Minderjährige Asylsuchende haben besondere Bedürfnisse

So viele unbegleitete minderjährige Asylsuchende, wie aktuell in der Schweiz leben, gab es lange nicht. Obwohl der für sie verwendete Fachbegriff UMA in den Statistiken des Staatssekretariats für Migration seit geraumer Zeit existiert, hat er erst seit letztem Jahr so richtig an Bedeutung gewonnen: Damals sind 2739 Kinder und Jugendliche in die Schweiz eingereist und haben ein Asylgesuch gestellt. Ein Höchstwert – mehr als dreimal so viele wie noch 2014. Die Kantone, die für die Betreuung und Unterbringung der Flüchtlinge zuständig sind, wurden von diesem Anstieg überrascht. In ihrem aktuellen News­letter schreibt die Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) gemäss «Luzerner Zeitung», dass die Kosten im Inte­grationsbereich deutlich angestiegen seien und «die pauschalen Bundesab­geltungen diesen Tendenzen zu wenig Rechnung tragen» würden. Das Geld des Bundes reicht nicht, ist die Botschaft: Gemäss einer Kostenschätzung der KdK entstehen im Bereich der Minderjährigen für die Kantone «jährlich ungedeckte Kosten von mindestens 60 bis 70 Millionen Franken».

Erhöhung der Tagespauschale

Nebst einer einmaligen Integrations­pauschale von 6000 Franken erhalten die Kantone vom Bund für jeden Asyl­suchenden eine Tagespauschale von 50 Franken. Dieser Betrag wird gerade für Minderjährige als nicht ausreichend kritisiert: Ihre besonderen Schutzbedürfnisse verlangen nach einer alters- und entwicklungsgerechten Unterbringung, nach Betreuung sowie schulischer und beruflicher Förderung. Dies hält auch die Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren (SODK) in ihren Empfehlungen zum Umgang mit den minderjährigen Flüchtlingen fest, die sie diesen Mai herausgegeben hat. «Es ist stossend, dass der Bund für unbegleitete Minderjährige keine separate, höhere Pauschale ausrichtet als bei Erwachsenen», sagte der Luzerner Sozialdirektor Guido Graf (CVP) in der «Luzerner Zeitung». Er fordert eine Erhöhung der Tagespauschale für Minderjährige auf 120 Franken.

Seit dem Anstieg der Asylgesuche waren manche Kantone gezwungen, ihre Asylstrukturen auszubauen. Laut Stefan Frey von der Schweizerischen Flüchtlingshilfe hat sich in den Kantonen viel bewegt. Als vorbildlich gelten Bern und Solothurn: «Als wir realisierten, dass ein grosser Bedarf da ist, haben wir schnell reagiert», sagt David Kummer, Abteilungsleiter für Sozialleistungen und Existenzsicherung im Kanton Solothurn.

Aktuell leben 131 Jugendliche im Kanton Solothurn. Aus dem Asylheim in Selzach, in dem bislang erwachsene und jugendliche Asylsuchende gemischt untergebracht waren, wurde ein Zentrum nur für Minderjährige. Die 16- bis 18-Jährigen, die schon selbstständiger sind und in begleiteten Wohngruppen leben, werden neu von Coachs im Alltag begleitet: Derzeit sind es zwei Coachingstellen für 65 Jugendliche. Ob die Stellen ausgebaut würden, sei vor allem eine Frage der Finanzen und der weiteren Entwicklung, sagt Kummer.

Zudem hat der Kanton jene Phase, welche die Minderjährigen in den kantonalen Zentren verbringen, auf maximal ein Jahr verlängert. «Damit bleibt mehr Zeit, die Kinder zu beobachten und herauszufinden, was sie brauchen», sagt Kummer. Für den nachfolgenden Transfer in die Gemeinden sei dies elementar: Es geht um die Frage, ob sich für einen Jugendlichen eher eine Pflegefamilie, die Unterbringung bei Verwandten oder aber in einer Wohngruppe besser eignet. Wie viel diese neuen Betreuungsangebote kosten, kann Kummer nicht beziffern – sie sind noch Teil der Budgetverhandlungen für 2017. Eine interne Erhebung von diesem Sommer ergab Kosten von rund 2050 Franken pro Monat und Kind – pro Tag 20 Franken mehr als die Pauschale des Bundes.

Im Kanton Bern erhält die Gesellschaft Zentrum Bäregg, die für alle unbegleiteten Minderjährigen des Kantons verantwortlich ist, vom Kanton eine Tagespauschale von 171 Franken pro Kind. Davon werden sämtliche Dienstleistungen und Unterbringungsformen bezahlt. In Bern leben, nach dem Kanton Zürich, die meisten minderjährigen Flüchtlinge: Zurzeit sind es 509. Zu Spitzenzeiten kamen im vergangenen Jahr pro Woche 30 neue Kinder an. Bis dauerhafte Unterkünfte gefunden wurden, waren die Kinder in Pfadiheimen und anderen Zwischennutzungen untergebracht.

Nebst den verschiedenen Wohnangeboten besteht seit knapp einem Jahr ein Ankunftszentrum für alle neu eingetroffenen Kinder und Jugendlichen. In dieser Ankunftsphase sollen sie intensiv unterstützt und abgeklärt werden, sagt Angela Müller, stellvertretende Gesamtleiterin Information und Entwicklung des Zentrums Bäregg – damit sie in einer für sie passenden Anschlusslösung dann die nötige Stabilität erfahren.

(Tages-Anzeiger)