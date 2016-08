Support für linke AHV-plus-Initiative bröckelt

Kurt Fluri ist erleichtert: «Meine Befürchtung bewahrheitet sich offenbar nicht.» Der FDP-Nationalrat hat damit gerechnet, dass der Mitte-rechts-Block in der nationalrätlichen Sozialkommission (SGK) mit seinen Beschlüssen zur Rentenreform – Rentenalter 67 sowie weniger Kinder- und Witwenrenten – der AHV-plus-Initiative unfreiwillig Schub geben würde.

Doch dem scheint nicht so. Zwar unterstützt noch immer eine Mehrheit das Ansinnen der Gewerkschaften, das die AHV-Renten um zehn Prozent erhöhen will. Doch der Ja-Stimmenanteil ist gegenüber der ersten Erhebung auf 54 Prozent gesunken (– 6 Prozentpunkte). Derweil ist das gegnerische ­Lager auf 40 Prozent gewachsen (+ 8). Verantwortlich dafür sind massgeblich die SVP-Wähler. In der ersten Umfragewelle wollten noch 62 Prozent von ihnen ein Ja in die Urne legen; jetzt ist es nur noch die Hälfte. Es zeigt sich zudem: Je älter ein Stimmbürger ist, desto eher ­votiert er für den Rentenzustupf.

Infografik: Ergebnisse der Tamedia-Abstimmungsumfrage

Diese Resultate gehen aus der zweiten Welle der Tamedia-Abstimmungsumfrage hervor. Die Onlinebefragung, an der knapp 16'000 Personen teilgenommen haben, hat am 22. und 23. August stattgefunden, also wenige Tage nach den Beschlüssen der SGK.

Der schrumpfende Vorsprung be­unruhigt die politische Linke nicht. «Unsere Initiative ist so gut, dass sie noch immer eine Mehrheit hat», sagt SP-Nationalrätin Bea Heim. «Die Menschen können rechnen.» Das Resultat sieht Heim nicht zuletzt als Folge des «Rentenmassakers», wie linke Kreise die SGK-Beschlüsse nennen. Der Zuspruch für das Anliegen sei so weniger stark gesunken, als dies normalerweise bei Initiativen der Fall sei, vermutet Heim. Einen Beleg dafür gibt es allerdings nicht.

Inzwischen haben vereinzelte Bürgerliche signalisiert, die Mitte-rechts-Mehrheit in der SGK sei auch ihnen zu weit gegangen. Heim wertet dies als abstimmungstaktisches Manöver mit dem Ziel, den Souverän von einem Ja zur Initiative abzubringen. Dem widerspricht Kurt Fluri. Der Freisinnige hat davor gewarnt, Rentenalter 67 in die Reform einzubauen. Allerdings nicht nur mit Blick auf den Urnengang vom 25. September, wie er beteuert. Er beurteile diesen Vorschlag der SGK zum jetzigen Zeitpunkt grundsätzlich skeptisch.

An Boden verloren hat auch die Volksinitiative «Grüne Wirtschaft», welche die Umweltbelastung in der Schweiz bis im Jahr 2050 um zwei Drittel senken will. Nur noch 47 Prozent der Stimm­bürger unterstützen das Anliegen der Grünen (– 2). Zudem hat die bürgerliche Gegnerschaft ihr Lager auf 43 Prozent markant vergrössert (+ 10).

Es könnte knapp werden

Der Meinungsbildungsprozess habe sich zuungunsten der grünen Initiative entwickelt, resümieren die beiden Politologen Fabio Wasserfallen und Lucas Leemann, welche die Umfrage ausgewertet und gewichtet haben. Der Trend laufe gegen die Vorlage. CVP-Nationalrat Martin Can­dinas spricht gar von einer «frappanten Tendenz» hin zu einem Nein. Bastien ­Girod (Grüne) hingegen hält mit einer­ engagierten Kampagne einen Sieg weiterhin für möglich, gerade weil die Initiative sehr moderat sei. Den Gegnern wirft er vor, eine «millionenschwere, faktenfreie Angstkampagne» zu führen. Can­dinas bestreitet das: «Die Bevölkerung lässt sich nicht kaufen.» Vielmehr reife die Einsicht, dass die Initiative zu extrem sei. Entscheidend dürfte am 25. September sein, wie die vergleichsweise vielen unentschlossenen Wähler von CVP, FDP und SVP abstimmen.

Die Politologen Wasserfallen und Leemann gehen von einem knappen Abstimmungsausgang aus. Allerdings beurteilen sie die Aussichten für die AHV-plus-Initiative «ein bisschen besser» als für die «Grüne Wirtschaft». Ungefährdet scheint das Nachrichtendienstgesetz mit einer Zustimmung von 59 Prozent (+ 4).

(Tages-Anzeiger)