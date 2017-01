Wachsende Zuneigung

Der zweite Tag des Staatsbesuchs beginnt hoffnungsvoll: Er freue sich, mit Bundespräsidentin Doris Leuthard vor die Presse zu treten, sagt Chinas Staatspräsident Xi Jinping. Ob er auch Freude an kritischen Journalistenfragen hat, bleibt dann aber offen. Die Medien sind im Berner Hotel Bellevue zwar zugelassen, Fragen an Xi Jinping aber nicht. Dies sei so vereinbart, heisst es später beim Aussendepartement (EDA). Ob China diese Abmachung gegen den Willen des Bundesrats durchgesetzt hat – darüber schweigt sich das EDA aus. Zu Chinas Verstössen gegen die Menschenrechte muss sich Xi Jinping also nicht äussern. Und er tut es auch nicht.

Auch Leuthard meidet dieses Terrain. Sie sagt bloss, die Schweiz pflege mit China einen Dialog zu den Menschenrechten: «Dass wir einen respektvollen Austausch auch bei unterschiedlichen Auffassungen haben, belegt die Qualität unserer Kontakte.» Etwas konkreter wird die Bundespräsidentin später zu Journalisten – freilich ohne dass es Xi Jinping direkt hört: Unter Menschenrechten verstünden die beiden Länder nicht immer dasselbe.

Wortreich stellen Leuthard und Xi Jinping dagegen dar, was die beiden ­Länder eint: der Wunsch nach einer vertieften Zusammenarbeit. Am 17. Januar 1950, also vor genau 67 Jahren, hat die Schweiz als eines der ersten westlichen Länder die Volksrepublik China anerkannt. Damals sei eine Entwicklung in Gang gekommen, die bis heute ­andauere, so Leuthard. 2007 hat die Schweiz als erstes europäisches Land China als Marktwirtschaft anerkannt, 2013 als erstes kontinentaleuropäisches Land ein Freihandelsabkommen mit China abgeschlossen.

Xi Jinping spricht wiederholt von «Innovation», Leuthard von «Pioniergeist» und einer «innovativen strategischen Partnerschaft» – einer Partnerschaft, die nun zehn neue Abkommen und Absichtserklärungen hervorbringt. Die beiden Länder wollen unter anderem das Freihandelsabkommen vertiefen, technische Handelshemmnisse abbauen, Zollformalitäten reduzieren sowie im Energie- und Tourismussektor verstärkt zusammenarbeiten. Sie haben zudem ein Abkommen über die kulturelle Zusammenarbeit abgeschlossen. China beabsichtigt laut Xi Jinping, in Bern ein Kulturzentrum zu errichten – wo und wann, präzisiert er nicht. Die chinesische Botschaft in Bern reagiert auf eine Anfrage nicht. Das Bundesamt für Kultur in Alain Bersets Departement weiss offenbar nichts Näheres, teilt aber mit, der Bund helfe China bei der Errichtung, indem er seine Guten Dienste anbiete; eine finanzielle Beteiligung sei nicht geplant.

Die Schweiz im Dilemma

Die engeren Bande zwischen den beiden Ländern werden von Aussenpolitikern im Grundsatz begrüsst. Umstritten ist jedoch, ob die Schweiz dabei auf eine substanzielle Verbesserung der Menschenrechtslage pochen und damit in Kauf nehmen soll, China zu verärgern. «Die wirtschaftlichen Interessen dürfen nicht über allem anderen stehen», sagt Nationalrätin Tiana Moser (GLP, ZH). Die Schweiz müsse die Menschenrechtslage nicht nur ansprechen, sondern mit China ernsthaft diskutieren – auch die Situation in Tibet. Moser bezweifelt, dass dieser heikle Bereich in den Beziehungen beider Länder an Gewicht gewonnen habe.

CVP-Präsident Gerhard Pfister beurteilt das anders. Die Menschenrechtslage habe sich in China in den letzten Jahrzehnten verbessert. Pfister sieht das nicht zuletzt als Folge der wirtschaftlichen Zusammenarbeit von Ländern wie der Schweiz mit China. Diese gelte es nun weiter zu vertiefen. Allerdings: Laut Amnesty International hat sich die Menschenrechtslage in China seit dem Amtsantritt Xi Jinpings 2013 verschärft. Neue Gesetze enthielten fragwürdige Straftatbestände wie etwa die Anstiftung zur Subversion oder das «Schüren sozialer Unrast».

Soll die Schweiz von China verbindlich Fortschritte einfordern oder andernfalls die Zusammenarbeit beenden? So weit wollen Kritiker wie Moser nicht gehen. Die Schweiz dürfe sich aber auf keinen Fall vorauseilend zurückhalten, sagt die GLP-Politikerin. Für bürgerliche Aussenpolitiker spiegelt sich in Mosers Aussage das Dilemma, in dem sich die Schweiz befinde. Natürlich könne man die Beziehung zu China wegen der Menschenrechtsverletzungen abbrechen, sagt Nationalrat Hans-Peter Portmann (FDP, ZH). Nur müsste die Schweiz dies dann konsequenterweise mit drei Vierteln ihrer Handelspartner tun. Diesen Weg könne das Schweizer Volk dem Parlament vorgeben, so der FDP-Politiker: «Allerdings müssen wir dann wegen wegfallender Im- und Exporte auf die Hälfte unseres Wohlstands verzichten.»

