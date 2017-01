Das lustvolle Austeilen des SP-Chefs

Der Dreikönigs-Medienapéro fand gestern in einem Berner Lokal statt, das berühmt ist für seinen guten Kaffee: in der Adriano’s Bar. Doch gute Qualität hat ihren Preis. Als Parteipräsident Christian Levrat zur Begrüssung ansetzte, stauten sich vor den aufwendig zu bedienenden Kaffeemaschinen noch immer die Schlangen. Den wenigsten gelang es, bis zum Schluss der Veranstaltung einen Espresso zu ergattern. Dafür konnten sie das getäferte Sitzungszimmer bewundern mit den Kaffeebohnen-Installationen von Andy Warhol. Oder zum Dreikönigskuchen greifen.

Sichtlich lustvoll war auch das Austeilen, das SP-Präsident Christian Levrat an solchen Anlässen pflegt. Er macht es unterhaltsam und mit einem Lächeln, als würden ihm die parteiinternen Auseinandersetzungen eher Freude bereiten als Sorgen. Die erste Breitseite widmete Levrat den Journalisten und SP-Politikern, welche das Wirtschaftspositionspapier der Partei im letzten Herbst zum Anlass genommen hatten, den Kurs der Partei als zu links zu kritisieren. Er verstehe ja die Journalisten, die oft zu wenig Zeit hätten, um so ein Papier überhaupt zu lesen, sagte Levrat. Erstaunt habe ihn aber, dass ein Genosse, der das Papier kritisiert hatte, ihn tags darauf gebeten hatte, ihm das Papier zu geben. (Und wenn das nicht wahr ist, so ist es zumindest gut erfunden.)

Gelegenheiten für parteiinternen Streit gibt es derzeit mehr als genug. Etwa die Unternehmenssteuer III, die wegen des von der SP ergriffenen Referendums im Februar zur Abstimmung kommt. Namhafte SP-Politikerinnen wie die Basler Finanzdirektorin Eva Herzog engagieren sich für die Reform – und gegen die Partei. Levrat betonte, dass der Parteitag die Nein-Parole einstimmig gefasst habe und Widerstände «eigentlich nur aus Basel und der Waadt kämen», wo einflussreiche Grosskonzerne ihren Sitz haben. Und dann ist da noch das Referendum gegen die von der SP im Parlament mitgestaltete Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative, für welches ein Tessiner SP-Mitglied Unterschriften sammelt. Auch der frühere SP-Regierungsrat Markus Notter sprach sich für ein Referendum aus (TA vom Freitag). Levrat entgegnete: «Man sollte den Gebrauch des Referendums nicht ad absurdum führen.» Das Referendum sei der Opposition vorbehalten, es sei ein Instrument gegen ein Gesetz, nicht für eines. Auch für die Rasa-Initiative, welche den Masseneinwanderungsartikel streichen will, und die zwei Gegenvorschläge des Bundesrats verspürt der Freiburger, der seit acht Jahren der SP vorsteht, keinen Enthusiasmus. Das leuchtet ein: Mit der Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative hat die SP eine Art zusätzliche flankierende Massnahme ins Gesetz schreiben können. Ein Erfolg sondergleichen.

Eine Europa-Abstimmung müsste wenn schon zukunftsgerichtet sein, sagte Levrat. Die Stellung der bilateralen Verträge klären oder weitere Schritte im bilateralen Verhältnis ermöglichen. Auf die Journalistenfrage, ob er mit «weiteren Schritten» ein institutionelles Rahmenabkommen meine, verneinte Levrat: «Die EU will das, aber ich bin nicht der Pressesprecher der EU, trotz intensiver Kontakte.»

Keine Entwarnung nach «Rechtsrutsch»

Weiteres Schwerpunktthema war die Situation nach über einem Jahr mit SVP-FDP-Mehrheit im Parlament («Rechtsrutsch»). Zwar könnten die linken und die Mitteparteien in wirtschafts- und gesellschaftsspolitischen Fragen gut kooperieren, doch Entwarnung sei fehl am Platz. Die Budgetdebatte vom Dezember sei das beste Beispiel dafür, dass die SVP in der Finanzpolitik knallhart den Tarif durchgebe.

Wie man unter diesen Bedingungen in die nationalen Wahlen 2019 gehe, werde die SP erst 2018 bekannt geben, sagte Levrat. Die Strategie zu früh preisgeben habe sich nicht bewährt. Anders die CVP. Sie will eine Evaluation ihres Wählerwillens bald publizieren. Apropos CVP: Sie hält neuerdings auch einen Dreikönigsanlass ab, der neue Parteipräsident Gerhard Pfister hat den traditionellen Anlass seiner Zuger CVP auf die nationale Parteiebene gehoben. So betonte die SP, die den Anlass seit 2011 durchführt, in der Einladung von gestern mit einem unverkennbaren Seitenhieb gegen die CVP: «Wie jedes Jahr lädt die SP Schweiz …» Im Übrigen sei die Wertediskussion mit den «Konservativen», also mit Gerhard Pfister, eine seiner besten Erfahrungen im letzten Jahr gewesen, sagte Christian Levrat. Pfister beruft sich auf das Christentum als Wertebasis, Levrat auf die Vielfalt, welche die Schweiz charakterisiere.

Eine Strategie, wie den rechtskonservativen Tendenzen in allen Teilen der industrialisierten Welt beizukommen sei, äusserte gestern die Fraktions-Vizechefin Nadine Masshardt: «Keinesfalls dürfen wir darauf mit einem Rückzug ins Private antworten, mit Politikverdrossenheit», sagte sie. Die Antwort müsse verstärktes politisches Engagement sein, «wir müssen rausgehen, die Stimme erheben». Deshalb freue sie sich, dass die Bevölkerung voraussichtlich über die Einführung eines vierwöchigen Vaterschaftsurlaubs abstimmen können wird – eine von der SP und den Gewerkschaften lancierte Initiative kommt im Sammelstadium gut voran. Ebenfalls sammelt die SP für eine Initiative, die mehr Transparenz in der Parteienfinanzierung verlangt. Auch Transparenz sei ein Mittel für mehr Vertrauen und gegen Rechtswählen, sagte Nadine Masshardt. Die 32-jährige Bernerin, die seit 2011 im Nationalrat sitzt, sprach anstelle von Fraktionschef Roger Nordmann. Dieser ist in den Ferien. Der Parteileitung sei dies ganz gelegen gekommen, hörte man gestern hinter vorgehaltener Hand. So konnte sie neben dem Romand Levrat auch eine Deutschschweizerin präsentieren. Mit der Wahl von Nordmann vor rund einem Jahr zum Fraktionschef war Levrat ohnehin nie glücklich – auch dies gab er in den Medien stets überdeutlich zu verstehen.

Was Kritik angeht, auch interne, kennt die SP kaum eine Form. Dafür umso mehr bei der Wahl des Kaffees. Auch wenn dann der Kaffee, wegen fehlender Fachkundigkeit des Publikums, für wenige ist statt für alle. (DerBund.ch/Newsnet)