Ist Donald Trump erpressbar?

CIA-Direktor John Brennan und andere Spitzen der US-Geheimdienste haben den designierten Präsidenten Donald Trump bei einem Briefing über die angebliche Einmischung Russlands in den US-Wahlkampf am vergangenen Freitag über unbewiesene Berichte unterrichtet, wonach Moskau im Besitz kompromittierender Informationen über Trumps Privatleben sei. Dies berichtete die «New York Times» am Dienstagabend unter Berufung auf zwei US-Regierungsmitarbeiter.

Sowohl Trump und zuvor Präsident Obama hätten von den US-Nachrichtendiensten eine Zusammenfassung dieser Berichte erhalten. Bei seinem Briefing über die angeblichen Cyberattacken Moskaus auf Trumps demokratische Rivalin Hillary Clinton während des US-Wahlkampfs sei dem neuen Präsidenten eine Zusammenfassung der seit Wochen in Washington zirkulierenden Behauptungen übergeben worden, berichtet die «New York Times».

(Video: Youtube/CNN)

«Möglicherweise derart explosiv»

Zwar konnten die Behauptungen über Trumps Privatleben «nicht nachgewiesen werden», doch seien sie von den Geheimdiensten als «möglicherweise derart explosiv» empfunden worden, dass sowohl Präsident Obama als auch die Führung des Kongresses davon unterrichtet worden seien. Gerüchte über Trumps angebliche Verwicklung in sexuelle Orgien in Moskau zirkulierten bereits seit Anfang Oktober in Washington und waren dem DerBund.ch/Newsnet bekannt.

Bei einem Telefonat hatte ein Mitarbeiter von Hillary Clinton gegenüber dem DerBund.ch/Newsnet behauptet, Trump sei in einem Moskauer Hotel vom russischen Geheimdienst FSB bei einer sexuellen Orgie gefilmt worden und deshalb erpressbar. Der Mitarbeiter offerierte Einzelheiten, ohne jedoch Beweise für die Behauptungen vorzulegen.

FAKE NEWS - A TOTAL POLITICAL WITCH HUNT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11. Januar 2017

Offenbar beunruhigten diese Informationen US-Geheimdienste, weshalb laut der «New York Times» Ermittlungen aufgenommen wurden. Keine der Behauptungen sind bislang bewiesen, doch sorgte die von der «New York Times» gemeldete Untersuchung dieser Informationen durch US-Dienste gestern Abend in Washington für Aufsehen. (Tages-Anzeiger)