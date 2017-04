Türkischer Botschafter rechtfertigt sich

Lange hat die offizielle Türkei zu den schweizerischen Spionagevorwürfen geschwiegen. Jetzt äussert sich erstmals der Botschafter in Bern. In einem «Rundschau»-Interview, das heute Abend ausgestrahlt wird, beteuert Ilhan Saygili, nichts zu wissen von einer Spitzelaktion an der Universität Zürich durch regierungstreue Türken.

Er geht dann aber doch auf einen Vorfall bei einer Preisverleihung an den verfolgten türkischen Chefredaktor Can Dündar im Dezember 2016 ein. Dabei kam es nicht nur zu verbalen und handgreiflichen Auseinandersetzungen, die von regierungsnahen Türken ausgingen. Auch wurden Besucher vom Balkon der Uni-Aula fotografiert. Mutmasslicher Drahtzieher der Aktion und Fotograf war der Präsident des Schweizer Ablegers der Union Europäisch-Türkischer Demokraten (UETD), die Präsident Reccep Tayyip Erdogan treu ergeben ist. Der türkische Botschafter in Bern sagt nun, er habe keine Kenntnis davon, dass am Anlass fotografiert worden sei. Indirekt rechtfertigt er aber die Spitzelaktion: «Es gibt auch türkische Bürger hier, die extreme politische Ansichten vertreten.» Es sei «natürlich», sagt er zudem, wenn man sich «gegenseitig scharf» kritisiere.

Vor der TV-Kamera bestreitet der Diplomat aber jegliche Spionageaktivitäten in der Schweiz. «Dass im Bereich unserer Botschaft keine solchen Aktivitäten ausgeübt wurden, ist ­sicher», sagt er. Die Bundesanwaltschaft hegt allerdings den «konkreten Tatverdacht, (…) dass im Umfeld der türkischen Gemeinde in der Schweiz mutmasslich politischer Nachrichtendienst betrieben wird». Deswegen hat sie Mitte März ein Strafverfahren eröffnet.

Vor allem Kurden und Anhänger der Gülen-Bewegung in der Schweiz sind ausspioniert worden. Botschafter Saygili sichert seine Zusammenarbeit zu, falls es Belege gebe. Er sei aber sicher, dass keine existierten. Der Botschafter, der erst seit viereinhalb Monaten in Bern stationiert ist, findet auch, es werde hier einseitig über sein Land berichtet.

«Unschuld beweisen»

Weiter äussert er sich zu seinem abgesetzten Stellvertreter Volkan Karagöz, der in die Nähe einer angeblichen gülenistischen Terrororganisation gerückt worden war. Der TA hatte kürzlich publik gemacht, dass die Nummer 2 der türkischen Botschaft deswegen im vergangenen Februar für sich und seine Familie in Bern ein Asylgesuch gestellt hat.

Saygili bestätigt nun, dass dem Botschaftsrat das Amt entzogen wurde und dass er von allen öffentlichen Ämtern suspendiert worden sei. Aus der Presse habe er erfahren, dass Karagöz die Schweiz um Asyl ersucht habe. Die Schweizer Behörden würden die Türkei nicht darüber informieren. «Aber wir wissen, dass er nicht in die Türkei gereist ist», sagt Saygili. Ob sein Ex-Stellvertreter ein Terrorist sei, wisse er nicht, «denn er bot nicht die Möglichkeit an, dass darüber prozessiert werden konnte». Weiter findet er: «Wenn er überhaupt nicht schuldig ist, dann hätte er doch in die Türkei reisen und dort seine Unschuld beweisen können.»

Hier offenbart der Botschafter, dass es in seinem Land nicht wie in einem Rechtsstaat zugeht: Normalerweise müssen Beschuldigte nicht ihre Unschuld ­beweisen, sondern der Ankläger ihre Schuld. In der Türkei sind unzählige Journalisten, Politiker und Diplomaten wegen diffuser Terrorvorwürfe und ohne Aussicht auf ein faires Verfahren inhaftiert.

