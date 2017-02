Die Uhrenstadt fühlt sich von den Bürgern am See verraten

Wer in diesen Tagen nach La Chaux-de-Fonds reist, sollte mit keinem allzu freundlichen Wetter rechnen. Die Schneehaufen bleiben im jurassischen Hochtal in der Regel bis im März liegen. Passend zum Wetter, ist derzeit auch die Stimmung im Volk ziemlich kühl. Der Grund: Die Neuenburger Regierung will das Spital der Uhrenstadt schliessen, ­lediglich eine Notfallstation weiterbetreiben und die Spitzenmedizin in der Kantonshauptstadt zentralisieren. Als Gegenleistung verspricht die Regierung, in La Chaux-de-Fonds für 175 Millionen Franken eine Reha-Klinik zu bauen. Das Kantonsparlament unterstützt das Vorhaben, obwohl sich erst 2013 in einer kantonalen Abstimmung 60 Prozent des Stimmvolks für den Erhalt beider Spitalstandorte ausgesprochen haben.

Die seit Jahren zerrüttete Beziehung zwischen dem oberen und dem unteren Kantonsteil, den Arbeiterstädten La Chaux-de-Fonds, Le Locle im Jura und der Bürgerstadt Neuenburg am See, droht sich damit weiter zu verschlechtern. Dass die jahrzehntelang diskutierte S-Bahn-Verbindung zwischen Neuenburg und La Chaux-de-Fonds 2012 in einer Abstimmung knapp am Widerstand aus dem unteren Kantonsteil scheiterte, hat man im Hochtal nicht verwunden und zweifelt daran, dass die Regierung die Reha-Klinik tatsächlich bauen will. Auch deshalb nimmt La Chaux-de-Fonds die Spitalschliessung nicht kampflos hin. Ein überparteiliches Komitee hat eine «Initiative für zwei Spitäler» lanciert. Am 12. Februar wird abgestimmt.

Grosses Misstrauen

Präsident des Initiativkomitees ist ­Claude-André Moser, Arzt und FDP-­Parlamentarier in La Chaux-de-Fonds. Er sagt, das Spital in Neuenburg arbeite schon heute an der Kapazitätsgrenze. Es sei nicht in der Lage, im 180 000 Einwohner zählenden Kanton die alleinige medizinische Verantwortung zu tragen. Sowieso habe die Region La Chaux-de-Fonds mit ihren über 60 000 Einwohnern und Tausenden Grenzgängern eine Grösse und Wichtigkeit, die ein Spital rechtfertigten. «70 Schweizer Spitäler stehen in Städten, die kleiner sind als La Chaux-de-Fonds», sagt Moser. Der Kanton Bern betreibe in Moutier und Saint-Imier sogar zwei Spitäler in einer vergleichbar grossen Region.

Je länger Claude-André Moser in seiner Arztpraxis über die drohende Spitalschliessung spricht, desto klarer wird: Er traut der Kantonsregierung nicht. Und wirft ihr in mehreren Fällen Wortbruch vor. Etwa im Fall der Ingenieursschule in Le Locle, die der Kanton vor Jahren geschlossen hat und heute in Neuenburg betreibt. «Die Schule war essenziell für die Uhrenbetriebe. Die Regierung versprach für das Gebäude eine neue Nutzung. Passiert ist nichts, es steht noch immer leer», sagt Moser.

Auch dass man die Geburtenabteilung in La Chaux-de-Fonds schloss und nach Neuenburg verlegte, nimmt er der Regierung übel. «Sie versprach, die Abteilung zu renovieren und danach wiederzueröffnen. Doch plötzlich hiess es, die Geburtenabteilung bleibe in der Hauptstadt», sagt Moser. Und dass der Kanton im Spital von La Chaux-de-Fonds erst vor wenigen Jahren die Operationssäle renovierte und das Spital nun trotzdem schliessen will, ist für den Arzt «pure Geldverschwendung».

Moser glaubt nicht, dass die Regierung nach der Spitalschliessung ein kantonales Rehabilitationszentrum bauen wird: «Der Kanton hat kein Geld. Woher sollen die 175 Millionen Franken herkommen, die er zusätzlich zur millionenteuren Erweiterung des Spitals in Neuenburg in den Bau einer Reha-Klinik investiert?» Stadtrat Théo Bregnard von der Arbeiterpartei fordert mehr Transparenz: «Vor drei Jahren hiess es beim Kanton, die Erweiterung des Neuenburger Spitals koste 120 Millionen, jetzt sollen es noch 65 Millionen sein. Diese Differenz hat mir noch niemand erklärt.»

«Verrat» in den eigenen Reihen

Vor allem von einer Person fühlt man sich in La Chaux-de-Fonds verraten: von SP-Staatsrat Laurent Kurth, selbst Chaux-de-Fonnier. Der heutige Gesundheits- und Finanzdirektor kämpfte als Lokalpolitiker an vorderster Front für den Erhalt des Spitals. Nach seiner Wahl in die Regierung im Jahr 2014 änderte er seine Meinung plötzlich.

Zwar bezeichnet Kurth den Erhalt beider Spitäler noch heute als «Wunsch­lösung», doch die Spitalwelt entwickle sich eben rasend schnell. Die Spitalfinanzierung habe geändert, zudem werde es immer schwieriger, genügend Ärzte- und Pflegepersonal zu finden. Vor allem die chronischen Defizite im Spitalwesen hätten ihn zum Umdenken bewogen, sagt Kurth. Als er Staatsrat wurde, betrug der Subventionsbetrag 70 Millionen Franken. Im laufenden Jahr sollen es noch 60 Millionen sein. Der Gesundheitsdirektor muss sparen und will dies mittels Zentralisierung tun. Die 100 bis 150 Millionen Franken, die eine Renovation des Spitals in La Chaux-de-Fonds kosten würde, sind ihm zu viel. Dieses Geld investiere man besser in neue, den heutigen Anforderungen angepasste Gebäude, sagt Kurth.

Er habe einst an ein unrealistisches Szenario geglaubt, begründet Kurth seinen früheren Einsatz für den Erhalt des Spitals von La Chaux-de-Fonds. Aber nun werde ja nochmals abgestimmt; das Volk sei über die tatsächliche Situation informiert und begehe hoffentlich nicht nochmals denselben Fehler.

