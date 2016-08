«Unser Thinktank ist das Schweizer Volk»

Manche kommen unter der Dusche. Beim Spazieren oder im Zug. Manchmal sind sie gross und unmöglich. Manchmal klein und schnell wieder vergessen. Und manchmal einfach blöd.

In der Schweizer Politik, und natürlich ist das jetzt ein etwas grosser Sprung, ist nicht immer klar, wo Ideen entstehen (und bei gewissen: warum!). Sie sind auch nicht immer sofort als solche zu erkennen. Wenn eine Partei X auf ein Problem Y die Lösung Z präsentiert, ist das oft die hundertste Variation eines ewig alten Vorschlags, den irgendwer in irgendeiner Programmkommission vor Jahren in ein Strategiepapier geschrieben hat.

Die Grünliberalen wollen das ändern. Sie wollen nicht mehr nur reagieren, sondern agieren. Sie wollen einen Ort schaffen, wo tatsächlich neue Ideen entstehen, und orientieren sich dabei an Vorbildern im Ausland – zum Beispiel Deutschland, wo alle grossen Parteien eine eigene Denkfabrik unterhalten. An der Delegiertenversammlung der GLP in Biel wird morgen Samstag nun der erste «Thinktank» einer Schweizer Partei vorgestellt. Im «Denklabor» (man kann sich kaum entscheiden, ob das englische oder das deutsche Wort schlimmer ist) soll es um die grossen Würfe gehen, um die Zukunft. Welche Lösung haben wir für das Generationenproblem? Wie weiter mit der Landwirtschaft? Der Parteienfinanzierung? Dem Milizsystem? «Es gelingt in klassischen Strukturen häufig nicht, kreative Lösungsansätze einzubringen. In einem Raum, wo man kreativ Politik erleben und mitgestalten kann, ist das eher möglich», sagt GLP-Nationalrätin Kathrin Bertschy, Schirmherrin des «Politlabors» in einem Beitrag der «Tagesschau».

Und wie ist das bei den anderen Parteien? Haben die einen Raum, «wo man kreativ Politik erleben und mitgestalten kann»? Kleine Umfrage unter den Generalsekretären von Grünen bis zur SVP: Wo und wie entstehen bei ihnen Ideen? Gibt es einen institutionalisierten Raum für den kreativen Prozess? Und hat man im politischen Alltag überhaupt genügend Zeit, um richtig nachzudenken? Geantwortet haben alle ausser der BDP (keine blöden Scherze bitte), und die Antworten sagen einiges über den Charakter der Parteien aus.

Die Dialogischen

Alle zusammen: Wo Hierarchien höchstens im Geheimen eine Rolle spielen, dürfen sie es auch nicht beim Finden von Ideen. Das Motto bei Grünen und SP: Dialog, Dialog, Dialog. «Ideen entstehen überall», schreibt Leyla Gül, Co-Generalsekretärin der SP. «In den Sektionen, an der Basis, in Arbeitsgruppen und Fachkommissionen, im Präsidium, in Sitzungen und nach Sitzungen beim Bier.» Gute Ideen entstünden ja fast immer im Austausch, «und nicht zu Hause im stillen Kämmerlein».

Bei den Grünen ist es ganz ähnlich. Neue Lösungen finden die «durch die Vielfalt und Kompetenz unserer Mitglieder und ein grosses Netzwerk von Fachleuten und Bewegungen rund um die Grünen auf lokaler, kantonaler und nationaler Ebene». Beide Parteien arbeiten mit bestehenden Netzwerken zusammen. Zum Beispiel mit dem «Denknetz», einer «sozialkritischen Denkfabrik», die 2004 gegründet wurden. Die Grünen pflegen Kontakt mit Thinktanks der europäischen Grünen (Heinrich-Böll-Stiftung, Bildungswerkstatt der Grünen Österreich), die SP hat darüber hinaus seit 2012 eine «Themenmanagement-Stelle», die Debatten im Ausland verfolgt, sich mit Grundsatzfragen auseinandersetzt und dieses Wissen zurück in die Partei tragen soll. Und: Auch der Staat sei gefordert, schreibt Leyla Gül: «Staatlich finanzierte politische Stiftungen der Parteien, wie es sie in Deutschland, Österreich oder Frankreich gibt, wären eine überaus lohnenswerte Investition, denn sie stärken die Demokratie.» Das würde den Einfluss von Grosskonzernen und Milliardären, die heute für die bürgerlichen Parteien einen Grossteil der «Denkarbeit» leisten und finanzieren, etwas eindämmen.

Der rechtsfreisinnige Schulterschluss mit dem Volk

Staatlich finanzierte Ideen? Des Teufels! Allein schon die Frage, ob und wie Ideen in der SVP entstehen, scheint eine Beleidigung für Gabriel Lüchinger, den neuen Generalsekretär der Partei. «Im Gegensatz zu einer elitären Kleinpartei wie der GLP sind wir als Volkspartei sehr stark in der Bevölkerung verwurzelt. Unser ‹Thinktank› ist in erster Linie das Schweizer Volk, der Souverän. In seinem Auftrag arbeiten unsere Parlamentarier und unsere Partei.» Als «echte Volkspartei» habe man keinen Bedarf für einen zusätzlichen Thinktank à la GLP. Ähnlich tönt es bei der FDP: Die besten Ideen kämen von den Menschen in diesem Land, schreibt Generalsekretär Samuel Lanz, «welche im Alltag auf Probleme und deren Lösungen stossen». Und das müsse man nur noch abholen. «Es ist ein wichtiger Teil der politischen Arbeit einer Volkspartei, wie es die FDP ist, zu den Menschen, ihren Problemen und ihren Ideen auf die Strasse zu gehen und so direkt mit ihnen zu sprechen.»

Die Konsensmitte

Bleibt die CVP. Und die ist, wie so oft, die Mischung aus links und rechts. Etwas Dialog mit den Mitgliedern, etwas Zusammenarbeit mit Institutionen (Avenir Suisse oder Stiftungen der Schwesterparteien in Österreich und Deutschland) und etwas Austausch mit der Bevölkerung. Ideen entstünden in der CVP «täglich», schreibt Generalsekretärin Béatrice Wertli. «Im Austausch mit den Menschen auf der Strasse, Kollegen, Bekannten, Verwandten, Bürgern, die Mails oder Briefe schreiben.»