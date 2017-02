Städtische Finanzvorsteher informieren unvollständig

Viele Stadtzürcher haben dieser Tage einen Brief erhalten, unterschrieben von Daniel Leupi (Grüne). In seiner Funktion als Zürichs Finanzvorsteher warnt Leupi davor, am 12. Februar für die USR III zu stimmen. Ähnliche Schreiben wurden in Teilen von Bern, Luzern, St. Gallen, Winterthur, Genf, Lausanne, Biel und La Chaux-de-Fonds verschickt, signiert von weiteren städtischen Finanzvorstehern, etwa der Winterthurerin Yvonne Beutler (SP).

Wie Leupi auf Anfrage schreibt, «sind keine öffentlichen Gelder im Spiel». Dies beteuert auch das Komitee «FinanzdirektorInnen, Stadtpräsidien und Stadtregierungen gegen die USR III», das die Aktion koordiniert: «Finanziert wurden alle Versände über Crowdfunding», sagt Michael Sorg, Komiteesprecher und Sprecher der SP Schweiz. Die Aktion habe rund 100'000 Franken gekostet. Der Betrag setzt sich laut Sorg aus zahlreichen Kleinspenden zusammen, wovon die meisten um die 50 Franken seien; nähere Angaben dazu könne er nicht machen, sagt Sorg, dessen Partei mit der Transparenzinitiative die Offenlegung aller Spenden von über 10'000 Franken pro Person und Jahr an Parteien und Komitees erwirken will.

Unter Rechtsexperten umstritten ist, inwieweit sich Städte (sowie Gemeinden und Kantone) in eine Abstimmung des Bundes einschalten dürfen. Leupi dagegen bezeichnet es im Schreiben als «Pflicht», über die «gravierenden Risiken» der Vorlage zu «informieren». Wie tut er das? Leupi warnt, die Stadt Zürich müsse bei einer Annahme der USR III mit Mindereinnahmen von 300 Millionen Franken pro Jahr rechnen. Was er nicht offenlegt: Diese Schätzung ist umstritten. Der Zürcher Regierungsrat geht für die Stadt Zürich von einem Minus von «bloss» 120 Millionen Franken aus. Dies deshalb, weil er – anders als Leupi – auch mögliche positive Effekte der Unternehmenssteuerreform III miteinrechnet, so etwa den Zuzug neuer steuerzahlender Firmen.

Auch unerwähnt bleibt im Schreiben: Die Stadt Zürich wird zwar wegen der USR III zumindest in einer ersten Phase Steuersubstrat verlieren. Dadurch wird sie aber im innerkantonalen Finanzausgleich entlastet, mit 78 Millionen Franken, wie der Regierungsrat schätzt. Leupi räumt ein, es handle sich bei den 300 Millionen Franken um einen Bruttobetrag. Dass er somit weniger informiert als vielmehr polemisiert, bestreitet er jedoch: Er wolle nur mögliche Konsequenzen der USR III aufzuzeigen. Wie der Regierungsrat auf die 78 Millionen komme, könne er «nicht nachvollziehen». (Tages-Anzeiger)