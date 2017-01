Jetzt soll das Volk die Pflege stärken

Und dann hatten sie genug – endgültig. Nachdem der Nationalrat ihr Anliegen im April letzten Jahres verworfen hatte, entschieden sich die Pflegenden, den Weg über das Volk zu gehen. «Unsere Alarmsignale werden von der Politik seit Jahren einfach nicht gehört», sagt Helena Zaugg, Präsidentin des Berufsverbands der Pflegefachfrauen und -männer (SBK). Gestern nun hat der SBK seine Volksinitiative offiziell lanciert.

Der Text ist offen formuliert: In der Verfassung soll lediglich festgeschrieben werden, dass Bund und Kantone die Pflege als wichtigen Bestandteil der Gesundheitsversorgung anerkennen und fördern und «für eine ausreichende, allen zugängliche Pflege von hoher Qualität» sorgen. Dazu soll sichergestellt werden, dass ausreichend diplomierte Pflegefachpersonen zur Verfügung stehen. Um diese Ziele zu erreichen, hat der SBK Übergangsbestimmungen formuliert. Auch diese sind vage gehalten – bewusst, wie Zaugg sagt. «Wir wollen eine Grundlage für die Gespräche mit Bund und Kantonen schaffen.» Im Kern geht es darum, die pflegerische Grundversorgung zu sichern. Denn dem Berufsstand mangelt es akut an Fachkräften.

Eigener Artikel für Pfleger?

Die Schweiz hat einen Bedarf von jährlich 4700 neu diplomierten Pflegefachpersonen; künftig werden es gemäss dem Versorgungsbericht der Gesundheitsdirektorenkonferenz sogar rund 6000 sein. Doch in den letzten fünf Jahren wurden durchschnittlich weniger als 2500 Pflegediplome an höheren Fachschulen und Fachhochschulen ausgestellt. Deshalb kommen bereits 40 Prozent des neu angestellten Pflegepersonals aus dem Ausland. Mit der demografischen Entwicklung wird sich das Problem noch verschärfen.

Im Vordergrund stehen für die Pflegenden drei Massnahmen, um ihren Berufsstand attraktiver zu machen: ein höherer Ausbildungslohn, bessere Arbeitszeit- und Kinderbetreuungsmodelle sowie mehr Kompetenzen. Konkret sollen für einfache Handgriffe wie Körperpflege oder Bewegungsübungen keine ärztlichen Anordnungen mehr nötig sein, wie dies heute der Fall ist. Im Parlament sind die Pfleger mit dieser Forderung aufgelaufen – unter anderem wegen befürchteter Mehrkosten. Ohne Rücksprache mit dem Arzt würden mehr Leistungen angeboten, argumentierten die Gegner. «Das ist bloss eine Behauptung», sagt Zaugg. Vielmehr könnten Kosten gespart werden, wenn dank angemessener Pflege Komplikationen und Wiedereintritte in Spitäler verhindert würden, so die SBK-Präsidentin.

«Eine generelle Rückweisung der Initiative mit dem Kostenargument ist nicht sachgerecht», sagt auch Gesundheitsökonom Heinz Locher. Allfälligen Mehrkosten der Initiative müsse auch der Nutzen gegenübergestellt werden. Diesen sieht er ebenfalls im eigenverantwortlicheren Handeln der Pflegenden. Locher hat Verständnis dafür, dass diese nun den Weg über eine Volksinitiative wählen. «Ihre Anliegen wurden bisher stets abgeblockt.» Dass aber nach den Hausärzten eine weitere Berufsgruppe einen eigenen Artikel in der Bundesverfassung beansprucht, hält er für problematisch. Der Experte plädiert dafür, der Initiative auf Bundesebene einen indirekten Gegenvorschlag gegenüberzustellen. Mehrere Forderungen der Pflegenden betreffen jedoch die Kantone, die grundsätzlich für die Versorgung zuständig sind. «Diese Verantwortung sollte man nicht berufsbezogen aushebeln», gibt Locher zu bedenken.

Potenter Verband

Angesichts der Fülle an unspezifischen Forderungen stellt sich zudem die Frage, ob bei der Initiative die Einheit der Materie gewahrt ist. Der sachliche Zusammenhang zwischen den einzelnen Elementen sei gegeben, sagt dazu Alain Griffel, Professor für Staats- und Verwaltungsrecht an der Universität Zürich. Vor dem Hintergrund der «eher grosszügigen» Praxis der Bundesversammlung werde die Einheit der Materie in diesem Fall nicht einmal strapaziert. Und so scheint zumindest dem Zustandekommen der Initiative nichts mehr im Weg zu stehen: Allein der Berufsverband der Pfleger hat 25 000 Mitglieder, im Initiativkomitee engagieren sich Vertreter aller Parteien ausser der FDP – und sogar die Ärztinnen und Ärzte sind dem Anliegen gegenüber positiv eingestellt. «Die Initiative lenkt den Blick auf die Sicherstellung der Versorgung im Gesundheitswesen und auf den Fachkräftemangel. Letzteres ist auch für die Ärzteschaft ein sehr wichtiges Thema», sagt Jürg Schlup, Präsident des Ärzteverbands FMH. Er beurteilt die Chancen der Initiative als gut.

Nur vom Verband der Assistenz- und Oberärzte (VSAO) kommen kritische Töne: Zum Text der lancierten Initiative wollte er sich gestern auf Anfrage nicht äussern. Doch in einer früheren Stellungnahme zu dem im letzten Frühling abgelehnten Vorstoss im Parlament schrieb der Verband, eine geteilte Verantwortung zwischen Arzt und Pflege im Spital würde das System verkomplizieren. Es entstünden unklare Zuständigkeiten und riskante Schnittstellen mit entsprechenden Fehlerquellen. Das sei nicht im Sinne der Patientinnen und Patienten. (DerBund.ch/Newsnet)