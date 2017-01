Dogu Perinçeks sonderbare Welt

Es war gestern viel von Freiheit die Rede im türkischen Konsulat, von Menschenrechten und Rechtsstaat. Im Atatürk-Saal hingen Bilder des Staatsgründers, und ganz vorne, neben einer türkischen Flagge, sass Dogu Perinçek, flankiert von fünf Parteikollegen. Der türkische Nationalist war nach Zürich gekommen, um noch einmal über das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) von 2013 zu sprechen, das ihn auch ausserhalb seiner Heimat bekannt gemacht hat. Das Urteil gegen die Schweiz, die Perinçek nach Ansicht der Richter zu Unrecht dafür bestrafte, dass er den Völkermord an den Armeniern geleugnet hatte.

«Die europäische Freiheitstradition hat gewonnen!», sagte Perinçek gestern. Den gleichen Satz hatte er auch über das Handout geschrieben, das er an die Journalisten verteilen liess. In seinem Referat, das er auf Deutsch hielt, sprach Perinçek reichlich euphorisch über das «Recht auf Meinungsfreiheit», das mit dem Entscheid aus Strassburg gewonnen habe. Dass das Bundesgericht das Urteil gegen ihn wegen Rassendiskriminierung vor einigen Monaten aufhob, sei eine Bestätigung dafür (und war mit ein Grund für seinen Auftritt). Nun solle der Nationalrat, der den Genozid 2003 als historische Wahrheit anerkannt hatte, auf seinen Beschluss zurückkommen.

Die Kunst der Verdrängung

Falls Perinçek einen Widerspruch darin sah, in der Schweiz über Freiheit und Menschenrechte zu dozieren, während die Türkei eine ihrer schwersten Krisen durchläuft: Er liess es sich nicht anmerken. Die Tausenden Oppositionellen, die seit dem gescheiterten Putschversuch im Sommer verhaftet oder entlassen wurden? «Im Gefängnis sitzen nur solche, die sich am Putsch beteiligten», sagte Perinçek. Die Dutzenden von Zeitungen und Rundfunksendern, die von der Regierung eingestellt wurden? «Die Meinungsfreiheit ist in der Türkei nicht bedroht.»

Während Perinçek darüber sprach, dass die Schweiz und die Türkei ein gemeinsames rechtsstaatliches Erbe verbinde, verteilten seine Mitarbeiter ein weiteres Handout. «Die Bomben von Paris, Brüssel, Berlin und Istanbul sind Geschwister», stand über dem Papier, und was Perinçek als sein Verfasser damit meinte, führte er danach in einer Argumentationskette aus, die, nun ja: im Minimum abenteuerlich war. Die jüngsten Terroranschläge in der Türkei – gegen die feiernden Gäste in der Silvesternacht, gegen den russischen Botschafter, gegen türkische Soldaten und Polizisten – seien der Versuch, die Regierung von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan zu stürzen. «Die Wahrheit ist», sagte Perinçek, «dass dahinter die USA stehen.» Die Amerikaner wollten die Türkei (notabene ein wichtiges Mitglied der Nato) spalten, indem sie die Schaffung eines Kurdenstaats unterstützten. Die Amerikaner wollten auch «kein starkes, geeintes Europa», und deshalb komme es auch in den europäischen Metropolen zu Anschlägen. «Die Türkei ist mit Amerika im Krieg», sagte Perinçek.

Was die Vertreter des türkischen Konsulats von diesen Theorien hielten, blieb offen; auf dem Podium sassen ausschliesslich Kader von Perinçeks «Patriotischer Partei», einer ultranationalen, ultralinken Gruppe. Sie bezeichnet sich als laizistisch, paktiert aber mit Erdogans zunehmend islamistischer AKP, die seit dem gescheiterten Putschversuch auf neue Partner angewiesen ist. In den letzten Wahlen vom vergangenen November erzielte die Partei lediglich 0,5 Prozent der Wählerstimmen, aber Kenner der Türkei stufen Perinçeks Einfluss dennoch als gross ein.

«Perinçek ist plötzlich ein kleiner Pfeiler der AKP-Herrschaft geworden», sagt der Zürcher Historiker Hans-Lukas Kieser, der sich auf die Geschichte der modernen Türkei spezialisiert hat. Die neue Rolle des 74-Jährigen sei eine Folge des heftigen Zerwürfnisses der AKP mit der Gülen-Bewegung, in deren Visier ­Perinçek zuvor lange gestanden habe. «Er hat seit den 80er-Jahren gute Verbindungen in den Staats- und Sicherheitsapparat. In seiner rabiat antiwestlichen Haltung findet er sich heute bei Erdogan wieder.»

«Ein plumper Versuch»

Von Perinçeks Forderungen an die Schweiz hält Kieser wenig. Der Entscheid des EGMR in der Armenien-Frage habe jene Kräfte in und aus der Türkei gestützt, die sich gegen die Menschenrechte stellten. «Es war ein knapper ­Entscheid, der heute dank vertiefter Sensibilisierung und angesichts der Entwicklungen in der Türkei wohl anders ausfallen würde.» Bei der Gesellschaft Schweiz-Armenien reagiert man gleichwohl verärgert über den Auftritt in ­Zürich. Es handle sich dabei um den ­erneuten Versuch, den Genozid an den Armeniern in Zweifel zu ziehen, sagt Co-Präsident Andreas Dreisiebner. «Und es ist ein ziemlich plumper dazu.»

(Tages-Anzeiger)