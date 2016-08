Mehr Flüchtlinge aus Westafrika

Eritrea, Syrien, Afghanistan: In der aktuellen Flüchtlingskrise standen bisher vor allem Asylsuchende aus diesen Ländern im Fokus. Doch nun zeigt die Statistik ein neues Phänomen. Die Zahl der Asylgesuche von Gambiern hat von Januar bis Juli 2016 im Vergleich zur Vorjahresperiode um über 80 Prozent zugenommen. Rund 800 Personen aus dem westafrikanischen Staat haben im laufenden Jahr in der Schweiz Asyl beantragt – 2015 waren es insgesamt 968 gewesen. Bereits diese Zahl war im Zehnjahresvergleich auffallend hoch gewesen.

Warum gerade jetzt so viele Menschen aus dem kleinen, vom Senegal umgebenen Land fliehen, erschliesst sich sogar Experten nicht vollständig. Immerhin besteht die Willkürherrschaft von Präsident Yahya Jammeh seit über 20 Jahren. Unbemerkt von der Welt­öffentlichkeit hat dieser eine Diktatur errichtet, in der laut Menschenrechtsorganisationen verhaftet, gefoltert, überwacht und unterdrückt wird. Harsch ist sein Vorgehen gegen Homo­sexuelle, Oppositionelle, Aktivisten der Zivilgesellschaft und Journalisten. So gilt beispielsweise nach einer Gesetzes­reform im Oktober 2014 Homosexualität als Schwerverbrechen.

Sehr geringe Chancen auf Asyl

In diesem Land sehen viele junge Gambier keine Zukunftsperspektive. Es sind vor allem 18- bis 30-jährige Männer, die den Weg durch die Sahara und über das Mittelmeer auf sich nehmen. Denn neben der politischen Repression ist auch die wirtschaftliche Situation desolat. Mehr als die Hälfte der knapp zwei Millionen Einwohner lebt in Armut. Seit 1994 ist das Bruttoinlandprodukt um 30 Prozent gesunken. Der Wendepunkt, der den jüngsten Exodus angekurbelt haben dürfte, war ein Putschversuch Ende 2014. Er scheiterte – und seither geht Machthaber Jammeh noch entschiedener gegen seine Kritiker vor.

Trotzdem haben Gambier äusserst geringe Chancen auf Asyl. Im ersten Halbjahr 2016 betrug die Anerkennungsquote in der Schweiz null Prozent. Denn häufig ist es die wirtschaftliche Perspektivlosigkeit und weniger eine individuelle Gefährdung, welche die Gambier fliehen lässt. «Es sind mehrheitlich junge Männer, die oft wirtschaftliche Gründe für ihr Gesuch geltend machen», sagt Léa Wertheimer, die Sprecherin des Staatssekretariats für Migration (SEM). Hierin liegt der Unterschied zu Asyl­suchenden aus Eritrea. Dort richte sich die Repression wegen des zwangsweisen Nationaldiensts flächendeckend gegen die gesamte Bevölkerung, während in Gambia vor allem Oppositionelle verfolgt würden.

Martin Die Gesuchzahlen von Gambiern sind in ganz Europa angestiegen. Die Zunahme in der Schweiz erfolge auf vergleichsweise tiefem Niveau, so Wertheimer. Häufig seien es Dublinfälle – Personen, die sich zuvor bereits längere Zeit in Spanien oder Italien aufgehalten hätten. Sie werden in das Erstaufnahmeland zurückgeführt. Constantin Hruschka von der Schweizerischen Flüchtlingshilfe führt die Zunahme bei den gambischen Asylgesuchen in der Schweiz auch auf die verschärften Grenzkontrollen zurück. Früher sei der erste Behördenkontakt oft erst weiter nördlich erfolgt. «Das primäre Ziel vieler Gambier dürfte Deutschland sein. Im Raum Stuttgart beispielsweise hat sich eine Diaspora herausgebildet», sagt Hruschka.

Beschleunigte Verfahren

Um die Anzahl voraussichtlich aussichtsloser Fälle zu reduzieren, hat das SEM beschleunigte Asylverfahren etabliert. Die sogenannten Fast-Track-Verfahren werden seit Dezember 2012 bei Gesuchstellern aus dem Maghreb sowie aus den westafrikanischen Staaten Gambia, Senegal und Nigeria durchgeführt. Ihre Gesuche werden prioritär behandelt, damit sie die Schweiz möglichst schnell wieder verlassen können. «Diese raschen Asylverfahren senken die Attraktivität der Schweiz. Seit deren Einführung verzeichnen wir einen Rückgang von Asylgesuchen aus diesen Ländern», sagt Wertheimer. Bei den Asylsuchenden hat sich diese Praxis indes unterschiedlich ausgewirkt. Die Zahl gambischer Gesuche hat seit deren Einführung stark zugenommen – eine dämpfende Wirkung ist also nicht zu verzeichnen. Nigerianer hingegen ersuchten in der Folge deutlich weniger um Asyl in der Schweiz. Die Zahl sank innerhalb eines Jahres um rund 1000 Fälle. Aus dem bevölkerungsreichsten afrikanischen Land waren 2012 noch 2746 Personen in die Schweiz gekommen; 2013 waren es 1764. Der Abwärtstrend setzte sich in den Folgejahren noch stärker fort.

Und doch: Im ersten Halbjahr 2016 kamen aus Nigeria wieder über 50 Prozent mehr Asylsuchende als in der Vorjahresperiode. Auch hier sind grundsätzlich keine zwingenden Gründe im Herkunftsstaat auszumachen. Denise Graf von Amnesty International verweist auf den Konflikt zwischen dem muslimischen Norden und dem christlichen Süden sowie auf den Terror der Boko-Haram-Sekte. Zudem trügen die intakten Schleppernetze dazu bei.

(Tages-Anzeiger)