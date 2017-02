Bundesrat will nun doch mehr Schutz für jüdische Einrichtungen

Mit mehreren Millionen Franken pro Jahr finanzieren jüdische Gemeinschaften in der Schweiz den Schutz ihrer Synagogen, Schulen und Altersheimen. Letztes Jahr gelangte der Schweizerische Israelitische Gemeindebund (SIG) mit dem Ersuchen an den Bundesrat, der Staat möge sich mit finanzieller Unterstützung oder Personal an diesem Schutz beteiligen.

Im November antwortete das Innendepartement von Bundesrat Alain Berset (SP) abschlägig. Zwar stellte der Bundesrat fest, dass sich infolge mehrerer Attentate in Europa die Bedrohungslage für Juden auch in der Schweiz erhöht habe. Für eine Mitbeteiligung des Bundes an den Sicherheitskosten gebe es jedoch weder eine Verfassungs- noch eine Rechtsgrundlage. Dies sei Sache der Kantone.

Für Kopfschütteln sorgte insbesondere die Bemerkung des Bundes, die jüdischen Organisationen «könnten eine namhafte Summe als Vermögen für die Finanzierung von Sicherheitsmassnahmen ihren Mitgliedergemeinden widmen». Damit insinuierte der Bund, die Juden seien ja vermögend genug, selber für ihren Schutz zu sorgen. Parlamentarier aus mehreren Parteien wollten dies nicht hinnehmen.

Schwachstellen eliminieren

Im Dezember reichten der Zürcher SP-Ständerat Daniel Jositsch und die Aargauer SP-Nationalrätin Yvonne Feri je eine Motion ein, in der sie weitergehende Massnahmen für die Sicherheit religiöser Gemeinschaften forderten. Gestern nun beantragte der Bundesrat die Annahme beider Motionen.

Wie das Justizdepartement von Simonetta Sommaruga (SP) schreibt, ist der Bundesrat bereit, die Koordination zwischen Bund und Kantonen zum Schutz religiöser Gemeinschaften zu intensivieren. Der Bundesrat will analysieren, ob das bestehende Schutzdispositiv genügt, oder ob es Schwachstellen gibt, die eliminiert werden können.

Der Israelitische Gemeindebund ist erfreut über die Antwort des Bundesrats. «Wir begrüssen diese Empfehlung und bieten Hand zur konstruktiven Zusammenarbeit», sagt Generalsekretär Jonathan Kreutner.

Wie die NZZ heute berichtet, hat der Bund bereits eine interdepartementale Arbeitsgruppe gebildet, die sich mit der Frage befasst. Zudem sind in mehreren Kantons- und Gemeindeparlamenten in Zürich, Aargau und Basel-Stadt parteiübergreifende Vorstösse eingereicht worden, die mehr Schutz für jüdische Einrichtungen fordern.

(DerBund.ch/Newsnet)