Schweizer Diplomat profitiert von Russland

Er steht kurz vor der Wahl ins Amt als Generalsekretär der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). Die Frage ist nur noch, wann die Ernennung von Thomas Greminger offiziell erfolgt. Diverse Quellen im Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) in Bern und am OSZE-Hauptsitz in Wien bestätigen, die OSZE-Mitgliedsstaaten hätten sich auf den Schweizer Diplomaten als Generalsekretär geeinigt. Der sogenannte normative Konsens ist bei der Organisation die Voraussetzung für Wahlen und Entscheide.

Greminger, der sein Interesse am Posten des Generalsekretärs im Februar öffentlich machte und dessen Kandidatur das EDA aktiv unterstützte, konnte am Ende auch Russland von seinen Qualitäten überzeugen. Das russische Aussenministerium hatte sich noch im April für die weissrussische Kandidatin Alena Kupchyna ausgesprochen, die ihr Land in Österreich als Botschafterin vertritt und sich mit OSZE-Themen befasst.

Symptomatische Situation

Obwohl die Wahl Gremingers mittlerweile als sicher gilt, muss er sich gedulden. Der Zürcher beobachtet gerade eine Situation, wie sie für die OSZE, aber auch andere internationale Organisationen seit Jahren symptomatisch ist. Russen, Amerikaner und Europäer können sich nicht über das Wahlprozedere einigen. Die Mächte betreiben im Hintergrund ein politisches Powerplay, um ihre eigenen Interessen durchzusetzen.

Die Staatenkonferenz sucht nämlich nicht nur einen neuen Generalsekretär, sondern auch einen Direktor für das Büro für demokratische Institutionen und Menschenrechte (ODIHR), einen Kommissar für nationale Minderheiten und einen Repräsentanten des Büros für Medienfreiheit. Zwar gibt es für alle vier Posten wie im Fall Greminger mittlerweile Favoritinnen und Favoriten, die im Bewerbungsverfahren zu überzeugen vermochten. Doch das Hauptproblem ist, dass die Russen über alle vier Posten einzeln beschliessen, die USA aber über sämtliche Posten gleichzeitig abstimmen und sie als Paket vergeben wollen. Darüber hinaus gibt es eine Reihe enttäuschter Staaten, die ihre Kandidaten nicht durchbrachten und deshalb Kompensationen einfordern.

Gestern traf sich eine vorbereitende Kommission zur Planung der Sitzung des Ständigen Rates der OSZE. Österreich, das die Organisation derzeit präsidiert, schlug vor, der Rat solle heute über ein «halbes Paket» abstimmen. Also Greminger und eine als Direktorin des ODIHR vorgeschlagene isländische Diplomatin in ihre Ämter berufen. Dieser Vorschlag wurde jedoch von anderen Ländern abgelehnt, wie dem TA gestern mehrere Quellen bestätigten. Bei der Festlegung des Wahlprozederes herrsche derzeit grosse Verwirrung; es sei alles «sehr kompliziert, und es dauert schon verdammt lang», sagte ein Diplomat gegenüber dem TA.

Profiliert in der Ukrainekrise

Nicht gerade einfacher macht die Wahl, dass die OSZE-Mission der USA führungslos ist, weil Präsident Trump noch keinen neuen Botschafter bestellt hat. Ziel der Ratspräsidentschaft ist es nun, dass spätestens bis zur Tagung des Ministerrats am 11. Juli Einigung über die vier Postenbesetzungen erzielt wird. Der Italiener Lamberto Zannier wird dann als Generalsekretär nicht mehr im Amt sein. Sein Mandat endet Ende Juni.

Thomas Greminger kennt die schwierige Situation, in der sich die OSZE seit Jahren befindet und an der sich schon ­einige Generalsekretäre erfolglos abgearbeitet haben. Zwischen den 57 Mitgliedsstaaten schwelen ständig Konflikte. Zudem übt hauptsächlich Russland Druck auf das Budget aus mit dem Ziel, dass sich die OSZE nur noch um Sicherheitsfragen kümmert und vom Thema Menschenrechte ablässt.

An Bedeutung gewonnen

Die Staatengemeinschaft spürt auch die Konkurrenz durch UNO, EU, Nato und den Europarat und die damit einhergehende Schwierigkeit, sich zu legitimieren. Doch gerade die Schweiz hat es 2014 während ihres Präsidialjahres geschafft, dass die OSZE wieder an Bedeutung gewann. Ausgangspunkt war die Ukrainekrise. Thomas Greminger, der damals den Ständigen Rat leitete, und Botschafterin Heidi Tagliavini als Vermittlerin gelang es, die Ukraine und Russland von einer OSZE-Beobachtermission zu überzeugen. Dank dieses Efforts konnte der Konflikt eingegrenzt werden, blieb im Kern aber ungelöst.

Die Verhandlungen in Wien und die Leitung des OSZE-Rates bezeichnet Greminger heute als «das Spannendste, was ich je gemacht habe». Logisch also, dass er in neuer Funktion zur Organisation zurückkehren will. (Tages-Anzeiger)