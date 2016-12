Das Auto hält sich zäh in der Stadt

Der Auftrag ist klar: «Der alpenquerende Gütertransitverkehr von Grenze zu Grenze erfolgt auf der Schiene.» So steht es in der Bundesverfassung, seit das Schweizer Stimmvolk 1994 die Alpenschutzinitiative angenommen hat. Die Realität sieht anders aus. Gut eine Million Lastwagen sind 2015 durch die Schweizer Alpen gefahren. Das sind zwar 400'000 weniger als im Jahr 2000, aber noch immer mehr, als das Gesetz erlaubt, welches das Parlament nach dem Sieg der Alpenschützer erarbeitet hat. Demnach liegt ab 2018 die Obergrenze bei 650'000. Doch «dieses Ziel», konstatierte das Bundesamt für Verkehr diesen Mai, «kann nicht erreicht werden». Die Alpenschützer bestreiten dies. Aus ihrer Sicht fehlt es im Bundeshaus am politischen Willen, das Gesetz umzusetzen.

Dasselbe Schicksal könnte ein anderes verkehrspolitisches Anliegen ereilen: die Städteinitiative. 2008 hat der Umweltverein Umverkehr sein Vorhaben in sechs Städten lanciert. Das Ziel: den motorisierten Individualverkehr (MIV) eindämmen und im Gegenzug den öffentlichen Verkehr (ÖV) sowie den Fuss- und Veloverkehr stärken.

Mehrere Erfolge an der Urne

In den folgenden Jahren feierte der Umweltverein Erfolge an der Urne. Seine Initiative fand entweder eine Mehrheit wie in St. Gallen (2010), Zürich und Genf (beide 2011), oder aber ein – abgeschwächter – Gegenvorschlag siegte in der Volksgunst, so in Luzern und Basel-Stadt (beide 2010). In Winterthur (2011) hiess das Parlament den Gegenvorschlag gut, worauf die Initianten ihr Anliegen zurückzogen. Die Initiative variiert je nach Stadt an Schärfe. In Genf und Luzern fehlen quantifizierbare Ziele, anders in den restlichen vier Städten.

Zürich: Der Anteil des MIV am Gesamtverkehr muss bis 2021 um 10 Prozentpunkte sinken, von 30 auf 20 Prozent, also um ein Drittel. Im selben Mass muss folglich der ÖV-, Fuss- und Veloverkehr wachsen. Nach der Hälfte der Umsetzungszeit hat der MIV um 0,6 Prozent abgenommen, wie Messungen der Stadt zeigen. «Diese Reduktion ist viel zu gering, als dass sich das Initiativziel bis 2021 erreichen liesse», sagt Bernhard Piller, Geschäftsführer von Umverkehr. Der Stadtrat will von einem absehbaren Scheitern nichts wissen, er sagt nur, das Ziel bleibe «sehr ambitioniert».

Helfen könnte der Stadt Zürich, was Kritiker als Schwäche der Initiative bezeichnen: Der Autoverkehr muss prozentual schrumpfen. Eine absolute Reduktion sieht die Initiative dagegen nicht zwingend vor – eine umweltpolitisch gewichtige Differenz. Theoretisch lässt sich das Anliegen umsetzen, ohne dass ein Auto weniger fährt. Dafür müssen allerdings der ÖV sowie der Fuss- und Veloverkehr umso stärker zulegen. Allein die Eröffnung der Durchmesser­linie 2015 dürfte laut Verkehrsexperten den Anteil des ÖV am Gesamtverkehr um einige Prozentpunkte erhöhen. Die Stadt kann auch so schon ein ÖV-Wachstum vorweisen, etwa bei den Personenkilometern der VBZ innerhalb der Stadtgrenze (+3 Prozent). Wie sich dieses Plus auf den MIV-Anteil am Gesamtverkehr auswirkt, ist noch unklar. Die Verkehrsexperten der Stadt verweisen auf die neue, repräsentative Verkehrsbefragung des Bundes (Mikrozensus 2015), deren Ergebnis 2017 vorliegen soll. Erst sie erlaube eine exakte Standortbestimmung.

Basel-Stadt: Bis 2020 muss der Autoverkehr seinen Anteil am Gesamtverkehr von 18 Prozent um 1 Prozent verringern. Die Reduktion seit 2010 beträgt 3 Prozent. Der verantwortliche Regierungsrat Hans-Peter Wessels (SP) hält diese Entwicklung für «beachtlich», weil seit 2010 die Zahl der Arbeitsplätze und Einwohner und damit die Gesamtmobilität stark zugenommen habe. Umverkehr dagegen sieht Basel zwar «auf dem richtigen Weg», doch erfolge die Umsetzung zu wenig schnell. Zwei Drittel der Zeit seien verstrichen, die Initiative erst zu einem Drittel umgesetzt.

Winterthur: Der ÖV, Fuss- und Veloverkehr muss bis 2025 gegenüber 2005 um 8Prozentpunkte wachsen, von 52 auf 60Prozent. 2010 waren es 5Prozentpunkte mehr, beim MIV entsprechend 5 weniger. Neuere Daten liegen nicht vor. Umverkehr spricht von einem positiven Trend. Abzuwarten bleibe aber, ob der Mikrozensus 2015 diese Entwicklung bestätigen werde. Aus ökologischer Sicht entscheidend ist laut Umverkehr, dass der Autoverkehr absolut betrachtet kleiner wird. Der Gegenvorschlag enthält dieses Ziel jedoch nicht, er will nur die Verkehrsmengen prozentual zulasten des Autos verschieben.

St. Gallen: Die Initiative will den Autoverkehr plafonieren. Der Gesamtverkehr ist seit 2010 um 1 Prozent gestiegen. Wie viel davon auf den MIV entfällt, ist unklar. Die St. Galler Verkehrsex­perten erklären dies damit, dass sie den MIV und ÖV zusammen messen. Eine saubere Bilanzierung sei erst mit dem Mikrozensus 2015 möglich.

Städte weisen Schuld von sich

Die skizzierte Entwicklung zeigt: Den Städten fällt es vergleichsweise leicht, den ÖV sowie den Fuss- und Veloverkehr zu fördern, etwa mit neuen Tram- und Buslinien oder Velowegen. Kniffliger ist es, den Autoverkehr zu reduzieren. Dazu braucht es einschneidende Massnahmen – etwa Mobility Pricing, welches das Fahren auf stark frequentierten Strassen zu Spitzenzeiten verteuert. Doch dieses Instrument ist umstritten und politisch seit Jahren in der Warteschlaufe. Nun prüft der Bund mögliche Pilotversuche in ausgewählten Regionen. Doch auch andere Vorhaben, welche die Städte ohne Bundeshilfe umsetzen können, stocken, zum Beispiel der Abbau von Fahrspuren auf Einfallsachen.

Die Städte indes weisen jede Schuld von sich. Basel-Stadt etwa gibt zu bedenken, nur wenige Einfalls­achsen würden mehr als eine Fahrspur je Richtung aufweisen, eine Reduktion stehe daher praktisch nirgends zur Debatte. Zudem lägen diese Strassen überwiegend im benachbarten Ausland oder in Baselland, also nicht in der Kompetenz von Basel-Stadt. Ein weiteres Beispiel: Nirgendwo werden Parkplätze drastisch verteuert. Welch diffiziles Unterfangen das ist, hat sich zuletzt im September gezeigt, als die Stadtzürcher die erstmalige Erhöhung der Parkgebühren seit 22 Jahren nur knapp befürwortet haben.

Politik nicht entscheidend?

Umverkehr wirft den Städten vor, den Volksauftrag nicht ernst zu nehmen. Dagegen wehren sich die Städte. St. Gallen etwa hält die Umsetzung nicht zuletzt für ein personelles respektive finanzielles Problem. Auch gelte es, verschiedene Interessen abzuwägen, etwa wenn für einen ÖV-Ausbau Bäume weichen müssten. Eine andere Optik bringt Basels Verkehrsdirektor Wessels ein: Entscheidend für das Gelingen sei nicht die städtische Verkehrspolitik, wie er sagt, sondern die Entwicklung der Arbeitsplätze und Bevölkerung. Die starke Zunahme der Arbeitsplätze im Zentrum führe zwangsläufig zu mehr Pendlerverkehr.

Wessels folgert: «Die Verkehrspolitik kann bloss dafür sorgen, dass der Mehrverkehr möglichst stadtverträglich abgewickelt wird.» Piller von Umverkehr hält solche Aussagen für Ausflüchte. «Die Initiative lässt sich fristgerecht umsetzen – vorausgesetzt, der politische Wille ist da.»

