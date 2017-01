Der paradoxe Effekt des SVP-Begehrens

Alternative kostet bis zu 1,5 Milliarden

Der Bundesrat will mit dem zweiten Massnahmenpaket der Energiestrategie 2050 ein Klima- und Energielenkungssystem (Kels) installieren und so ab 2021 die Fördermassnahmen für erneuerbare Energien ablösen. Doch dafür fehlt im Parlament der Support. Was anstelle einer Lenkungsabgabe auf Strom folgen soll, ist unklar. Das Bundesamt für Energie (BFE) zeigt in einem neuen Bericht Alternativen dazu auf.



Differenzierte Stromabgabe: In diesem Modell würde die Stromproduktion aus erneuerbaren Energien von einem tieferen Abgabesatz als Strom aus Atomkraftwerken und fossiler Energie profitieren. Allerdings: Würden ausländische gegenüber Schweizer Stromproduzenten schlechter gestellt, verstiesse dies gegen die Pflicht zur Nichtdiskri­minierung, ein Grundprinzip des internationalen Handelsrechts, hält der Bericht fest. Prinzipiell liesse sich ein solcher Verstoss zwar möglicherweise gestützt auf Ausnahmebestimmungen zum Schutz des Klimas rechtfertigen. Ob das gelinge, hänge aber von den ­konkreten Umständen ab und sei «tendenziell eher zu bezweifeln».



Auktionen: Der Staat schreibt eine bestimmte Menge Strom aus erneuerbaren Energien aus. Liefern darf, wer am günstigsten offeriert.



Kapazitätsreserven: Die Kraftwerke müssen Stromreserven bereithalten und werden dafür finanziell entschädigt. So ist sichergestellt, dass immer genügend Strom vorhanden ist.



Quoten: Alle Stromlieferanten werden verpflichtet, einen Mindestanteil ihrer Elektrizität aus erneuerbaren Energien zu liefern. Die Quote würde ­dabei jährlich steigen.



Am teuersten wären laut Bericht das Quotenmodell und die Kapazität­s­mechanismen mit Kosten bis zu 1,5 Milliarden Franken pro Jahr. Damit würde sich die Stromrechnung für die Konsumenten um 15 Prozent verteuern. Heute müssen die Endverbraucher 9,8 Milliarden Franken pro Jahr bezahlen. (sth)