichtlicher Fall

Welche Lesart ist die richtige? Entscheidend ist nach der Rechtsprechung, wie der durchschnittliche Adressat eine Äusserung versteht. Die Bundesrichter müssen also ergründen, ob der Durchschnittsbetrachter das Inserat tatsächlich so versteht, dass dieses allen Kosovaren unterstellt, Messerstecher zu sein. Dass dies nicht offensichtlich ist, zeigt bereits der Umstand, dass der Fall öffentlich verhandelt wird. Dies ist beim Bundesgericht die Ausnahme und nur der Fall, wenn sich die Richter nicht einig werden oder einen Fall für besonders erklärenswürdig halten. Denkbar ist auch, dass die Bundesrichter das Berner Urteil aus anderen Gründen kippen: Ob «Kosovaren» eine Ethnie bezeichnet oder nur die Bewohner Kosovos, ist umstritten. Zudem könnten die Bundesrichter zum Schluss kommen, dass Bär und Baltisser nicht mit Vorsatz handelten.

Auch wenn die Bundesrichter nur darüber zu entscheiden haben, ob das Berner Obergericht die Rassismus-Strafnorm richtig angewendet hat, sind die politischen Implikationen des Entscheids nicht zu übersehen. Bleibt es bei der Verurteilung, ist der Aufschrei der SVP absehbar. Die Partei würde ihre Bemühungen zur Abschaffung oder Lockerung der Rassismus-Strafnorm wohl verstärken. Weitere umstrittene Urteile dürften folgen, was ihre Akzeptanz der Rassismus-Strafnorm auch bei weiteren Kreisen schwächen könnte. Umgekehrt führte ein Freispruch zu einem Aufschrei der Gegenseite. Sollten Verlage in der Zukunft ein ähnliches Inserat der SVP ablehnen – wie es im Fall des «Schlitzer-Inserats» einige taten –, wird die Partei dies zweifellos unter Verweis auf den Freispruch brandmarken. (DerBund.ch/Newsnet)