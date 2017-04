Simulierter Giftgasangriff auf dem Bundesplatz

An die jüngsten Ereignisse in Syrien erinnernde Bilder kamen am Mittwochabend aus Bern: Auf dem Bundesplatz wurde ein Giftgasangriff nachgestellt. Rauch stieg in die Luft, Menschen hielten sich die Hand vors Gesicht, husteten und fielen dann zu Boden. Im Hintergund hielten Personen in Schutzanzügen Transparente hoch.

«Wärt ihr keine Muslime, hätte der Westen Assad bereits in die Schranken gewiesen», war darauf zu lesen. Hinter der Aktion steht der Islamische Zentralrat (IZRS). Der Westen verfolge in Syrien das Ziel, die islamische Opposition einzudämmen, um künftig eine politische Rolle islamischer Akteure zu verhindern, heisst es in einem Communiqué der Organisation.

All players incl. the US have killed more civilians than #JFS in #Syria - Yet the West bombs them under the pretext of being 'terrorist'. ???? pic.twitter.com/8PGoZ4s3DG — Qaasim Illi (@qaasimilli) April 3, 2017

Der IZRS kritisiert auch die Position von Bundesrat Didier Burkhalter an der Syrienkonferenz in Brüssel. Dieser «appellierte völlig an der Realität vorbei an den Willen zum Frieden, Kompromissbereitschaft und Wiederaufbau.» Dabei ignoriere Burkhalter den Willen des syrischen Volkes, in Freiheit und Würde zu leben. «Die Forderung nach Kompromissen mit einem Giftgasmörder ist zynisch.»

(chi)