Die spezielle Ausrede eines Schnellfahrers

Die Gemeinde Rüegsau vereinigt im unteren Emmental ein paar Dörfer und Weiler, die Auswärtigen kaum geläufig sind: Rüegsbach, Rüegsauschachen, auch einen Teil von Affoltern, das Zürcher bisher ausschliesslich im eigenen Kanton wähnten. Kein Wunder, denn das Emmentaler Affoltern ist vergleichsweise dünn besiedelt.

Das brachte einen Schnellfahrer, der im Februar dorthin unterwegs war und bei Rüegsbach mit 75 statt der erlaubten 50 km/h geblitzt wurde, auf eine ganz besondere Verteidigungsstrategie: Er sei sich nicht bewusst gewesen, andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden, weil er an diesem Ort noch nie ein Lebewesen gesehen habe, argumentierte der Mann vor Gericht. Als Katzenhalter schloss er in seine Beobachtung ausdrücklich auch Vierbeiner mit ein.

Das wiederum empörte einzelne Anwohner, die sich zu Wort meldeten. Vreni S. etwa schrieb in einem Leserbrief an die «Berner Zeitung», die über den Fall berichtet hatte, es lebten sehr wohl Anwohner in Bachhaus, unter anderem ihre beiden Nichten, die auf ihrem Weg in den Kindergarten täglich diese Strasse zu überqueren hätten. Ohne Fussgängerstreifen, wohlverstanden. Auch ein Coiffeur­salon mit dem sinnigen Namen Haarmonie soll in der Nähe sein.

Schlechte Ausreden sind teuer

Allzu viel Harmonie mochte der Richter in diesem Fall aber nicht demonstrieren. Obwohl ihm der Mann leidtat, der in seinem neuen Job als Kundenbetreuer für ein Start-up-Unternehmen auf sein Auto angewiesen ist, entzog er ihm den Führerausweis für drei Monate. Dazu kommen eine Busse und die Gerichtsgebühren, die den Fall für den Schnellfahrer nun deutlich teurer machen, als wenn er den Strafbefehl akzeptiert hätte.

Merke: In einer Zeit, da Qualitätskontrollen angesagt sind, müssen auch die Ausreden vor Gericht besser werden. So gut mindestens wie jene des Betreibers einer Hanfplantage im Bezirk Meilen. Er habe das Kraut für seinen kranken Vater angebaut, weil das Hanföl dessen Schmerzen am wirksamsten lindere, argumentierte er kürzlich vor dem Meilemer Bezirksgericht. Das Argument überzeugte, das Gericht reduzierte seine Strafe gegenüber dem ­Antrag des Staatsanwalts um zwei Monate. Womöglich lag es auch am Thema: Schon im Filmklassiker «Easy Rider» war seinerzeit deutlich mehr Harmonie in den Kiffer- als in den Raserszenen.

(Der Bund)