Rot-Grün greift nun auf die Mittelgrossen über

Wer wissen will, wie sich ein Machtwechsel anfühlen kann, fragt am besten bei der Musegg Parking AG in Luzern nach. Vor bald zwei Jahren startete die Gesellschaft mit der Planung eines neuen Parkhauses. Doch dann kam der 1. Mai 2016. SP, Grüne und Grünliberale sicherten sich im städtischen Parlament zusammen eine Mehrheit von 25 zu 23 Sitzen; die CVP verlor zwei der ihren. Vor wenigen Tagen nun nahmen sich die neuen linken Machthaber der Parkhauspläne an, und das in aller Gründlichkeit: Über ein dringliches Postulat verfügten die drei Parteien am 15. Dezember, dass die Stadtregierung die Zusammenarbeit mit der Musegg Parking AG einzustellen habe. Ein Parkhaus sei die falsche Lösung für Luzerns Verkehrsprobleme. Er sei «masslos enttäuscht», dass das Par­lament nicht einmal das Vorprojekt studieren wolle, klagte der Präsident der Gesellschaft anschliessend gegenüber dem Onlinemagazin «Zentralplus».

Rot-Grün hatte entschieden, Rot-Grün hatte gesprochen.

Und Rot-Grün entscheidet in den städtischen Zentren immer öfter. Eine Entwicklung, die ihre Anfänge vor drei Jahrzehnten nahm, hat sich im laufenden Jahr noch akzentuiert. Sinnbildlich dafür steht der zweite Wahlgang für das Stadtpräsidium von Bern: Am 15. Januar wird das Stimmvolk zwischen Rot (Ursula Wyss) und Grün (Alec von Graffenried) zu wählen haben. Andere Kandidaten sind nach dem ersten Wahlgang von Ende November nicht übrig ge­blieben – das Mitte-links-Bündnis hatte bei dieser Runde seine Überzahl in der Exekutive schon mal von drei auf vier Fünftel der Sitze ausgebaut.

St. Gallen, Basel, Luzern

Weitere Beispiele: In St. Gallen verdrängte diesen November die SP-Kandidatin Maria Pappa die amtierende CVP-Stadträtin Patrizia Adam aus dem Amt. Zusammen mit dem gemässigt links politisierenden Parteilosen Markus Buschor verfügt die Linke nun in der Stadtregierung über die Mehrheit. Das linke Machtbündnis von Basel-Stadt verteidigte diesen Herbst in einem landesweit beachteten Wahlkampf seine Stellung, dies trotz günstiger Konstellation für die Bürger­lichen und eines sehr aktiven publizis­tischen Mittuns von Christoph Blochers «Basler Zeitung». Und im schon erwähnten Luzern eroberte die Linke im Mai nicht nur das städtische Parlament, sondern entthronte auch den CVP-Stadtpräsidenten. Neuer Amtsinhaber ist der Sozialdemokrat Beat Züsli.

Die Behauptung, «die Städte» rutschten nach links, bedarf allerdings der Differenzierung:

Von den derzeit 44 Städten mit mehr als 20'000 Einwohnern wird die Mehrzahl, nämlich 25, noch immer von bürgerlichen Exekutiven geführt. In vier dieser Städte ist zwar das Stadt- beziehungsweise Gemeindepräsidium in linker Hand. Der umgekehrte Fall, linke Städte mit einem bürgerlichen Oberhaupt, kommt aber ebenfalls vor, sogar öfters (sieben Fälle).

Klar dominant ist die Linke in den Grossstädten. Von den sechs Städten mit mehr als 100'000 Einwohnern ist nur eine bürgerlich regiert: Winterthur. Und auch in der Kategorie zwischen 50'000 und 100'000 Einwohnern liegen die Bürgerlichen hinten. Nur in Lugano halten sie sich an der Macht.

Ein Langzeitvergleich fördert einen klaren Trend zutage. Vor den heute 19 grösseren Städten mit linker Regierung waren im Jahr 1983 gemäss Bundesamt für Statistik 16 noch in bürgerlicher Hand. Alleine Biel/Bienne, La Chaux-de-Fonds und Vernier hatte damals schon rote Mehrheiten. Ein Unikum stellt Yverdon-les-Bains VD dar. Es handelt sich um die einzige grössere Stadt, die 1983 noch unter linker, inzwischen aber unter bürgerlicher Führung steht.

Vier der sechs Grossstädte kippten schon in den 90er-Jahren nach links, Basel folgte 2004. Erst in den letzten Jahren griff der Trend nun auf die Städte mit 50'000 bis 100'000Einwohnern über. In den Mittel- und Kleinstädten ist er vereinzelt ebenfalls schon zu beobachten (etwa in Baden AG oder Burgdorf BE).

Von den 9 mittelgrossen Städten (zwischen 20'000 und 50'000 Einwohner), die die Rechte seit 1983 an die Linke verlor, liegen 6 in der Westschweiz.

Man will Lebensqualität

Zusammenfassend gilt also: Die Linke übernahm schon vor längerem die meisten Metropolen, nun greift sie sich die Mittelgrossen. Eine bei den Rechten beliebte Erklärung zielt auf die vielen «Staatsabhängigen» in den Städten: Beamte würden ebenso wie die Bezüger von Renten aus purem Eigennutz links wählen. Eine Erklärung, die den Stadtforscher Philipp Klaus vom Inura-Zürich- Institut nicht überzeugt: Er sieht eher ein gewachsenes Bedürfnis nach Lebensqualität als Ursache. «Unter den bürgerlichen Stadtregierungen vor 30Jahren waren Wohnstrassen oder Begegnungszonen unvorstellbar. Ich kann mich noch daran erinnern, wie schwierig es in den 80er-Jahren war, Unterstützung für ÖV-Projekte zu gewinnen.» Die linken Stadtregierungen hätten sich überdies als pragmatisch erwiesen. Diese Beobachtung macht auch Politgeograf Michael Hermann. Er sieht die gewachsene Mobilität als weiteren wichtigen Faktor: Menschen mit konservativen Ansichten seien leichter als früher in der Lage, ihren Wohnort in die ruhige Agglomeration zu verlagern. Der «Nachbarschaftseffekt» führe generell dazu, dass Leute mit bestimmten Werten die Gesellschaft Gleichgesinnter suchten – eine eigentliche Entmischung sei die Folge. In der Agglomeration legte die Rechte in den letzten Jahren bekanntlich zu, wie überhaupt das Land als Ganzes bürgerlicher wurde.

Wird auch in den Städten der Trend irgendwann wieder drehen? Glaubt man Stadtforscher Klaus, müssten die Bürgerlichen auf eine Krise mit starker Arbeitslosigkeit hoffen. «Dann würde die Stimmung schlechter, die Zuwanderung würde auch in den Städten kritischer gesehen, und in Krisen wächst generell das Bedürfnis nach Wandel.»

(Tages-Anzeiger)