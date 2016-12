Jugendliche sollen stimmen dürfen – auf Anfrage

Der Ärger der Jugend war gross, als sich im Sommer eine Mehrheit der Briten dafür aussprach, aus der EU auszutreten. Sie sei von den Alten überstimmt und ihrer Zukunftsperspektiven beraubt worden, skandierte sie auf den Strassen Londons. Auch in der Schweiz bereitet es den Jungen Sorge, dass die direktdemokratischen Entscheide an der Urne von einer stark steigenden Zahl älterer Stimmberechtigten gefällt werden. Bereits in 20 Jahren, so hat es die Denkfabrik Avenir Suisse berechnet, wird die Hälfte der Stimmbürger über 60 Jahre alt sein. Dieser Verschiebung der politischen Macht wollen die Jungen Grünliberalen nicht länger zuschauen. Die Kantonalsektionen der Jungpartei werden zu Beginn des neuen Jahres in die Offensive gehen und in den Kantonen Aargau, Thurgau, Waadt sowie in den beiden Basel Initiativen für ein Stimmrechtsalter 16 auf Anfrage lancieren.

Forderungen, das Alter von 18 auf 16 Jahre zu senken, sind nicht neu. Unlängst erregte etwa die Zürcher SP-Regierungsrätin Jacqueline Fehr Aufsehen, weil sie vorschlug, das Stimmrecht künftig zugunsten der Jungen zu gewichten. Doch die Senkung der politischen Mündigkeit auf 16 Jahre hat einen schweren Stand: In den Kantonen Jura, Freiburg, Bern, Aargau, Zürich, St. Gallen, Thurgau und in den beiden Basel wurden entsprechende Anliegen entweder vom Volk oder vom Kantonsparlament abgelehnt. Mit dem Zusatz «auf Anfrage» will die JGLP das Stimmrechtsalter 16 nun aber mehrheitsfähig machen, wie Co-Präsident Pascal Vuichard sagt. So sollen interessierte Jugendliche nach einer Anfrage bei der Wohngemeinde das Stimmrecht erhalten können.

Erfolg in Neuenburg

Im Kanton Neuenburg ist diese Strategie bereits aufgegangen: Dort ist es im November einer breiten Allianz aus Jungparteien von links bis zur Mitte gelungen, weit mehr als die erforderlichen Unterschriften für eine kantonale Initiative zu sammeln. «Häufig wird argumentiert, den Jugendlichen fehle die Reife oder das Interesse, um abzustimmen. Wird eine aktive Anfrage bei der Wohngemeinde vorausgesetzt, werden sich nur die tatsächlich Motivierten melden», sagt Vuichard, dessen Heimatkanton Glarus als einziger in der Schweiz ein Stimmrechtsalter 16 kennt. Zumindest in Neuenburg hat dieses Argument Skeptiker überzeugt.

Die Rentenreform, die Familienpolitik oder die Personenfreizügigkeit sind nur drei der Bereiche, in denen sich das Stimmverhalten zwischen den Generationen markant unterscheidet. Radikal ändern würden sich die Abstimmungsresultate mit einer solchen Neuerung indes nicht: Lediglich 3 Prozent der wahlberechtigten Bevölkerung wären zwischen 16 und 18 Jahre alt. Davon würde sich – ausgehend von der tiefen Stimmbeteiligung der unter 30-Jährigen – nur ein Bruchteil im Wahlbüro eintragen lassen. Trotzdem geben sich die bürgerlichen Jungparteien kritisch. Matthias Müller, Vizepräsident der Jungfreisinnigen, spricht vom «Grosi-Effekt»: «Wenn die Grossmutter ihrem 16-jährigen Enkel sagt, sie brauche höhere AHV-Beiträge, dann wird er eher dafür stimmen.» Erst wenn Jugendliche mit 18 Jahren rechtsgültig vertragliche Verpflichtungen eingehen dürfen und und damit die zivilrechtliche Reife erreicht haben, seien sie befähigt, auch politische Verantwortung zu übernehmen, so Müller.

Vor einer Instrumentalisierung warnt auch Benjamin Fischer, Präsident der Jungen SVP. «Viele Lehrer bekunden Mühe mit der Neutralität. Sie würden ihre Schüler beeinflussen.» Nichts spreche dagegen, sich bereits vor dem Alter von 18 Jahren politisch zu engagieren – das habe er selbst auch getan, betont Fischer. Doch die Rechte müssten mit den Pflichten einhergehen, die sich erst mit der Volljährigkeit ergäben. Skeptisch ist auch JCVP-Präsident Tino Schneider. Werde das Stimmrecht nur auf Anfrage zugestanden, käme dies einer Privilegierung gleich: «Kantischüler werden es häufiger beanspruchen als Lehrlinge», glaubt er. Seine Jungpartei hat die kantonale Initiative in Neuenburg unterstützt. Die JGLP hofft daher auf unterschiedliche Allianzen in den Kantonen, die auf nationaler Ebene kaum möglich wären.

Unterstützt wird die JGLP von den Jungen Grünen, den Juso und der JBDP. Den linken Jungparteien geht die Forderung zwar zu wenig weit – sie fordern eine grundsätzliche Senkung des Stimmrechtsalters. Dazu haben sie bereits in mehreren Kantonen Vorstösse eingereicht. Der Zwang zur Anfrage hemme Jugendliche, ihr Stimmrecht auch tatsächlich auszuüben, sagt Luzian Franzini, Co-Präsident der Jungen Grünen. Und Juso-Chefin Tamara Funiciello ist irritiert, «dass sich Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren speziell beweisen müssten, um politisch aktiv sein zu dürfen». Trotzdem begrüssen Franzini und Funiciello die Stossrichtung des JGLP-Anliegens. (DerBund.ch/Newsnet)