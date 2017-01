Grüne entreissen der SP das Berner Stadtpräsidium

Es gab Tränen. Aber nicht dort, wo man sie erwartet hatte.

Kaum hatte die Stadt Bern gestern das Ergebnis des zweiten Wahlgangs für das Stadtpräsidium verkündet, kullerten dicke Tropfen über die Wangen von Alec von Graffenried. Der Kandidat der Kleinpartei Grüne Freie Liste (GFL), der stadtpolitische Quereinsteiger, der 54-jährige Alt-Nationalrat, der es trotz bescheidener Aussichten gewagt hatte, die SP in ihrer Hochburg Bern herauszufordern – dieser Mann ist ab sofort Berns Stadtpräsident. «Das Resultat ist überwältigend», erklärte von Graffenried.

Der Nachfolger von Alexander Tschäppät war mit seiner Überraschung nicht allein. Im ersten Wahlgang Ende November waren von Graffenried und SP-Tiefbaudirektorin Ursula Wyss noch nahe beieinander gelegen. Viele Beobachter erwarteten ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Das Ergebnis des zweiten Wahlgangs jedoch könnte klarer kaum sein: 23'749 Stadtberner gaben ihre Stimme Alec von Graffenried. Alt-Nationalrätin Ursula Wyss kam nur auf 17'262 Stimmen. Das Ergebnis ist umso aussagekräftiger, als die Wahlbeteiligung hohe 49,8 Prozent betrug.

Grün gewinnt dritte Grossstadt

Damit ist Bern, nach Lausanne und Basel, die dritte grosse Schweizer Stadt, die ein Mitglied der Grünen zum Oberhaupt wählt. Geschafft hat es von Graffenried vorab dank bürgerlichen Stimmen: Gegenüber dem ersten Wahlgang, als noch ein breites Kandidatenfeld zur Verfügung stand, hat er über 10'000 Stimmen zugelegt. Ursula Wyss nur rund 5000 Stimmen.

Von Graffenried selbst führt seinen Sieg auf persönliche und biografische Faktoren zurück: «Ich bin seit 50 Jahren in Bern zu Hause und engagiere mich auf ganz unterschiedlichen Ebenen und in vielen verschiedenen Vereinen. Daran haben sich die Wähler erinnert.» Er sei sehr erfreut über das Ergebnis, spüre aber auch die Verpflichtung, das in ihn gesetzte Vertrauen zu rechtfertigen. Zu den drängendsten Sachgeschäften wollte sich von Graffenried gestern noch nicht äussern. Im Wahlkampf hatte er betont, dass er das Verhältnis zu den Nachbargemeinden verbessern und die Stadtplanung forcieren wolle.

Für Ursula Wyss kommt das Ergebnis einer herben Enttäuschung gleich. Sieht man von einer aussichtslosen Ständeratskandidatur 2010 ab, ist es die erste Wahlniederlage in ihrer bald 20-jährigen Politkarriere. Seit Alexander Tschäppät vor fünf Jahren seinen Rücktritt per 2016 ankündigte, hatte sie als Favoritin für seine Nachfolge gegolten. Nun holte Wyss nicht einmal in den roten Hochburgen Breitenrain und Länggasse eine Mehrheit der Stimmen. Und ja, die SP muss nach 24 Jahren das Berner Stadtpräsidium abgeben.

Wyss trug die Niederlage mit Fassung: «Natürlich bin ich enttäuscht. Ich hätte diese Aufgabe sehr gern angenommen», erklärte sie. Sie habe sich aber nach dem ersten Wahlgang darauf eingestellt, dass es schwierig sein würde, von Graffenried noch abzufangen. Im Wahlkampf sei es nicht gelungen, die inhaltlichen Differenzen zwischen ihr und von Graffenried zum Vorschein zu bringen. So habe das extrem grosse Netzwerk ihres Gegners wohl den Ausschlag gegeben. Trotz der Niederlage bleibt Ursula Wyss Mitglied der Stadtregierung. «Ich bin ­gespannt auf die nächsten vier Jahre», so Wyss.

Druck von rechts und links

Für Stadtpräsident Alec von Graffenried ist die Ausgangslage nicht einfach. Seit FDP-Finanzdirektor Alexandre Schmidt die Wiederwahl im November verfehlte, sind die Bürgerlichen in der Stadtregierung nicht mehr vertreten. Vom Stadtpräsidenten wird nun erwartet, dass er auf FDP und SVP zugeht. Zugleich sinnen manche Sozialdemokraten auf Rache. Und in der Stadtregierung können die beiden SP-Vertreter Ursula Wyss und Michael Aebersold sowie Franziska Teuscher (Grünes Bündnis) notfalls auch ohne den Stadtpräsidenten einen pointiert linken Kurs einschlagen. Mithin muss sich von Graffenried simultan auf beide Seiten zubewegen. Wie ihm dies gelingen kann, ist offen.

Auch auf das Rot-Grün-Bündnis (RGM), das in Bern seit 1992 die Mehrheit stellt und dem sowohl die SP wie auch von Graffenrieds GFL angehören, wartet eine Belastungsprobe. Bereits diesen Frühling stand das Bündnis kurz vor dem Aus. Strebt die SP in vier Jahren die Rückeroberung des Stadtpräsidiums an, könnte es zum endgültigen Bruch kommen.

Gestern allerdings bemühten sich die Spitzen beider Parteien – und vorab der neue Stadtpräsident – um Versöhnung. 20 Minuten nach Bekanntgabe des Wahlresultats griff von Graffenried im Berner Rathaus unvermittelt nach einem Mikrofon. Er wolle hier keine Antrittsrede halten, sagte er. «Es geht nur um eine organisatorische Anweisung: Ich möchte mit allen Anwesenden anstossen. Hinten an der Wand hat es Gläser. Stosst an! Freut euch! Ä schööne Namitaag! Proscht mitenang!»

Viele SPler blieben trocken.

(Tages-Anzeiger)